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組織変更および執行役員人事について
株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川 豊、以下：当社）は、本日（2026年3月27日）開催の定例取締役会において、2026年4月1日付、執行役員の選任並びに役付と担務について決定いたしました。同日付で行う組織変更とあわせて、お知らせいたします。
詳細はリリースPDFをご参照くださいますようお願いいたします。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
関連リンク
組織変更及び執行役員人事について
https://www.videor.co.jp/press/images/press_20260327.pdf
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株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ
ビデオリサーチグループ広報セクション
Tel：03-5860-1723 E-mail：info@videor.co.jp
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