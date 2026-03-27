埼玉県を中心とした首都圏でカーシェアリングサービス「MaaS Car(マースカー)」を運営するモビリティプラットフォーム株式会社(埼玉県さいたま市、代表取締役社長 石井 敦、以下「モビリティプラットフォーム」)は、MaaS Carのサービス開始3周年を記念したキャンペーンの追加企画として、「祝3周年ありがとうキャンペーン後夜祭」と題し、2026年4月または5月に利用できる無料利用額をプレゼントする企画を実施いたします。





カーシェアのMaaS Car 祝3周年記念キャンペーン後夜祭





カーシェアのMaaS Carは、首都圏で簡単お得にクルマが借りられる会員制サービスです。入会費や月会費は無料、1時間刻みの時間料金と距離料金を基本としたシンプルな料金体系で、事前に会員登録をしておけばクルマが必要な時だけ手軽に利用できます。長時間利用向けのパック料金も用意しており、用途に応じた使い方が可能です。ステーションは1都3県に200カ所以上を展開、合計270台以上のクルマが利用できます(2026年3月現在)。





MaaS Carは2025年12月22日にサービス開始3周年を迎えました。これを記念し、2026年1月1日から2026年3月31日まで、対象ステーションにて6時間パックを特別価格の1,100円(税込)(基本プランの場合。あんしんプランの場合1,430円(税込))で利用できる「祝3周年ありがとうキャンペーン(以下、「前キャンペーン」)」を実施しています。

前キャンペーンは多くのお客さまにご利用いただき、特に新規会員の増加や利用件数の拡大など、想定を上回る反響をいただいております。こうしたご好評を受け、このたび3周年記念キャンペーンの追加企画として、「祝3周年ありがとうキャンペーン後夜祭(以下、「本キャンペーン」)」を実施いたします。





本キャンペーンでは、第1弾・第2弾に分けて個人会員の皆さまへの無料利用額の付与や、アンケート回答による抽選キャンペーンを実施いたします。既存会員の方はもちろん、新たにご入会いただく方にも入会後すぐにご活用いただける内容となっております。春のお出かけや新生活の中で、より多くの方にカーシェアをご利用いただくきっかけとなれば幸いです。









■キャンペーン概要

(1) 実施期間

2026年4月1日(水)～2026年4月30日(木)





(2) 対象者

MaaS Carの全個人会員





(3) キャンペーン内容

＜第1弾＞無料利用額プレゼント

全個人会員に、【2026年4月分(※1)のご利用に適用される無料利用額660円(税込)分】をプレゼントいたします。

現在会員でない方も、2026年4月末までにご入会いただくことで付与対象となり、無料利用額を受け取ることができます。





※1 2026年4月中に利用終了(返却)された利用が対象となります。2026年3月中に利用開始した場合でも、返却が月をまたぎ4月1日以降となる場合、第1弾分の無料利用額の適用対象となります。2026年4月中に利用開始された場合でも、返却が月をまたぎ5月1日以降となる場合には対象外となりますので、ご注意ください。





＜第2弾＞アンケートキャンペーン

専用フォームよりアンケート(※2)にご回答いただいた方の中から、抽選で2人に1人に【2026年5月分(※3)のご利用に適用される無料利用額1,100円(税込)分】をプレゼントいたします。

日頃ご利用いただいている皆さまからのご意見・ご要望をもとに、さらなるサービス向上を目指してまいります。





※2 アンケートフォームは本日よりキャンペーンページにて公開中です。

※3 2026年5月中に利用終了(返却)された利用が対象となります。2026年4月中に利用開始した場合でも、返却が月をまたぎ5月1日以降となる場合、第2弾分の無料利用額の適用対象となります。2026年5月中に利用開始された場合でも、返却が月をまたぎ6月1日以降となる場合には対象外となりますので、ご注意ください。





詳細はキャンペーンページをご確認ください。

▼キャンペーン詳細(祝3周年ありがとうキャンペーン後夜祭)

https://maascar.jp/campaign/202604cp/









■モビリティプラットフォームについて

MOBILIXグループの事業会社として、カーシェアリングサービス「MaaS Car(マースカー)」、シェアサイクルサービス「MaaS Cycle」を展開しています。MOBILIXグループ全体では、自動車ディーラー事業をはじめ、モビリティ利活用事業(レンタカー等)、AI活用のモビリティベンチャー事業、自動車買取等のモビリティ周辺事業、不動産・建築事業(デザイン経営)、地域貢献事業まで幅広く展開。モビリティプラットフォームは、その中でも、これから益々発展・多様化していくパーソナル・モビリティ領域でシェアリングサービスの拡大・拡充を目指します。





会社名 ： モビリティプラットフォーム株式会社

所在地 ： 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5 ソニックシティビル31F

設立 ： 2022年9月1日

事業内容： モビリティシェア事業(カーシェアリング、シェアサイクリング 他)

URL ： https://mobilityplatform.jp/





MaaS Car ( https://maascar.jp/ )

MaaS Cycle ( https://maascycle.hellocycling.jp/ )