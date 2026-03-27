世界の旅行業界をつなぐ：YeePayが中国と国際航空市場の架け橋に

ベルリン、2026年3月27日 /PRNewswire/ -- 2026年3月3日から5日まで、世界有数の旅行見本市であるITBベルリン（ITB Berlin）が節目となる60周年を迎え、166カ国・地域から5,600社以上の出展者、約97,000名の業界関係者、そして200以上のフォーラムで最新のグローバルトラベル動向を共有する400名以上の専門家が集結しました。





中国の旅行市場は依然として世界成長の主要エンジンであり、2025年のインバウンド・アウトバウンドを合わせた旅行件数は6億9,700万件に達し、2026年の海外渡航者数は2億2,000万人を超えると予測されています。双方向の越境旅行の急増により、世界の航空会社、OTA、旅行関連パートナーにとって、堅牢でコンプライアンスに準拠したクロスボーダー取引機能が不可欠となっています。

本イベントでは、YeePayがワンストップのGlobal Corporate Account取引ソリューションを発表しました。中国の航空・旅行分野で20年以上の深い専門知識を持つYeePayは、中国の全航空会社および約10,000社のOTAと提携し、200以上の国・地域を網羅し、100以上の通貨に対応する、安全でコンプライアンスに準拠したクロスボーダー決済ネットワークを運営しています。

この統合型の完全デジタル・ソリューションは、グローバル展開を進める中国の航空会社と、中国市場に参入する海外の航空会社、OTA、旅行企業の双方が抱える業界の主要課題を解決するものです。口座開設、入金、支払い、照合、決済までを網羅するエンドツーエンドの取引ワークフローを提供し、クロスボーダー決済の遅れ、高額な為替コスト、複雑なコンプライアンス、現地市場参入の障壁といった課題を解消します。ITBベルリンに参加した複数の国際航空会社が提携拡大に関心を示しており、ある欧州の航空会社パートナーは、このソリューションにより、中国のエコシステムへのコンプライアンスに準拠した参入が円滑化され、市場拡大が加速したと述べています。

ITBベルリンの60年の歴史が、世界の旅行業界が全面的な相互接続へと移行してきた流れを映し出しているように、中国発でグローバルにサービスを展開する取引プロバイダーYeePayは、クロスボーダーコストの削減、資本効率の向上、国際決済の簡素化を通じて海外の航空・旅行事業者を支援し、世界の旅行市場の次なる成長段階を後押ししています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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