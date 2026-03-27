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ドンキからα世代向け新コスメブランド『nyuu（ニュー）』誕生〜“学校メイク”から“放課後の自分”へアップデート。お小遣い価格で届ける持ち歩きコスメ〜
株式会社ドン・キホーテは、α世代向けの新しいコスメブランドとして「nyuu（ニュー）」を2026年2月に誕生させました。すでにCarry Heart series（アイシャドウ、リップ＆チーク、リッププランパー）、4color keyring eyeshadow、UVエッセンスの５商品を全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて好評発売中です。このたび新たにメイクキープミストクールを3月27日（金）より販売開始いたします。
【可愛く変身したいα世代の願いを叶えるコスメ「nyuu」】
α世代にとって、コスメは「身だしなみを整えるもの」から、自分らしさとトレンドを追求する「自己表現のツール」へと変化しています。人気のトレンドコスメは、１点あたり3,000円を超える商品もあり、小中学生がお小遣いで複数買いをするにはハードルが高い傾向があります。「トレンドのコスメを自分のお小遣いで買って楽しみたい」「かわいいものは、いつでも見せて持ち歩きたい」そんなα世代のリアルな願いを叶えるために、「nyuu（ニュー）」は中心価格帯を1,000円前後に抑えたお小遣い価格とデザインにこだわり、駄菓子や雑貨を手に取る感覚で、親子や友人と店舗で実際に商品を見て選べる「はじめてコスメ」を提供します。
■商品開発背景
1. ときめくデザインとお小遣い価格を両立
全国に店舗網を持つ当社ならではのスケールメリットを活かし、コストを削減。α世代が求める持ち歩きたくなるデザイン×お小遣い価格を両立させました。また、当社の社内品質基準をクリアした安心してご使用いただける製品のみをお届けしています。
2. 売り場・リアルな声からトレンドキャッチ
SNSや購買動向の分析はもちろん、多種多様な商品が並ぶドン・キホーテの売り場全体を「巨大なトレンド研究所」と捉えて、お客さまの行動を観察し開発に活かしています。2024年から開催している「#ドンコスフェスティバル」で開発者とお客さまが直接コミュニケーションする場を設け、リアルな声を反映しながらブランドをアップデートし続けます。
【ブランドコンセプト＆ロゴ】
「nyuu」は、「#きょうのわたしを、アップデート。」をコンセプトに、身だしなみを整える“学校メイク”とは異なる、放課後に“本来の自分”へとかわいく変身したいα世代の気持ちに寄り添う「放課後アップデートコスメ」にフォーカスしたブランドです。
ブランドロゴは、リボンをほどく瞬間の「ドキドキ」と、新しい自分に出会う「ワクワク」をイメージ。流れるラインは自由な心、キラリと光る星は自信を象徴し、手にした瞬間にスイッチが入り、「かわいく、輝き続けるわたし」のはじまりを知らせる合図としてデザインされています。
【商品について】
平成リバイバルの“じゃらじゃら文化”や“シールデコレーション”から着想を得て、α世代が見せながら持ち歩きたくなるコスメとして開発しました。Carry Heart seriesや4color keyring eyeshadowは、チャーム／キーリング仕様で、スクールバッグに付けて楽しめます。また、UVエッセンスやメイクキープミストクールは、好きなシールで自由にデコれるよう、あえてロゴのみを残した余白のあるパッケージに。シールが映えるカラーにもこだわり、“自分だけのコスメ”として楽しめる設計にしています。
Carry Heart series 【2月21日発売】
「#持ち歩くわたし、かわいさ更新。」
■商品名：Carry Heart Eyeshadow （アイシャドウ：4アイテム）
ブラウンやベージュを中心に、肌なじみの良いを4色セットしたパレット。
ハート×シルバー調のチャーム付きで、持ち歩きに便利なサイズ感です。
価格：660円（税込）
カラー：
01
肌なじみの良いコーラルカラーと、涙袋にぴったりの
キラキララメの組み合わせ。シーンを選ばず使いやす
い万能パレッ トです。
02
透明感をグッと引き出す、ピンクブラウン。
甘すぎない上品な発色で、あざと可愛いブルベメイク
が完成します。
03
目元にヘルシーな深みを与える、トレンド感満載の
