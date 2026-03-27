À¤³¦ºÇÇö±Õ¾½ÁØ¤ÎÆ©²á·¿¥á¥¿¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¤Ë¤è¤ëÅÅÇÈÅÁÈÂ¤Î²ÄÊÑÀ©¸æ¤ËÀ®¸ù ¡ÁÁë¥¬¥é¥¹¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ëÌµÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤Ë´üÂÔ¡Á

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Ãø¼Ô¡§Daisuke Kitayama, Hibiki Kagami, Adam Pander, Yuto Hama, Hiroyuki Takahashi
DOI¡§https://doi.org/10.1038/s44172-026-00635-2
URL¡§https://www.nature.com/articles/s44172-026-00635-2
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