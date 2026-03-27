株式会社阪神コンテンツリンクは、2026年5月に開催する【東京スカパラダイスオーケストラ billboard classics Symphonic Tour 2026】の東京公演ゲストとして、新たに、さかなクンの出演を決定した。





本ツアーは、日本が世界に誇るスカバンドである東京スカパラダイスオーケストラと、日本屈指の音楽家・服部隆之（※1）率いるフルオーケストラが融合する、圧倒的スケールのプレミアムコンサート。





これまでに発表されたハナレグミ、田島貴男（Original Love）、中納良恵（EGO WRAPPIN'）に加え、5月12日に開催される東京公演に、唯一無二の存在感を放つさかなクンも登場する。強烈な個性を持つゲストアーティストたちと、スカパラとフルオーケストラの総勢70名が織りなす「NO BORDER」な世界観、そして公演ごとに異なるゲストの組み合わせを楽しめるツアーに期待が高まる。





◎公演情報

東京スカパラダイスオーケストラ billboard classics Symphonic Tour 2026





＜開催日時・会場＞

（1）【兵庫】2026年5月2日（土）

兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 17:30 開演 18:30

（2）【山形】2026年5月10日（日）

やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館） 開場 15:00 開演 16:00

（3）【東京】2026年5月12日（火）

東京国際フォーラム ホールA 開場 17:30 開演 18:30





＜出演＞

東京スカパラダイスオーケストラ

音楽監修・指揮・編曲：服部隆之（※1）

管弦楽：

（1）【兵庫】大阪交響楽団

（2）【山形】山形交響楽団

（3）【東京】東京フィルハーモニー交響楽団

ゲスト：

（1）【兵庫】ハナレグミ、中納良恵（EGO-WRAPPIN'）

（2）【山形】田島貴男（Original Love）、中納良恵（EGO-WRAPPIN'）

（3）【東京】さかなクン、中納良恵（EGO-WRAPPIN'）





＜チケット＞（税込・未就学児入場不可）

一般プレイガイド先行受付中（抽選）

全席指定チケット 12,000円

全席指定学生チケット 6,000円（高校生以下対象）





<公演公式サイト>

https://billboard-cc.com/tokyoska2026





主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

共催：【山形】山形県総合文化芸術館指定管理者 みんぐるやまがた

協力：ソニー・ミュージックアーティスツ

協賛：【兵庫】大和ハウス工業株式会社、【山形】株式会社でん六

後援：米国ビルボード、【山形】TUYテレビユー山形/エフエム山形

運営：【兵庫】キョードーグループ、【山形】キョードー東北、【東京】ホットスタッフプロモーション





＜注意事項＞

※未就学児童入場不可（ご入場される方全てチケット必要）

※電子チケット（分配可）、紙チケット併用

※全席指定学生チケットは小学生～高校生が対象になります。

※学生チケットを購入された方は、年齢の確認できる身分証（小学生の方は年齢を証明できるもの、中学生・高校生の方は学生証）を必ずご持参ください。

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません。

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください。

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





＜公演に関するお問合せ＞

【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00/土日祝休）

【山形】キョードー東北 022-217-7788（平日 13:00～16:00・土曜 10:00～12:00/日祝休）

【東京】ホットスタッフプロモーション 050-5211-6077（12:00～18:00/土日祝休）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパン2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/584537/att_584537_1.pdf





（※1）隆は旧字体









ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/9d2efbc9a21594728e0ba67940c0648349d83b99.pdf





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