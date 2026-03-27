株式会社留学ジャーナル（東京都新宿区、代表取締役社長：横山健一）は、累計40回以上の実績を誇る国内最大級の留学イベント『春のワールド留学フェア2026』を東京・名古屋の2都市で4月に開催します。

留学フェアのポイント！

◆世界16ヵ国54校の参加校が確定（欧米＋アジア圏の拡大構成）◆当日限定の割引特典＆スタンプラリー特典あり◆若年層参加が増加中（昨春1,770名超来場）を受け、セミナー枠増設◆だいじろーさんトークイベントは満席必至！早めのご予約がおすすめ

【世界16ヵ国54校 参加校確定】

アメリカ：Edmonds College／Green River College ほかカナダ：Langara College／ILAC Education Group ほかオーストラリア：Navitas Australia／Langports English ほかニュージーランド：CCEL／Languages Internationalイギリス：St Giles International／立教英国学院アイルランド：DCU International Academy ほかドイツ：F+U Academy of Languagesフランス・スイス：Kaplan／ALPADIAマルタ：Easy School of Languagesフィリピン：グローバルクリック（セブ島）マレーシア：ELC Sydney & Malaysiaシンガポール：Waseda Shibuya Senior High School in Singaporeドバイ：EC Dubai韓国：Lexis Korea台湾：日本台湾教育センター

【だいじろーさん特別ライブトーク】

13:00～13:50『あの日の挑戦が今の私を作った』英語発音トレーナーとしても人気のだいじろーさん（https://www.youtube.com/@daijirojp）による特別登壇。留学体験談と英語学習メソッドを披露。※先着順・定員制。

【当日限定の留学費用割引特典】

◆留学ジャーナル申込者に“留学費用割引”を適用◆スタンプラリー達成でVisaプリペイドカード（Vプリカ）を先着進呈※数量限定

【年代別留学セミナー】

10:30～11:45 小中高生向けセミナー（初めての海外体験から大学進学まで、短期留学・高校留学体験談の2部制）11:55～12:45 50～70代向け“第二の挑戦留学”14:00～14:50 大学生・社会人の留学スタイル比較セッション15:00～15:50 ワーホリ・Co-op・インターンシップ説明会

【東京限定ミニセミナー】

TOEFL iBT／台湾の大学留学／奨学金情報

開催概要

【日時・会場】●東京会場：2026年4月19日（日）10:00～17:00（セミナー10:30～） 会場：ベルサール渋谷ファースト（東京都渋谷区東1-2-20）●名古屋会場：2026年4月26日（日）10:00～17:00（セミナー10:30～） 会場：JPタワー名古屋 ホール＆カンファレンス（名古屋市中村区名駅1-1-1）

【参加】入場無料・事前予約制【予約】特設サイトより申込：https://www.ryugaku.co.jp/spot/worldfair/【お問い合わせ】株式会社留学ジャーナルフリーコール：0120-890-987公式HP：https://www.ryugaku.co.jp/SNS：X（@RJO_Official）／Instagram／Facebook【会社概要】所在地：東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル6階代表者：代表取締役社長 横山健一設立：2003年9月（創業1971年1月）事業内容：留学情報提供サービス、留学手続代行、情報誌制作、留学セミナー運営 ほか