JOY GROUP、2025年決算を発表 売上高6億2000万米ドルを突破

上海、2026年3月27日/PRNewswire/ -- JOY GROUPは2025会計年度の決算を発表し、年間小売売上高が 7億3000万米ドル（51億元） を上回り、総売上高が6億2000万米ドル（43億元）を上回ったほか 、前年比22%増 となったことを明らかにしました。当グループは健全な収益性を維持しながら、今年も力強い成長を遂げました。



Products of JOY GROUP



2025年、JOY GROUPは複数のカテゴリーと価格帯にわたり、ビューティーポートフォリオをさらに拡大しました。現在のポートフォリオには、中核ブランドJUDYDOLL,、JOOCYEE、René Furtererに加え、成長ブランドのBiophyto-genesisやFoltèneが含まれ、メイクアップ、ヘアケア、スキンケアに及んでいます。

メイクアップ分野では、JUDYDOLLが引き続き主要な成長ドライバーとなり、年間世界小売売上高は4億3000万米ドル（30億元）を上回り、前年比18%増となりました。同ブランドは、中国のメイクアップブランドの販売数量でNo.1となり、3年連続で首位を維持しました 。また、オムニチャネル展開も強化し、118の単独店舗を運営するとともに、展開先の世界の小売拠点数は30,000を超えています。

JOOCYEEも2025年に世界小売売上高の過去最高を更新し、売上高は15%超増加しました。同ブランドのリップ製品の世界販売数量は1800万個超を記録し、メイクアップ分野におけるJOY GROUPのリーダーシップをさらに強化しました。

ヘア＆スカルプケア分野では、René Furtererが中国で引き続き好調を維持し、売上高は30%超増加しました。JOY GROUPはまた、1963年以来、臨床科学に裏打ちされたイタリアのヘア＆スカルプケアブランドFoltèneの買収を完了し、頭皮・毛髪科学における能力をさらに強化しました。

JOY GROUPはまた、Biophyto-genesisを買収しました。同ブランドは、14年にわたる臨床共同開発を基盤とする皮膚科学主導のスキンケアブランドであり、スキンケア分野における今後の成長の基盤を築くものです。

力強い国内事業基盤を土台に、JOY GROUPはグローバル化戦略を継続して推進しました。2025年、グループの海外小売売上高は8700万米ドル（6億元）を上回りました。また、eコマースと現地小売開発の双方を通じてグローバルなプレゼンスをさらに拡大し、その一環としてシンガポールで単独店舗を3店舗開設しました。

JOY GROUPは研究開発への投資も継続し、600超の新SKUを投入するとともに、20件の新規特許を追加しました。上海とミラノに研究開発拠点を構えることで、グループはイノベーション力をさらに強化しました。

JOY GROUPのAllan Liu会長兼CEOは、次のように述べています。「2025年もJOYは力強い成長を遂げました。マルチブランドのポートフォリオをさらに強化し、グローバル展開を加速させることで、JOYは長期的かつ持続可能な成長に向けて有利な立場にあると考えています。」

JOY GROUPの詳細については、www.joy-group.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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