オレンジブラウン。ひと塗りでパッと目を惹く、
おしゃれな旬顔を演出します。
04
じゅわっとした血色感をプラスする、
少し大人なレディッシュカラー。
いつもより背伸びしたい日のアイメイクに。
■商品名：Carry Heart Lip＆cheek （リップ＆チーク：3アイテム）
キーホルダーとしてバッグにも付けられるリップ＆チーク。
「放課後、短い時間でサッと盛りたい」10代が、いつでもどこでも気分をアップデートできるアイテムです。
価格：660円（税込）
カラー：
01
どんな肌トーンにもふんわり溶け込み、パッと顔色を明るく見せてくれる王道の万能コーラル。
内側からぽわっと発光するような自然な血色感で、生き生きとした表情を演出します。
02
肌の透明感をグッと引き上げる、トレンドのミルキーな青みピンク。
甘くなりすぎない絶妙な透け感で、まるで赤ちゃんのような“ピュアであざとい”仕上がりに。
03
体温がスッと上がったような、じんわりとした生っぽい発色が魅力のレディッシュカラー。
深みがありながらも重くならず、ひと塗りでグッとこなれ感のある印象に。
■商品名：Carry Heart series LipPlumper （リッププランパー：2アイテム）
自然なふっくら唇を叶えるハートのチャーム付リッププランパー。ときめくラメ入り2色展開。
価格：550円（税込）
カラー：
01
透明感が上がるピンクプランパー。
手持ちのリップに重ねれば、星屑のような輝きとちゅるんとした立体感をプラスします。
02
くすみを飛ばして、透き通るようなピュアリップに導くクリアブルー。
繊細なラメが、ひんやりとした氷のようにきらめく神秘的なカラーです。
4color keyring eyeshadow 【3月9日発売】
「#持ち歩きコスメ革命」
■商品名：4color keyring eyeshadow （アイシャドウ：4アイテム）
キーリング付のグリッター容器に入った、普段使いしやすい4色アイシャドウ。友達と色違いで毎日使うバッグにつけて持ち歩いてもかわいいアイテムです。
価格：990円（税込）
カラー：
01 JOY HAPPY（ジョイ ハッピー）
目元にのせた瞬間、パッと花が咲いたような多幸感あふれるコーラル＆ピーチピンクのパレット。
左上のキラキララメを涙袋や黒目の上にのせれば、うるうるの瞳に。
塗るだけで自然と笑顔になっちゃうような、JOYでHAPPYなオーラをまとえる魔法のカラー！
気分の上がる楽しいお出かけや、デートの日にぴったりのハッピーパレットです。
おすすめのパーソナルカラー： イエベ春
02 SWEET DRY（スウィート ドライ）
透明感を引き出すシアーなラベンダーと、ピュアな青みピンクの組み合わせ。
甘すぎない絶妙なトーンで、儚げなのにどこか惹きつけられる印象的な目元を作ります。
ただ可愛いだけじゃない、少し「ドライ」でアンニュイな表情も引き出してくれる小悪魔カラー。
「SWEET」と「DRY」のツンデレなギャップで、周りの視線を独り占めして。
おすすめのパーソナルカラー： ブルベ夏
03 WHISH HOPE（ウィッシュ ホープ）
澄んだ透明感をプラスするシルバーと、目元をドラマティックに引き締める深みプラムブラウンの組み合わせ。肌の透明感を、さらに美しく引き立てる配色が魅力です。
心に秘めた「願い（WISH）」や「希望（HOPE）」に向かって、一歩踏み出す自信をくれるような上品カラー。
毎日のメイクをちょっとだけ格上げしてくれる、お守りのようなパレットです。
おすすめのパーソナルカラー： ブルべ冬
04 LUCK CHANCE（ラック チャンス）
ひと塗りで一気にこなれ感が出る、お洒落パレット。温かみのあるカラーが目元を自然に大きく見せ、
健康的でエネルギッシュな印象を与えてくれます。
新しい「出会い」や「チャンス」、そして「幸運（LUCK）」をグッと引き寄せてくれそうなポジティブカラー！
新しいことに挑戦する日や、気合いを入れたい日の勝負メイクにおすすめです。
おすすめのパーソナルカラー： イエベ秋
UV Essence clearaqua／toneupaquq 【3月16日発売】
「#かわいいけど本気のUVケア」
■商品名：UVエッセンス クリアアクア／トーンアップアクア （2アイテム）
SPF50+PA++++／UV耐水性★★
化粧下地にも使えて、軽い使用感なのに汗・水に落ちにくい日焼け止め。
毎日持ち歩きたくなるようなキラッとときめくパッケージは、自分仕様にデコるのも楽しい。
価格：858円（税込）
容量：80g
トーンアップアクア
軽くてのびる化粧水感覚のUVトーンアップエッセンス
ラベンダーカラー／ホワイトミュゲの香り
クリアアクア
