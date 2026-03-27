アイテック阪急阪神株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：水本 好信、以下「アイテック阪急阪神」）は、株式会社ゼウス・エンタープライズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉房 滋、以下「ゼウス・エンタープライズ」）と業務提携契約を締結するとともに、アイテック阪急阪神のコーポレートベンチャーキャピタルを通じて、ゼウス・エンタープライズの第三者割当増資を引き受けました。





ゼウス・エンタープライズは、インフラエンジニアによる高度なネットワーク・サーバー構築を中心に、企業のIT基盤を支えるインフラストラクチャー事業を展開しています。設計・構築から運用までを一貫して担い、安定性・安全性・拡張性に優れたITインフラの提供に高い技術力で貢献しています。

また、実践的なスキルの習得が可能な独自の教育環境により未経験者を即戦力へと育成し、エンジニアを継続的に輩出しています。さらに、その育成ノウハウを活かし、自社人材の育成に加えて外部企業向けのエンジニア育成支援も行っています。





アイテック阪急阪神は、ビル・交通などの社会インフラシステム、医療システム、企業・自治体向けシステム、EC（電子商取引）サイト等のインターネット関連サービスに加え、それらのシステムを支えるネットワークインフラ事業を展開している阪急阪神東宝グループのシステムインテグレータです。





本業務提携を機に、ITインフラの設計・構築から運用・保守に至るまでの体制を一層強化し、さらに、両社の専門人材と知見を融合することにより、大規模案件や高度化するITインフラ需要への柔軟な対応が可能となることから、安定的かつ高品質なサービスを提供することで、お客様のご要望に応えてまいります。





■会社概要

商号：アイテック阪急阪神株式会社

本社所在地：大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル

代表者：代表取締役社長 水本 好信

設立：1987年7月

事業内容：

交通システム・エンタープライズソリューション・インターネットソリューション・医療システム・スマートビルシステム・地域BWA・あんしんサービス・ネットワークインフラソリューション・システム開発受託・コールセンター

URL： https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/





商号：株式会社ゼウス・エンタープライズ

本社所在地：東京都千代田区有楽町1丁目5番2号 東宝日比谷プロムナードビル10階

代表者：代表取締役社長 吉房 滋

設立：2005年1月

事業内容：Linuxネットワークに特化した業務委託事業・IT教育事業

URL： https://www.zeus-enterprise.co.jp/









アイテック阪急阪神株式会社 https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/efddae7147361710d01d010e322670da7c7641df.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1