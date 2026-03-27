近畿大学工学部および大学院システム工学研究科（ともに広島県東広島市）は、令和8年（2026年）4月2日（木）、広島キャンパスにて、令和8年度入学式を挙行します。当日はサプライズゲストをお招きし、新入生に激励メッセージをいただく予定です。【本件のポイント】●近畿大学工学部入学式でサプライズゲストが新入生約670人に激励メッセージを贈る●参加が叶わない保護者のために、近畿大学工学部公式YouTube Live、TikTok Liveで生配信●キャンパス内に記念撮影スポットを設置し、新入生や保護者の思い出づくりをサポート【本件の内容】近畿大学工学部および大学院システム工学研究科では、新入生約670人とその保護者が広島キャンパスに集い入学式を挙行します。工学部では、平成31年度（2019年度）入学式で初めて、中田敦彦氏（オリエンタルラジオ）をサプライズゲストとしてお招きして以降、これまでに国山ハセン氏、笑い飯　哲夫氏にご登壇いただいており、今回もサプライズ演出でゲストにご登壇いただきます。なお、当日お越しいただけない保護者等に向けて、近畿大学工学部公式YouTubeおよび公式TikTokにて式典の様子をLive配信します。このほか、友人やご家族との記念撮影用に、キャンパス内に入学記念フォトスポットを3カ所設けます。【開催概要】日時：令和8年（2026年）4月2日（木）11：00～12：30場所：近畿大学広島キャンパス　体育館　　　（広島県東広島市高屋うめの辺1番、JR山陽本線「西高屋駅」からバス約5分、徒歩約20分）対象：工学部・大学院システム工学研究科　新入生　約670人配信：工学部公式　YouTube Live　　　https://youtube.com/live/FYm5g9sm7ac?feature=share　　　工学部公式　TikTok Live　　　https://www.tiktok.com/live/event/7618098983252000786【入学式次第】開式国歌斉唱学部長挨拶　　　近畿大学　工学部長　樹野淳也学長式辞　　　　近畿大学　学長　松村到来賓祝辞　　　　東広島市長　髙垣廣紱氏（代理　東広島副市長　川口一成氏）来賓紹介理事長祝辞　　　学校法人近畿大学　理事長　世耕弘成（ビデオメッセージ予定）祝電披露役職教員紹介在学生歓迎の辞　近畿大学工学部　ロボティクス学科　3年　池田成一さん新入生宣誓　　　近畿大学工学部　建築学科　1年　村尾茅乃さんゲストメッセージ校歌斉唱閉式【関連リンク】工学部　機械工学科　教授　樹野淳也（タツノジュンヤ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/415-tatsuno-junya.html工学部https://www.kindai.ac.jp/engineering/