株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、株式会社スマイルアンドトゥース（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：原田 燎、以下スマイルアンドトゥース）と事業連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、ジーニーは、スマイルアンドトゥースが推進する歯科業界のDXおよび事業基盤の強化に向けて、統合予約・カルテ・決済システムの構築支援、LINE活用の最適化、顧客データの統合、生成AIを活用した業務効率化などを総合的に支援してまいります。

■事業連携の背景

ジーニーは、マーケティングDX領域において、企業の収益拡大や生産性向上を支援してまいりました。一方、スマイルアンドトゥースは、歯科技工所の運営や医療商品の企画・販売を通じて、歯科業界における新たな価値創出に取り組んでいます。歯科業界では、予約管理、顧客管理、診療記録、顧客コミュニケーション、売上管理などの情報が複数のシステムに分散し、業務負荷の増大やデータ活用の難しさが課題となるケースが少なくありません。今回の連携により、ジーニーのマーケティングテクノロジーとジーニーのグループ会社であるJAPAN AI株式会社（以下JAPAN AI）の生成AI技術を組み合わせることで、スマイルアンドトゥースの事業成長を支えるDX基盤の構築を推進してまいります。

■事業連携の概要

（1）統合予約・カルテ・決済システムの構築支援ジーニーは、スマイルアンドトゥースに対し、予約管理、顧客管理、施術情報管理、契約管理、オンライン同意書、決済機能などを一元化する統合基盤の構築を支援してまいります。これにより、患者情報や診療関連情報の集約、多店舗における運営管理の効率化、手作業による転記業務の削減を実現し、現場スタッフが本来業務に集中できる環境づくりを支援いたします。（2）LINE活用の高度化とチャットフォーム最適化ジーニーは、「GENIEE ENGAGE」および「GENIEE CHAT」を活用し、スマイルアンドトゥースにおけるLINE運用とWeb上の顧客接点の最適化を支援してまいります。具体的には、LINEを通じた問い合わせ対応の効率化、予約・リマインド配信の高度化、口腔内写真などのデータ取得導線の整備、チャットフォームの改善によるCVR向上などを推進いたします。これにより、顧客体験の向上と現場業務の負荷軽減の両立を目指します。（3）顧客データ統合とJAPAN AIによる業務効率化支援ジーニーは、「GENIEE CDP」およびJAPAN AIの技術を活用し、顧客情報、予約情報、診療情報、受注情報、画像情報などのデータ統合を支援してまいります。加えて、AIによる診療記録作成支援、データ分析・レポーティングの高度化、将来的なAIエージェント活用の検討などを通じて、業務オペレーションの標準化と意思決定の迅速化を実現してまいります。なお、本取り組みにおけるAI活用は、診断行為を代替するものではなく、最終的な判断は歯科医師等の有資格者が行うことを前提としています。また、医療機器プログラム該当性を含め、関係法令・ガイドラインに基づき検討を進めてまいります。

■今後の展望

本連携を通じて、ジーニーはスマイルアンドトゥースの事業成長を支えるDX基盤の構築を推進し、業務の標準化・自動化、顧客データの一元管理、経営判断の高度化に貢献してまいります。今後は、現場で活用される実用性の高い仕組みづくりを通じて、歯科業界における新たな業務基盤の実現を支援するとともに、業界全体のDX推進にも寄与してまいります。

■スマイルアンドトゥースについて

社 名：株式会社スマイルアンドトゥース代 表 者：代表取締役社長 CEO 原田 燎本 社：東京都千代田区麹町4-4-4 ACN麹町ビル11F事業内容：歯科技工所の運営、医療商品の企画・販売業U R L：https://smileandtooth.co.jp/

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/