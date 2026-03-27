「明るいのに見づらい？」に着目? 照明士が在籍する「デスクライト名品館」が、学習机・在宅ワークの光環境見直しを提案
ジェントライトと自然光デスクライトを軸に、?“目の環境を考えた照明選び”の情報発信を強化
有限会社ドリームチームが運営する「デスクライト名品館（https://www.heallite.com）」は、子どもの学習机や在宅ワーク環境で見過ごされがちな“光環境”に着目し、照明に対する正しい知識を広げる情報発信を強化します。照明士が在籍し、取り扱い商品の数値測定を行いながら、用途に応じた照明選びを提案している当社では、代表商品である蛍光灯型の「ジェントライト」とLED型の「自然光デスクライト」の紹介を強化します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345030/images/bodyimage1】
デスクライトは、明るさやデザインを基準に選ばれることが少なくありません。しかし実際には、机の上の見やすさは、照度だけでなく、光の広がり方、色の見え方、光源の特性によっても変わります。特に、子どもの学習机では教科書やノートを広げる場面が多く、在宅ワークではパソコンと紙資料を同時に見る場面もあるため、照明の選び方が作業環境の快適さに与える影響は小さくないと当社は考えています。
こうした背景に加え、一般照明用の蛍光ランプは今後、段階的に製造・輸出入禁止の対象となります。当社は、この制度変更を単なる買い替えの話ではなく、「自分に合う光をどう選ぶか」を見直す機会として伝えていきたいと考えています。照明に対する正しい知識が広がることで、家庭や仕事場の目の環境がより良くなることを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345030/images/bodyimage2】
今回、特に発信を強化する商品のひとつが「ジェントライト」です。ジェントライトは、LEDが主流となった現在でも、蛍光灯型デスクライトという選択肢を提案する製品です。フルスペクトルランプによる太陽光に近い連続的でバランスの良い波長と、高い演色性を特長としており、紙面や写真、素材の色味が自然に見えやすい環境づくりを目指しています。読書、学習、資料確認、デザインなど、色の見え方が気になる場面での使用を提案しています。
また当社は、ジェントライトに採用しているフルスペクトルランプについて、一般照明用蛍光ランプとは異なる特殊用途ランプとして、2027年以降も製造・販売を継続する方針です。蛍光灯型のやわらかな見え方を求める方にとって、今後も選択肢のひとつであり続けたいと考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345030/images/bodyimage3】
もうひとつの主力商品が「自然光デスクライト ワイド」です。この製品は、5段階調光、5段階調色、演色指数Ra95、JIS-AA形などの仕様を備え、幅広い机面を照らしやすい設計です。学習机、在宅ワーク、読書、書類確認など、複数のものを机上に広げる場面で使いやすく、LEDならではの扱いやすさを重視する方に向けて提案しています。
当社は、ジェントライトと自然光デスクライトを並行して提案することで、照明選びを「なんとなく選ぶもの」ではなく、「目的に合わせて選ぶもの」へ変えていきたいと考えています。やわらかな見え方を重視する方にはジェントライトを、機能性や調光・調色のしやすさを重視する方には自然光デスクライトを提案し、それぞれの暮らし方や使い方に合った照明選びを広げていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345030/images/bodyimage4】
「デスクライト名品館」は、有限会社ドリームチームが運営するデスクライト専門店です。照明士が在籍し、取り扱い商品の数値測定を行いながら、用途に応じた照明選びを提案しています。
https://www.heallite.com
配信元企業：有限会社ドリームチーム
有限会社ドリームチームが運営する「デスクライト名品館（https://www.heallite.com）」は、子どもの学習机や在宅ワーク環境で見過ごされがちな“光環境”に着目し、照明に対する正しい知識を広げる情報発信を強化します。照明士が在籍し、取り扱い商品の数値測定を行いながら、用途に応じた照明選びを提案している当社では、代表商品である蛍光灯型の「ジェントライト」とLED型の「自然光デスクライト」の紹介を強化します。
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デスクライトは、明るさやデザインを基準に選ばれることが少なくありません。しかし実際には、机の上の見やすさは、照度だけでなく、光の広がり方、色の見え方、光源の特性によっても変わります。特に、子どもの学習机では教科書やノートを広げる場面が多く、在宅ワークではパソコンと紙資料を同時に見る場面もあるため、照明の選び方が作業環境の快適さに与える影響は小さくないと当社は考えています。
こうした背景に加え、一般照明用の蛍光ランプは今後、段階的に製造・輸出入禁止の対象となります。当社は、この制度変更を単なる買い替えの話ではなく、「自分に合う光をどう選ぶか」を見直す機会として伝えていきたいと考えています。照明に対する正しい知識が広がることで、家庭や仕事場の目の環境がより良くなることを目指しています。
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今回、特に発信を強化する商品のひとつが「ジェントライト」です。ジェントライトは、LEDが主流となった現在でも、蛍光灯型デスクライトという選択肢を提案する製品です。フルスペクトルランプによる太陽光に近い連続的でバランスの良い波長と、高い演色性を特長としており、紙面や写真、素材の色味が自然に見えやすい環境づくりを目指しています。読書、学習、資料確認、デザインなど、色の見え方が気になる場面での使用を提案しています。
また当社は、ジェントライトに採用しているフルスペクトルランプについて、一般照明用蛍光ランプとは異なる特殊用途ランプとして、2027年以降も製造・販売を継続する方針です。蛍光灯型のやわらかな見え方を求める方にとって、今後も選択肢のひとつであり続けたいと考えています。
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もうひとつの主力商品が「自然光デスクライト ワイド」です。この製品は、5段階調光、5段階調色、演色指数Ra95、JIS-AA形などの仕様を備え、幅広い机面を照らしやすい設計です。学習机、在宅ワーク、読書、書類確認など、複数のものを机上に広げる場面で使いやすく、LEDならではの扱いやすさを重視する方に向けて提案しています。
当社は、ジェントライトと自然光デスクライトを並行して提案することで、照明選びを「なんとなく選ぶもの」ではなく、「目的に合わせて選ぶもの」へ変えていきたいと考えています。やわらかな見え方を重視する方にはジェントライトを、機能性や調光・調色のしやすさを重視する方には自然光デスクライトを提案し、それぞれの暮らし方や使い方に合った照明選びを広げていきます。
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「デスクライト名品館」は、有限会社ドリームチームが運営するデスクライト専門店です。照明士が在籍し、取り扱い商品の数値測定を行いながら、用途に応じた照明選びを提案しています。
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