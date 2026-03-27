京都市内で宿泊施設を複数運営する株式会社レアル(本社：京都市中京区)と不動産開発事業等を手掛ける株式会社フージャースホールディングス(本社：東京都千代田区)は、江戸時代から残る京都市指定文化財「長江家住宅 北棟」(所在地：京都市下京区)を2026年1月15日に宿泊施設として開業いたしました。



長江家住宅 北棟



このたび、長江家住宅 北棟の運営を担う株式会社レアルは、京都市内においてホテルタイプ18棟、一棟貸しの町家タイプ50棟を運営しています。

空き家問題の解消や街並み、景観の維持・向上といった地域の課題に向き合いながら、町家再生および宿泊施設運営のノウハウを活かし、京都や町家の文化・歴史だけでなく、宿としての安全性・快適性を備えた特別な滞在体験を国内外のお客様へ提供してきました。

こうした取り組みを背景に、文化財である長江家住宅 北棟において、その価値を守りながら活用をするための宿泊事業を開始いたしました。

長江家住宅の価値を次世代へ継承するための保全と歴史文化の発信に取り組み、本施設を通じて京都をはじめとする各地域へ、その魅力を広く発信してまいります。



伝統的な京町家を復原



●長江家住宅について

長江家住宅は、長江家の方々が江戸中期より下京区船鉾町(当時：袋屋町)に移り、呉服卸商を営みながら暮らしてきた京町家です。

建物は幕末から大正にかけて建築され、主屋は北棟(慶応4年築)と南棟(明治40年築)の2棟あり、間口13m奥行54mの大規模な京町家です。

職住一体の典型的な京町家の佇まいを今も受け継いでいることにより、2005年4月に、主屋北棟(内装省く)、主屋南棟、化粧部屋、離れ屋敷、土蔵2棟の計6棟が「京都市指定有形文化財」の指定を受けています。

その後、2015年にフージャースグループが建物だけでなく、暮らしの文化を保全していくという約束のもと、長江家住宅を継承しました。

今回宿泊施設として運営する主屋北棟は、昭和50年代に内装が大きく改変されていましたが、2018年に旧長江家文書や痕跡・発掘調査を実施し、復原改修を行うことで、本来の京町家の姿に近づけました。また、宿泊施設として活用するにあたり、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」に基づき工事を行い、京町家としての間取りや空間構成をそのまま残しながらも、耐震性や防火性の向上を図っています。

●文化財に宿泊する

長江家住宅 北棟は、江戸時代より受け継がれてきた京町家の歴史と暮らしを体験できる宿泊施設です。走り庭や伝統的な間取りなど、建物の随所に往時の意匠を残しながら、水回りや寝具は現代の快適性に合わせて整備し、文化財としての価値と利便性を両立させました。

文化財に実際に宿泊するという体験は、建物の保存に直接寄与する新たな取り組みでもあります。滞在によって生まれる収益が維持保全に生かされることで、歴史建築を「見る」だけでなく「守りながら使う」形で次世代へ継承する循環を目指しています。また、国内外のゲストが京町家の魅力に触れる機会をつくることで、減少が進む町家文化の価値を理解し、広く発信していくことにもつながります。

長江家住宅を通じて、京都の歴史的景観と町家文化を未来へ受け継ぐ一助となることを期待しています。



２階座敷



●施設概要

施設名 ： 京都市指定文化財 長江家住宅

開業日 ： 2026年1月15日

所在地 ： 京都府京都市下京区綾小路下ル船鉾町394

定員数 ： 4名

平米数 ： 124平米

室数 ： 1室(2階建)

アクセス ： 京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」

予約ページ： https://reserve.rinn-kyomachi.com/booking/result?code=019a5daa-16e1-7b67-9e65-1fb39105d9d9

■株式会社フージャースホールディングスについて

フージャースグループは、1994年の創業以来、新築分譲マンション事業を中心に、シニア向け分譲マンション、不動産投資、不動産関連サービスなど、「住まい」に関わるあらゆる分野で事業を展開する企業グループです。全国41都道府県に進出し、主力事業である分譲マンションの累計供給戸数は約26,000戸です。

先の見えない時代において危機感を持ち、変化に対応しながらさまざまな課題に向き合う事業を通じて解決へと導く、「ソーシャルデベロッパー(R)」へをパーパスに掲げております。

【会社概要】

社名 ： 株式会社フージャースホールディングス

設立 ： 2013年4月1日

資本金 ： 7,901万円

代表取締役： 小川 栄一

本社所在地： 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル

事業内容 ： 新築マンション分譲事業、全国市街地再開発事業へ参画、

シニア向け分譲マンション分譲事業、収益不動産開発事業、

マンション管理事業等

公式HP ： https://www.hoosiers.co.jp/

■株式会社レアルについて

株式会社レアルは、宿泊運営事業と不動産事業の両軸経営を行い、京都市内においてホテルタイプ19棟、一棟貸しの町家タイプ52棟、合計71棟412室(2026年3月時点／開業予定を含む)を展開。国内では珍しい分散型ホテルオペレーションを確立しており、この分野においては国内最大手のホテルオペレーターです。今後京都市内において2029年までに計700室以上までの拡大を計画しており、新規開発はもちろん、既存施設のオペレーターチェンジなども積極的に進めてまいります。

また、京町家を宿泊施設として蘇らせる手法のリーディングカンパニーでもあり、設立以来、宿泊事業を通して京都に残る日本の美を国内外に伝え続けています。

【会社概要】

社名 ： 株式会社レアル

設立 ： 2013年2月

資本金 ： 10,000,000円

代表取締役 ： 反保 宏士郎

本社所在地 ： 〒604-0835

京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル5階

事業内容 ： 京町家旅館、ホテル、宿の経営

及び企画・設計・施工・販売・コンサルティング業務

不動産の売買、賃貸、管理及びその代理・仲介

公式HP ： https://real-ec.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hotel_rinn/