軽くてのびる化粧水感覚のUVエッセンス
クリアカラー／ホワイトティーの香り
makekeepmist cool 【3月27日発売】
「#夏のわたしもいつでもかわいい！」
■商品名：メイクキープミストクール 50ml
ひんやりした使い心地のキープミスト。
仕上げにひと吹きすると、メイクがピタッと密着し、朝の最高な「盛れ顔」を一日中キープします。
価格：990円（税込）
容量：50ml
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
【可愛く変身したいα世代の願いを叶えるコスメ「nyuu」】
α世代にとって、コスメは「身だしなみを整えるもの」から、自分らしさとトレンドを追求する「自己表現のツール」へと変化しています。人気のトレンドコスメは、１点あたり3,000円を超える商品もあり、小中学生がお小遣いで複数買いをするにはハードルが高い傾向があります。「トレンドのコスメを自分のお小遣いで買って楽しみたい」「かわいいものは、いつでも見せて持ち歩きたい」そんなα世代のリアルな願いを叶えるために、「nyuu（ニュー）」は中心価格帯を1,000円前後に抑えたお小遣い価格とデザインにこだわり、駄菓子や雑貨を手に取る感覚で、親子や友人と店舗で実際に商品を見て選べる「はじめてコスメ」を提供します。
■商品開発背景
1. ときめくデザインとお小遣い価格を両立
全国に店舗網を持つ当社ならではのスケールメリットを活かし、コストを削減。α世代が求める持ち歩きたくなるデザイン×お小遣い価格を両立させました。また、当社の社内品質基準をクリアした安心してご使用いただける製品のみをお届けしています。
2. 売り場・リアルな声からトレンドキャッチ
SNSや購買動向の分析はもちろん、多種多様な商品が並ぶドン・キホーテの売り場全体を「巨大なトレンド研究所」と捉えて、お客さまの行動を観察し開発に活かしています。2024年から開催している「#ドンコスフェスティバル」で開発者とお客さまが直接コミュニケーションする場を設け、リアルな声を反映しながらブランドをアップデートし続けます。
【ブランドコンセプト＆ロゴ】
「nyuu」は、「#きょうのわたしを、アップデート。」をコンセプトに、身だしなみを整える“学校メイク”とは異なる、放課後に“本来の自分”へとかわいく変身したいα世代の気持ちに寄り添う「放課後アップデートコスメ」にフォーカスしたブランドです。
ブランドロゴは、リボンをほどく瞬間の「ドキドキ」と、新しい自分に出会う「ワクワク」をイメージ。流れるラインは自由な心、キラリと光る星は自信を象徴し、手にした瞬間にスイッチが入り、「かわいく、輝き続けるわたし」のはじまりを知らせる合図としてデザインされています。
【商品について】
平成リバイバルの“じゃらじゃら文化”や“シールデコレーション”から着想を得て、α世代が見せながら持ち歩きたくなるコスメとして開発しました。Carry Heart seriesや4color keyring eyeshadowは、チャーム／キーリング仕様で、スクールバッグに付けて楽しめます。また、UVエッセンスやメイクキープミストクールは、好きなシールで自由にデコれるよう、あえてロゴのみを残した余白のあるパッケージに。シールが映えるカラーにもこだわり、“自分だけのコスメ”として楽しめる設計にしています。
Carry Heart series 【2月21日発売】
「#持ち歩くわたし、かわいさ更新。」
■商品名：Carry Heart Eyeshadow （アイシャドウ：4アイテム）
ブラウンやベージュを中心に、肌なじみの良いを4色セットしたパレット。
ハート×シルバー調のチャーム付きで、持ち歩きに便利なサイズ感です。
価格：660円（税込）
カラー：
01
肌なじみの良いコーラルカラーと、涙袋にぴったりの
キラキララメの組み合わせ。シーンを選ばず使いやす
い万能パレッ トです。
02
透明感をグッと引き出す、ピンクブラウン。
甘すぎない上品な発色で、あざと可愛いブルベメイク
が完成します。
03
目元にヘルシーな深みを与える、トレンド感満載の
オレンジブラウン。ひと塗りでパッと目を惹く、
おしゃれな旬顔を演出します。
04
じゅわっとした血色感をプラスする、
少し大人なレディッシュカラー。
いつもより背伸びしたい日のアイメイクに。
■商品名：Carry Heart Lip＆cheek （リップ＆チーク：3アイテム）
キーホルダーとしてバッグにも付けられるリップ＆チーク。
「放課後、短い時間でサッと盛りたい」10代が、いつでもどこでも気分をアップデートできるアイテムです。
価格：660円（税込）
カラー：
01
