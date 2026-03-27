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「瀬板の森北九州ゴルフコース」（福岡県北九州市）がＰＧＭグループ入りへ 本日株式譲渡契約を締結
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、ダイヤリックス株式会社（本社：東京都千代田区丸の内／代表取締役 中田 真一）より、「瀬板の森北九州ゴルフコース」の事業を吸収分割の方法で承継するために設立される「北九州ゴルフ株式会社」（2026年4月設立予定）の全株式を譲り受ける株式譲渡契約を本日締結いたしました。
この株式譲渡契約の締結により、「瀬板の森北九州ゴルフコース」を保有する「北九州ゴルフ株式会社」は、2026年6月1日（月）よりＰＧＭの所有となり、ＰＧＭは同日から当該ゴルフ場の運営を開始する予定です。
■「瀬板の森北九州ゴルフコース」概要
「瀬板の森北九州ゴルフコース」は、北九州都市高速・黒崎インターから約4kmに位置し、北九州市の副都心として商業や交通の中心的役割を担うエリアに広がるパブリックコースです。都市環境に隣接しながらも豊かな自然に恵まれ、清流だけに生息する「かわせみ」の姿もときに見られます。フラットな地形ながら優美なアンジュレーションを配したアウトコースは、細やかなプレーを存分にお楽しみいただける設計となり、インコースは森に囲まれ、池の端をめぐるレイアウトがプレーヤーの創造力をかき立てます。両コースとも戦略性に富んだ構成で、上級者から初心者まで幅広い層のゴルファーにお楽しみいただけます。
所在地 ：〒806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町8-1
連絡先 ：TEL. 093-622-6002／FAX.093-622-6003
アクセス ：【車利用の場合】北九州都市高速4号線／黒崎インターより約4km
【電車利用の場合】JR鹿児島本線 黒崎駅より車で約10分
コース概要 ：18ホール／6,377ヤード／パー72
【アウトコース】9ホール／3,296ヤード／パー36
【インコース】9ホール／3,081ヤード／パー36
コース設計 ： 西武建設株式会社
オープン日 ： 1997年09月21日
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ マーケティンググループ 広報担当 今井／木村 Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp
関連リンク
報道関係者様向けサイト
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
ＰＧＭ公式Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
ＰＧＭ公式Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/
■「瀬板の森北九州ゴルフコース」概要
「瀬板の森北九州ゴルフコース」は、北九州都市高速・黒崎インターから約4kmに位置し、北九州市の副都心として商業や交通の中心的役割を担うエリアに広がるパブリックコースです。都市環境に隣接しながらも豊かな自然に恵まれ、清流だけに生息する「かわせみ」の姿もときに見られます。フラットな地形ながら優美なアンジュレーションを配したアウトコースは、細やかなプレーを存分にお楽しみいただける設計となり、インコースは森に囲まれ、池の端をめぐるレイアウトがプレーヤーの創造力をかき立てます。両コースとも戦略性に富んだ構成で、上級者から初心者まで幅広い層のゴルファーにお楽しみいただけます。
所在地 ：〒806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町8-1
連絡先 ：TEL. 093-622-6002／FAX.093-622-6003
アクセス ：【車利用の場合】北九州都市高速4号線／黒崎インターより約4km
【電車利用の場合】JR鹿児島本線 黒崎駅より車で約10分
コース概要 ：18ホール／6,377ヤード／パー72
【アウトコース】9ホール／3,296ヤード／パー36
【インコース】9ホール／3,081ヤード／パー36
コース設計 ： 西武建設株式会社
オープン日 ： 1997年09月21日
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ マーケティンググループ 広報担当 今井／木村 Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp
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