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「エディオン ホームズ葛西店」6月中旬オープン人気家電が当たる先行キャンペーン開始のお知らせ
当社は、2026年6月中旬、東京都江戸川区に「エディオン ホームズ葛西店」を新設オープンいたします。東京都内では2店舗目の直営店となります。
詳細につきましては、後日改めてお知らせいたします。ぜひご期待ください。
【アプリ登録・先行キャンペーンのご案内】
オープンに先立ち、東京・千葉にお住まいの方限定で、話題の家電やギフトカードが抽選で当たる豪華キャンペーンを開催いたします。エディオンアプリで「エディオン ホームズ葛西店」を「My店舗登録」し、簡単なクイズにお答えいただくだけでご応募いただけます。
「エディオンアプリ」では、最新情報をお届けするほか、アプリ初回登録の方へのログインクーポンや、日々のお買い物で使えるお得なアプリクーポンなどもご利用いただけます。ぜひこの機会にダウンロードいただき、「My店舗登録」をして、お得にオープンをお迎えください。
エディオンアプリのダウンロード詳細につきましては、以下をご確認ください。
https://www.edion.com/app/ap0001/mar15135501.html
【エディオン ホームズ葛西店概要】
所在地：〒134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-6 ホームズ葛西店 2階
開店日：2026年6月中旬
関連リンク
エディオンアプリダウンロード
https://www.edion.com/app/ap0001/mar15135501.html
詳細につきましては、後日改めてお知らせいたします。ぜひご期待ください。
【アプリ登録・先行キャンペーンのご案内】
オープンに先立ち、東京・千葉にお住まいの方限定で、話題の家電やギフトカードが抽選で当たる豪華キャンペーンを開催いたします。エディオンアプリで「エディオン ホームズ葛西店」を「My店舗登録」し、簡単なクイズにお答えいただくだけでご応募いただけます。
エディオンアプリのダウンロード詳細につきましては、以下をご確認ください。
https://www.edion.com/app/ap0001/mar15135501.html
【エディオン ホームズ葛西店概要】
所在地：〒134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-6 ホームズ葛西店 2階
開店日：2026年6月中旬
関連リンク
エディオンアプリダウンロード
https://www.edion.com/app/ap0001/mar15135501.html