どんな肌トーンにもふんわり溶け込み、パッと顔色を明るく見せてくれる王道の万能コーラル。
内側からぽわっと発光するような自然な血色感で、生き生きとした表情を演出します。
02
肌の透明感をグッと引き上げる、トレンドのミルキーな青みピンク。
甘くなりすぎない絶妙な透け感で、まるで赤ちゃんのような“ピュアであざとい”仕上がりに。
03
体温がスッと上がったような、じんわりとした生っぽい発色が魅力のレディッシュカラー。
深みがありながらも重くならず、ひと塗りでグッとこなれ感のある印象に。
■商品名：Carry Heart series LipPlumper （リッププランパー：2アイテム）
自然なふっくら唇を叶えるハートのチャーム付リッププランパー。ときめくラメ入り2色展開。
価格：550円（税込）
カラー：
01
透明感が上がるピンクプランパー。
手持ちのリップに重ねれば、星屑のような輝きとちゅるんとした立体感をプラスします。
02
くすみを飛ばして、透き通るようなピュアリップに導くクリアブルー。
繊細なラメが、ひんやりとした氷のようにきらめく神秘的なカラーです。
4color keyring eyeshadow 【3月9日発売】
「#持ち歩きコスメ革命」
■商品名：4color keyring eyeshadow （アイシャドウ：4アイテム）
キーリング付のグリッター容器に入った、普段使いしやすい4色アイシャドウ。友達と色違いで毎日使うバッグにつけて持ち歩いてもかわいいアイテムです。
価格：990円（税込）
カラー：
01 JOY HAPPY（ジョイ ハッピー）
目元にのせた瞬間、パッと花が咲いたような多幸感あふれるコーラル＆ピーチピンクのパレット。
左上のキラキララメを涙袋や黒目の上にのせれば、うるうるの瞳に。
塗るだけで自然と笑顔になっちゃうような、JOYでHAPPYなオーラをまとえる魔法のカラー！
気分の上がる楽しいお出かけや、デートの日にぴったりのハッピーパレットです。
おすすめのパーソナルカラー： イエベ春
02 SWEET DRY（スウィート ドライ）
透明感を引き出すシアーなラベンダーと、ピュアな青みピンクの組み合わせ。
甘すぎない絶妙なトーンで、儚げなのにどこか惹きつけられる印象的な目元を作ります。
ただ可愛いだけじゃない、少し「ドライ」でアンニュイな表情も引き出してくれる小悪魔カラー。
「SWEET」と「DRY」のツンデレなギャップで、周りの視線を独り占めして。
おすすめのパーソナルカラー： ブルベ夏
03 WHISH HOPE（ウィッシュ ホープ）
澄んだ透明感をプラスするシルバーと、目元をドラマティックに引き締める深みプラムブラウンの組み合わせ。肌の透明感を、さらに美しく引き立てる配色が魅力です。
心に秘めた「願い（WISH）」や「希望（HOPE）」に向かって、一歩踏み出す自信をくれるような上品カラー。
毎日のメイクをちょっとだけ格上げしてくれる、お守りのようなパレットです。
おすすめのパーソナルカラー： ブルべ冬
04 LUCK CHANCE（ラック チャンス）
ひと塗りで一気にこなれ感が出る、お洒落パレット。温かみのあるカラーが目元を自然に大きく見せ、
健康的でエネルギッシュな印象を与えてくれます。
新しい「出会い」や「チャンス」、そして「幸運（LUCK）」をグッと引き寄せてくれそうなポジティブカラー！
新しいことに挑戦する日や、気合いを入れたい日の勝負メイクにおすすめです。
おすすめのパーソナルカラー： イエベ秋
UV Essence clearaqua／toneupaquq 【3月16日発売】
「#かわいいけど本気のUVケア」
■商品名：UVエッセンス クリアアクア／トーンアップアクア （2アイテム）
SPF50+PA++++／UV耐水性★★
化粧下地にも使えて、軽い使用感なのに汗・水に落ちにくい日焼け止め。
毎日持ち歩きたくなるようなキラッとときめくパッケージは、自分仕様にデコるのも楽しい。
価格：858円（税込）
容量：80g
トーンアップアクア
軽くてのびる化粧水感覚のUVトーンアップエッセンス
ラベンダーカラー／ホワイトミュゲの香り
クリアアクア
軽くてのびる化粧水感覚のUVエッセンス
クリアカラー／ホワイトティーの香り
makekeepmist cool 【3月27日発売】
「#夏のわたしもいつでもかわいい！」
■商品名：メイクキープミストクール 50ml
ひんやりした使い心地のキープミスト。
仕上げにひと吹きすると、メイクがピタッと密着し、朝の最高な「盛れ顔」を一日中キープします。
価格：990円（税込）
容量：50ml
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