阪神電気鉄道株式会社の関連会社である株式会社エフエム・キタ（本社：大阪市北区 社長：辻井浩二）【愛称：ウメダFM Be Happy!789 ［周波数78.9 MHz］】では、2026年4月3日（金）から新番組「のぞいてみようよ！大人の保健室」の放送を開始します。





多様化が進む社会の中で「性」の多様化も進んでいます。「厳格化されるセクハラ」「LGBTQ＋」「男性更年期」「プレコン」「性的同意」など、皆さんは理解していますか？そもそも性教育をしっかりと受けた記憶はありますか？

大人たちもよく知らない、あるいは避けてきた「性」の話題を真面目にかつ面白くお届けし、職場や家庭環境が良くなるための一助になる番組、それが「のぞいてみようよ！大人の保健室」です。

メインパーソナリティーは元養護教諭で「性教育講師」の“みっちー”。テーマを毎月設定し、さらにゲストをお迎えしながら、あなた自身に、そしてパートナーの心や体に優しく寄り添う番組を目指します。









＜番組概要＞

【番組名称】のぞいてみようよ！大人の保健室

【放送日】2026年4月3日（金）から毎週金曜日

【放送時間】

19時00分～19時15分

※総集編：2026年5月2日（土）から毎月第1土曜日 19時00分～20時00分

【出演者】

・メインパーソナリティー 性教育講師 みっちー（写真左）

・アシスタント ジャーナリスト 大谷 邦郎（写真中央）

※第3回（4月17日（金））、第4回（4月24日（金）） ゲスト：助産師 元木 彩子氏（写真右）





※ウメダFM Be Happy!789 は、ラジオのほかウメダFM Be Happy!789のホームページ( https://www.be-happy789.com/ )を通じてパソコンやスマートフォンでも聴取可能です。









株式会社エフエム・キタ https://www.be-happy789.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/882cfdb641f93a13d14befbc4d940863d424db4c.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1