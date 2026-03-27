全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、韓国ドラマ「黄金の庭 ～奪われた運命～」を3月31日（火）夕方5:30から、 毎週月～金曜日に放送いたします。

１．番組概要

本国で最高視聴率36.9％(※1)の大ヒットドラマ「一緒に暮らしませんか？」のハン・ジヘ＆イ・サンウが夢の共演！“視聴率製造機”パク・ヒョンジュ脚本家×イ・デヨン監督が合流し、無敵の布陣で挑んだ話題作！人生を奪われたヒロインが、自らの名前だけを手掛かりに、“本当の自分”を取り戻す過程を描く、波乱に満ちた愛憎劇！（※ニールセン・コリア調べ）■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/korea/golden-garden/■画像クレジット：©2019MBC

２．あらすじ

幼い頃に母親に捨てられ、養護施設で育ったウン・ドンジュは、看病人として明るく健気に働いていた。ある日、患者から言いがかりをつけられクビになってしまったドンジュは、同居人のオ・ミジュが勝手に部屋を解約したことにより、住む家まで失ってしまう。一方、ドンジュとは対照的に華やかな生活を送るサビーナという女性がいた。サビーナは、有名美容アドバイザーとして活躍する一方で、大企業I&Kグループの一人息子であるチェ・ジュンギと交際し、彼の妻の座を狙っていた。出会うはずもない2人は、同じ日、同じ場所で、ある事件に巻き込まれることになる。奇しくもその日は、2人の誕生日だった。サビーナの機転で難を逃れたドンジュは、“ウン・ドンジュ”という名前に過剰に反応したサビーナのことが頭から離れない。一方サビーナは、“ウン・ドンジュ”という名前に底知れぬ不安を感じていたのだった。一つの名前に引き寄せられた2人の因縁は、運命のカギを握るサビーナの母シン・ナンスクの陰謀により、彼女たちの愛する人やその家族をも巻き込み、予想もつかない展開へとつながっていく。“ウン・ドンジュ”の名に隠された驚きの秘密とは―――。

３．放送スケジュール

3月31日（火）放送スタート毎週月～金曜 夕方5:30～6:00 (全68話 ※30分カット版 /韓国語・日本語字幕)※各話放送終了後より、TVerにて無料配信実施

４．キャスト

役名：キャストウン・ドンジュ：ハン・ジへ 「一緒に暮らしませんか？」サビーナ ：オ・ジウン 「名前のない女」チャ・ピルスン：イ・サンウ 「真心が届く」チェ・ジュンギ：イ・テソン 「ハンムラビ法廷～初恋はツンデレ判事！？～」

５．スタッフ

演出：イ・デヨン「がんばれ！クムスン」 イ・ドンヒョン「偉大な誘惑者」脚本：パク・ヒョンジュ「女王の花」

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。