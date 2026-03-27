株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)が属する株式会社GENDAの海外現地法人「GENDA (Shanghai) CO., LTD.」(本社：中華人民共和国上海市 代表取締役社長：武村 伸司、以下「GENDA上海」)は、「二次元文化の聖地」として名高い中国・上海のショッピングモール「百聯ZX創趣場」内に、「GiGO(ギーゴ)上海百聯ZX創趣場」(GiGO上海百聯ZX創趣場店)を2026年3月27日(金)グランドオープンいたしました。

アミューズメント施設「GiGO」を中国・上海に初出店！

「GENDA上海」は、2025年より中国におけるアミューズメント施設事業を本格的に始動。これまで複数のミニロケ(主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー)を通じて中国の多くのお客様にリアルなエンターテイメントの楽しさをお届けしてまいりました。今回の「百聯ZX創趣場」へのGiGO出店は、「GENDA上海」の中国事業において、重要な節目となる店舗です。上海屈指のサブカルチャートレンド発信地である「百聯ZX創趣場」において、「GiGO上海百聯ZX創趣場」はGiGOの公式コンセプトショップとして、GiGOブランドの世界観をより深く、ダイレクトにお届けいたします。同店は、中国本土において「GENDA上海」が展開する初の「有人運営大型アミューズメント施設」です。日本で親しまれているGiGOの多彩なコンテンツをワンストップで体験できる空間を実現いたしました。・アミューズメント施設「GiGO」：日本国内と同様にクレーンゲームなどを提供・「GiGOのたい焼き」：日本で大人気のスイーツ「たい焼き・キャラクターコラボたい焼き」を本格導入・コラボカフェ：人気IPと連動した、ファンコミュニティの場を創出・物販エリア：限定アイテムや公式グッズを取り揃えた、ファン必見のコーナー「GENDA上海」は今後中国において、日本国内で培ってきたGiGOの最新のコンテンツや限定イベント、GiGOならではの細やかなおもてなしを順次導入してまいります。あわせて、ローカル市場のニーズに対応した「上海限定」のオリジナルコンテンツも企画しています。「日本発のグローバルスタンダード」と「上海独自のクリエイティビティ」を掛け合わせることで、中国のお客様へ常に新鮮な驚きを提供してまいります。

オープン記念セレモニーを3月27日(金)に開催

「GENDA上海」は、2026年3月27日(金)にオープン記念セレモニーを開催いたしました。当日は、当社代表取締役社長の二宮一浩も登壇し、GiGOブランドを通じて“日本発のゲームセンター文化の魅力を世界に広く届けていきたい”という思いを語りました。

「GENDA上海」代表取締役社長：武村伸司コメント

世界的な大都市である上海、その象徴的なエリアへのアミューズメント施設「GiGO」の出店は、グローバルプレゼンスの向上と日中の懸け橋として戦略的な一手です。我々は、「エンターテイメントは国境を越える」と信じています。GiGOを通じて日中両国のポップカルチャー交流を促進し、遊びを通じて笑顔が生まれる新たなビジョンを共に描いていきたいと考えております。「GiGO上海百聯ZX創趣場」で、多くの皆様とお会いできることを楽しみにしております。

「GiGOのたい焼き・コラボカフェ・物販エリア」について

秋葉原や池袋など日本国内で展開している「GiGOのたい焼き」が、中国に初登場！外はカリッと中はふんわりした食感が人気の日本のスイーツ「たい焼き」に加えて、ゲームやアニメのキャラクターを活用した「限定コラボたい焼き」も提供いたします。さらに同店では、期間限定でキャラクター商品やドリンクを販売する「コラボカフェ・物販エリア」も併設しています。

株式会社くりこの協力のもと、子どもから大人まで笑顔あふれるおいしいたい焼きを販売しています。ゲームやアニメのキャラクターを活用した限定コラボたい焼きは、毎回専用の型を起こして製造しており、希少性とおいしさを両立したたい焼きとして人気となっています。

「GiGO上海百聯ZX創趣場」概要

●店舗名：「GiGO上海百聯ZX創趣場」(GiGO上海百聯ZX創趣場店)●住所：上海市黄浦区南京東路340号百聯ZX創趣場 B1●アクセス：上海地下鉄2号線、10号線、「南京東路」駅1号出口直結●営業面積：110坪(365m²)●営業時間：10:00～22:00●設置台数：合計66台 クレーンゲーム/56台、体感音楽ゲームその他/10台 GiGOのたい焼き、コラボカフェ、物販

「GENDA上海」概要

株式会社GENDAが中国に設立した現地法人。

●会社名：GENDA (Shanghai) CO., LTD.●代表者：代表取締役社長 武村 伸司●設立日：2025年9月●所在地：中華人民共和国上海市長寧区婁山関路35号203室●Webサイト：https://genda-gz.cn/

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。