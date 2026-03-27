神戸六甲鉄道株式会社（本社：神戸市灘区、社長：川邉直哉）では、安全性向上・サービス改善を目的に、六甲ケーブルの車両リニューアル工事及び駅施設等の改修工事を2025年から2期2か年にかけて実施しています。

第2期工事の実施に伴い、2026年1月5日（月）から六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅～六甲山上駅間）を運休し、バス等による代行輸送を実施しておりましたが、このたび、第2期工事の完了により、六甲ケーブルの運転を再開することとなりましたので、お知らせいたします。





1 運転再開日

2026年4月11日（土）の始発（7時10分発）から

※バス等による代行輸送は、2026年4月10日（金）の最終をもって終了します。





2 運転再開後のダイヤ

原則、従来通り

※始発7:10、7:40、以降20:40分まで20分間隔、最終21:10

但し、平日（祝日除く）の12時台は30分間隔（従来は火曜日のみ12時台、30分間隔）









3 第2期工事で実施した主な工事内容

・展望車（2両）の床材・座席表面材の更新、展望車（1両）のアクリル屋根更新

・車両（2両）の外板塗装

・車両（2両）の台枠フレームの更新

・六甲ケーブル下駅の車両点検ピットの新設





4 お問合せ先

神戸六甲鉄道株式会社 運輸部営業課（9時～18時）

（電話）078-861-5288





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/584457/att_584457_1.pdf









神戸六甲鉄道株式会社 https://www.rokkocable.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/c67f1522d9dcbab5db27fe5bd8694cf42ac02238.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1