BekoのグローバルR&Dネットワーク、AIを活用した敏捷な消費者第一のイノベーションで未来の暮らしを実現





世界12カ国に28のR&D（研究開発）センターを持ち、2,000人以上のR&D従業員を擁する同社は、人々が望む暮らしを先読みし、ディープテックを具体的な機能に落とし込んでいる

イスタンブール、, 2026年3月27日 /PRNewswire/ -- 家電製品の大手企業であるBekoは、グローバルな研究開発と新興科学を、AI搭載の冷蔵庫をはじめ生鮮食品のビタミンを長期保存する高度な技術など、多岐に及ぶ持続可能でスマートかつデジタル的に安全なホームソリューションに落とし込み、設計したエコシステムの発展を活用して、テクノロジーにおけるリーダーシップを強化している。



Nihat Bayız, Beko Chief Production and Technology Officer



Bekoは、R&Dを成長の基本的な原動力のひとつに位置づけることで、ディープテックの探求を、人々が望む暮らしを先読みした具体的な機能に橋渡しすることができている。BekoのR&D力の強みは、12カ国にまたがる28のR&Dセンターからなる一体化したグローバルネットワークに見られ、13のセンターがあるトルコからイタリア、ポーランド、スロバキア、ルーマニアにある欧州の主要拠点までが協働の中核を形成している。この分散型でありながら緊密に連携したモデルにより、エンジニアリングチームとデザインチームが一体となって取り組むことができ、アイデアは初期の研究段階から、相互運用性を持つよう設計されたビルトイン製品へと迅速に移行し、日常生活に真の価値をもたらすソリューションとなる。イタリアのカッシネッタとファブリアーノの拠点は、欧州の家電エコシステムの中心で、デザインとビルトインのイノベーションを推進する上で極めて重要な役割を果たしている。

BekoのR&D基盤の有効性は、4,500件以上の国際特許出願と、最高の信頼性と性能を確保するために実施する年間100万件超のテストが実証している。この開発をさらに加速させるため、BekoはAIとデジタル技術をコア・プロセスに取り入れた。機械学習を材料研究に応用して構造性能を予測し、生成AIを活用してソフトウェアの設計開発を迅速化することで、同社が目指すところとする消費者ニーズの素早い進化のスピードに、その技術基盤が敏捷に対応することができている。

ラボからキッチンへ：イノベーションの実践

BekoのR&D投資とグローバル基盤のコンセプトを究極的に証明するのは、同社の科学的厳密さの直接的な成果である製品そのものだ。同社のイノベーションを代表する技術には、独自の3色光システムを使用して自然な24時間の太陽サイクルを模倣し、生鮮食品のビタミンを保存するHarvestFresh1 や、BekoのAI-SenseおよびHomeWhiz対応家電製品などがある。こうしたシステムは、人工知能を用いて家庭の使用パターンを学習し、冷蔵庫の性能を最適化し、エネルギー消費量を追跡するという、R&Dネットワークの能力を具体的に示すものだ。Bekoはこの一体化アプローチにより、2,000人を超えるR&D社員への投資とグローバルセンターへの投資すべてが、結果として現代的な暮らしの最前線であり続ける有意義な製品を生み出すよう徹底している。

このロードマップ主導のアプローチについて、Bekoの生産・技術最高責任者であるNihat Bayızは次のように述べている。「当社の抱負は、技術を採用するだけでなく、それを開発し、世界中の家庭に届ける企業になることです。短期的、中期的、長期的なイノベーションの視野の間で慎重にバランスを取ることで、R&Dにおける深い知見を、進化する消費者ニーズを先取りするスケーラブルなソリューションに変えることができます。各家庭の冷蔵庫の使い方をAIが学習してエネルギーを節約するにしても、生鮮食品のビタミンを保存するのに役立つ光にしても、当社の各チームは、日常生活を真に改善するイノベーションに投資を変換することに焦点を当てています」

Bekoについて

Bekoは世界的に知られた国際的な家電メーカーであり、55カ国以上の子会社全体で約45,000人の従業員を擁し、欧州、アジア、アフリカ、中東など複数の地域にまたがる生産拠点で事業を展開している。Bekoが所有または限定ライセンスで使用する22ブランドは（Arçelik、Beko、Whirlpool*、Grundig、Hotpoint、Arctic、Ariston*、Leisure、Indesit、Blomberg、Defy、Dawlance、Hitachi*、Voltas Beko、Singer*、ElektraBregenz、Flavel、Bauknecht、Privileg、Altus、Ignis、Polar）である。Beko 市場シェア（数量ベース）で欧州最大の白物家電メーカーであり、2025年の連結売上高は107億ユーロに達した。世界各地にあるBekoのR&Dデザインセンターとオフィス28カ所には、2,000人を超えるR&D社員が在籍し、現時点で4,500件以上の国際登録特許出願を保有。S&P Global Corporate Sustainability Assessment（グローバル・コーポレートサステナビリティ評価、CSA）において、同社はDHP家庭用耐久財業界で7年連続最高スコアを達成（2025年10月16日付結果に基づく）。**TIME誌とStatistaによる「World's Most Sustainable Companies（世界で特に持続可能な企業）2025」ランキングにおいて、同社は17位に選出された。Bekoのビジョンは「世界を尊重し、世界で尊敬される」

www.bekocorporate.com

*ライセンスの適用は特定の法域に限定される。

**記載データは、Bekoの親会社であるArçelik A.Şに帰属する。

1Intertekによる試験。トマト、ピーマン、ニンジン、ホウレンソウ、セロリ、パセリ、コリアンダー、赤ピーマン、ケールで、5日間にわたり光技術に直接曝露した状態をDay 0の条件と比較した、ビタミンCおよびビタミンAの測定値に基づく。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2943082/Nihat_Bayiz.jpg?p=medium600

Logo:https://mma.prnasia.com/media2/2452759/5830412/Beko_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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