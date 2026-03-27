近畿大学（大阪府東大阪市）は、ペーパーレス化推進のため、受験生向け大学案内の紙冊子での発行を終了し、受験生がスマートフォンから情報を入手できるよう、WebサイトやSNSでの発信を強化します。令和8年（2026年）3月27日（金）に大学案内Webサイト「KINDAI GRAFFITI」を開設し、専用のInstagramアカウントと連動して、キャンパスライフなどの情報を発信します。【本件のポイント】●受験生向け大学案内の紙冊子での発行を終了し、WebサイトやSNSでの発信を強化●大学案内「KINDAI GRAFFITI」のWebサイトとInstagramを新たに開設し、キャンパスライフを紹介●4月には、人気インフルエンサー・ハレ氏とのコラボレーション投稿も実施予定【本件の内容】本学は、完全インターネット出願の導入、学内キャッシュレス化の推進や事務手続・学費納入のペーパーレス化など、デジタル化の取り組みを積極的に進めています。今回、受験生向け大学案内の紙冊子（昨年度発行部数：17.5万部）の発行を終了し、ペーパーレス化を推進するとともに、AI時代の情報収集に対応し、受験生がスマートフォンから情報を入手できるよう、WebサイトやSNSでの発信を強化します。これまで、平成27年（2015年）からカルチャー誌『TOKYO GRAFFITI』とコラボレーションし、キャンパス内で在学生をゲリラ撮影したファッションスナップを中心として、受験生に「リアルなキャンパスの雰囲気伝える」ことをコンセプトとした大学案内「KINDAI GRAFFITI」を発行してきました。今回から、「リアルなキャンパスの雰囲気を伝える」というコンセプトはそのままに、情報の提供方法を紙冊子からWebサイトやSNSに切り替えます。半年間にわたり東大阪キャンパス・奈良キャンパス・おおさかメディカルキャンパス・和歌山キャンパス・広島キャンパス・福岡キャンパスの全6キャンパスを横断して取材した、1,250人を超える学生・教職員が登場します。Webサイトでは、まず第一弾として、学部ごとのファッションスナップや時間割・バッグの中身紹介、多彩な才能を持つ「近大人」へのインタビュー記事を掲載します。6月には第二弾の公開を予定しており、従来の人気企画「近大人BEFORE AFTER」や「近大の学食」などに加え、研究室の教員と学生がメッセージを伝え合う「贈る言葉」などの新企画も公開を予定しています。また、Instagramとの連動企画として、ストリートスナップ撮影で10代から20代前半に高い人気を誇るインフルエンサー・ハレ氏（Instagramアカウント：hare_streetsnap）とのコラボレーションも、4月に実施予定です。Web・SNSを通じて、受験生が本学のリアルな姿に身近に触れられるコンテンツを発信します。【本件の概要】公開日 ：令和8年（2026年）3月27日（金）内容 ：学部ごとのファッションスナップ、時間割とバッグの中身の紹介、 多彩な才能を持つ「近大人」へのインタビュー記事Webサイト：https://kindai-graffiti.kindai.ac.jp/Instagram：https://www.instagram.com/kindai_graffiti/【大学案内Webサイト『KINDAI GRAFFITI』紹介】

【近畿大学における近年のペーパーレス化の取り組み】証明書発行、各種申込・決済手続をデジタル化［令和4年（2022年）3月］https://newscast.jp/news/2120292電子契約サービスを導入しすべての契約書を電子化［令和4年（2022年）3月］https://newscast.jp/news/2489399学内事務手続の完全ペーパーレス化を実現［令和4年（2022年）4月］https://newscast.jp/news/7370833大学法人として初めてクラウド請求書受領サービス「Bill One」を導入［令和4年（2022年）5月］https://newscast.jp/news/2404450全国ほぼすべての金融機関で学費のWeb振込が可能に［令和5年（2023年）3月］https://newscast.jp/news/9083209近畿大学が実施している外国語課外講座の修了証をペーパーレス化［令和6年（2024年）7月］https://newscast.jp/news/4094825近畿大学が、英検デジタル証明書「大学入試出願連携サービス」を2026年度入試より導入［令和7年（2025年）7月］https://newscast.jp/news/3378872【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/