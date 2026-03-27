近畿大学産業理工学部および大学院産業理工学研究科（ともに福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）4月3日（金）、飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモンにて、令和8年度入学式を挙行します。学部生約490人（編入学生18人を含む）、大学院生40人が晴れの日を迎えます。【本件のポイント】●近畿大学産業理工学部の入学式を飯塚市文化会館イイヅカコスモスコモンで実施●学部生約490人（編入学生18人を含む）、大学院生40人を迎える●在学生が司会や会場案内などの入学式の運営を担当し、新入生を心を込めて歓迎【本件の内容】近畿大学産業理工学部では、令和6年度（2024年度）より飯塚市を象徴する施設である飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモンを会場として入学式を挙行しています。今年は、学部生約490人（編入学生18人を含む）、大学院生40人が晴れの日を迎えます。なお、入学式当日は、受付や式場内外での案内、司会進行などの運営を在学生が担当します。新入生やご家族が安心して式に臨めるよう、一人ひとりに丁寧に対応し、心を込めてお迎えします。【開催概要】日時：令和8年（2026年）4月3日（金）11：00～11：40（10：00受付開始）場所：飯塚市文化会館 イイヅカコスモスコモン 大ホール （福岡県飯塚市飯塚14-66、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバスで約10分）対象：産業理工学部生約490人（編入学生18人を含む） 産業理工学部研究科生40人【入学式次第】開式国歌斉唱学部長挨拶 近畿大学 産業理工学部長 依田浩敏学長式辞 近畿大学 学長 松村到理事長挨拶 学校法人近畿大学 理事長 世耕弘成（ビデオメッセージ予定）祝電紹介来賓紹介新入生宣誓 近畿大学 産業理工学部 建築・デザイン学科 1年 齊藤成実さん校歌斉唱閉式【関連リンク】産業理工学部 建築・デザイン学科 教授 依田浩敏（ヨダヒロトシ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1026-yoda-hirotoshi.html産業理工学部https://www.kindai.ac.jp/hose/