用途多様化が加速：TPEE市場、医療・消費財需要の拡大で2032年22.51億ドル規模へ
TPEE（熱可塑性ポリエステルエラストマー：Thermoplastic Polyester Elastomer）は、ポリエステル硬質セグメントと脂肪族ポリエステル又はポリエーテル軟質セグメントを含む線状ブロック共重合体である。TPEEは高性能エンジニアリンググレードエラストマーであり、ゴムの柔軟性・弾性と熱可塑性プラスチックの剛性・易加工性を両立させる。現在、市販されているTPEEには多様な硬質・軟質セグメント構造が存在し、硬質セグメント成分にはPBT（ポリブチレンテレフタレート）、PTT（ポリトリメチレンテレフタレート）などがあり、軟質セグメント成分にはポリテトラヒドロフランエーテル、ポリエチレングリコール、エチレンオキサイド変性ポリプロピレングリコールなどが含まれ、構造・性能が異なる多種のブロック共重合ポリエステルを合成可能である。
ゴムと比較すると、TPEEは加工性に優れ、使用寿命も長くなる特徴を持つ。エンジニアリングプラスチックと比較すると、TPEEの方が柔軟性と動的力学特性に優れる。TPEEはそのまま使用することも、下流分野の個性的な要求を満たすために対応する添加剤を混合することも可能である。
熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）業界は、高分子材料の機能集積化とグリーン化の潮流に乗り、伝統的なエラストマー市場の境界を再定義している。業界の発展は「性能定制化」と「環境適合性」を双輪とし、硬質セグメントと軟質セグメントの組み合わせ調整を通じて、多様な応用シーンのニーズに精緻に応える技術体系を構築している。市場動向としては、グローバルな産能がアジア太平洋地域に急速に集積し、環保法規の強化が材料の成分転換を促し、バイオベース TPEEの研究開発が加速している。応用端では構造的変化が顕著で、自動車分野のシェアが相対的に低下する一方、医療機器や消費財分野での需要が増加し、用途の多様化が業界の成長基盤を広げている。
市場規模：CAGR5.1%、2032年に22.51億ドルへ成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577295/thermoplastic-polyester-elastomer--tpee）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.1%で、2032年までにグローバル熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）市場規模は22.51億米ドルに達すると予測されている。この成長の背景には、新エネルギー自動車の普及、医療機器や消費財分野の需求拡大、環境規制に伴う材料転換がある。特にアジア太平洋地域では生産拠点の集積と消費市場の拡大により成長が加速し、欧米市場では高規格製品のニーズが高まっている。成熟市場の更新需要と新興市場の新設需要が結びつき、中長期的な安定成長が期待される領域である。
図. 熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345336/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345336/images/bodyimage2】
図. 世界の熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
シェア88%の背後：TPEEグローバル競合地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）の世界的な主要製造業者には、Celanese、Envalior、Toyobo、Chang Chun Petrochemical、LG Chem、Jiangyin Hechuang、SK Chemicals、Yizheng Chemical Fibre、Kolon ENP、SABICなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約88.0%の市場シェアを持っていた。市場は極めて高い集中度を示し、?部企業は技術蓄積、グローバルサプライチェーン、製品ラインナップの優位性を活かして市場を主導している。グローバル大手は高機能・高規格製品を提供する一方、地域企業はコスト優位や特定用途へのカスタマイズ対応で細分化市場での存在感を高めている。
ゴムと比較すると、TPEEは加工性に優れ、使用寿命も長くなる特徴を持つ。エンジニアリングプラスチックと比較すると、TPEEの方が柔軟性と動的力学特性に優れる。TPEEはそのまま使用することも、下流分野の個性的な要求を満たすために対応する添加剤を混合することも可能である。
熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）業界は、高分子材料の機能集積化とグリーン化の潮流に乗り、伝統的なエラストマー市場の境界を再定義している。業界の発展は「性能定制化」と「環境適合性」を双輪とし、硬質セグメントと軟質セグメントの組み合わせ調整を通じて、多様な応用シーンのニーズに精緻に応える技術体系を構築している。市場動向としては、グローバルな産能がアジア太平洋地域に急速に集積し、環保法規の強化が材料の成分転換を促し、バイオベース TPEEの研究開発が加速している。応用端では構造的変化が顕著で、自動車分野のシェアが相対的に低下する一方、医療機器や消費財分野での需要が増加し、用途の多様化が業界の成長基盤を広げている。
市場規模：CAGR5.1%、2032年に22.51億ドルへ成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577295/thermoplastic-polyester-elastomer--tpee）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.1%で、2032年までにグローバル熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）市場規模は22.51億米ドルに達すると予測されている。この成長の背景には、新エネルギー自動車の普及、医療機器や消費財分野の需求拡大、環境規制に伴う材料転換がある。特にアジア太平洋地域では生産拠点の集積と消費市場の拡大により成長が加速し、欧米市場では高規格製品のニーズが高まっている。成熟市場の更新需要と新興市場の新設需要が結びつき、中長期的な安定成長が期待される領域である。
図. 熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）世界総市場規模
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図. 世界の熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
シェア88%の背後：TPEEグローバル競合地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、熱可塑性ポリエステルエラストマー（TPEE）の世界的な主要製造業者には、Celanese、Envalior、Toyobo、Chang Chun Petrochemical、LG Chem、Jiangyin Hechuang、SK Chemicals、Yizheng Chemical Fibre、Kolon ENP、SABICなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約88.0%の市場シェアを持っていた。市場は極めて高い集中度を示し、?部企業は技術蓄積、グローバルサプライチェーン、製品ラインナップの優位性を活かして市場を主導している。グローバル大手は高機能・高規格製品を提供する一方、地域企業はコスト優位や特定用途へのカスタマイズ対応で細分化市場での存在感を高めている。