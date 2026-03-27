八尾市にランドセルカバーを2,300枚寄贈しました
大阪いずみ市民生活協同組合および日本コープ共済生活協同組合連合会は、2026年3月23日（月）、八尾市役所にてランドセルカバーの贈呈式を実施いたしました。
本取り組みは、登下校時における交通安全および事故防止への意識向上を目的としており、新入学児童を対象に、寄贈を希望された市内小学校へランドセルカバーを配布するものです。
八尾市においてこれまで12年間にわたり継続して本活動を実施しており、これまでの寄贈枚数は累計18,859枚にのぼります。令和8年度は、新たに2,300枚のランドセルカバーを八尾市内の小学校へ寄贈いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345390/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345390/images/bodyimage2】
配信元企業：大阪いずみ市民生活協同組合
本取り組みは、登下校時における交通安全および事故防止への意識向上を目的としており、新入学児童を対象に、寄贈を希望された市内小学校へランドセルカバーを配布するものです。
八尾市においてこれまで12年間にわたり継続して本活動を実施しており、これまでの寄贈枚数は累計18,859枚にのぼります。令和8年度は、新たに2,300枚のランドセルカバーを八尾市内の小学校へ寄贈いたします。
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