株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：石川　豊、以下：当社）は、本日（2026年3月27日）開催の定例取締役会において、2026年4月1日付、執行役員の選任並びに役付と担務について決定いたしました。同日付で行う組織変更とあわせて、お知らせいたします。

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株式会社ビデオリサーチコミュニケーションズ

ビデオリサーチグループ広報セクション

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組織変更及び執行役員人事について

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