近畿大学工学部および大学院システム工学研究科（ともに広島県東広島市）は、令和8年（2026年）4月2日（木）、広島キャンパスにて、令和8年度入学式を挙行します。当日はサプライズゲストをお招きし、新入生に激励メッセージをいただく予定です。【本件のポイント】●近畿大学工学部入学式でサプライズゲストが新入生約670人に激励メッセージを贈る●参加が叶わない保護者のために、近畿大学工学部公式YouTube Live、TikTok Liveで生配信●キャンパス内に記念撮影スポットを設置し、新入生や保護者の思い出づくりをサポート【本件の内容】近畿大学工学部および大学院システム工学研究科では、新入生約670人とその保護者が広島キャンパスに集い入学式を挙行します。工学部では、平成31年度（2019年度）入学式で初めて、中田敦彦氏（オリエンタルラジオ）をサプライズゲストとしてお招きして以降、これまでに国山ハセン氏、笑い飯 哲夫氏にご登壇いただいており、今回もサプライズ演出でゲストにご登壇いただきます。なお、当日お越しいただけない保護者等に向けて、近畿大学工学部公式YouTubeおよび公式TikTokにて式典の様子をLive配信します。このほか、友人やご家族との記念撮影用に、キャンパス内に入学記念フォトスポットを3カ所設けます。【開催概要】日時：令和8年（2026年）4月2日（木）11：00～12：30場所：近畿大学広島キャンパス 体育館 （広島県東広島市高屋うめの辺1番、JR山陽本線「西高屋駅」からバス約5分、徒歩約20分）対象：工学部・大学院システム工学研究科 新入生 約670人配信：工学部公式 YouTube Live https://youtube.com/live/FYm5g9sm7ac?feature=share 工学部公式 TikTok Live https://www.tiktok.com/live/event/7618098983252000786【入学式次第】開式国歌斉唱学部長挨拶 近畿大学 工学部長 樹野淳也学長式辞 近畿大学 学長 松村到来賓祝辞 東広島市長 髙垣廣紱氏（代理 東広島副市長 川口一成氏）来賓紹介理事長祝辞 学校法人近畿大学 理事長 世耕弘成（ビデオメッセージ予定）祝電披露役職教員紹介在学生歓迎の辞 近畿大学工学部 ロボティクス学科 3年 池田成一さん新入生宣誓 近畿大学工学部 建築学科 1年 村尾茅乃さんゲストメッセージ校歌斉唱閉式【関連リンク】工学部 機械工学科 教授 樹野淳也（タツノジュンヤ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/415-tatsuno-junya.html工学部https://www.kindai.ac.jp/engineering/