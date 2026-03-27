六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）は「山、空、水辺。すべてが舞台の冒険王国。」をキャッチコピーに、合計174ポイントのアスレチックを有する日本最大級のアスレチック施設です。人気動画クリエイターのフィッシャーズが監修する計126ポイントのアスレチックは、遊び心溢れる遊具が満載です。

ゴールデンウイークの六甲山上の爽やかな気候の中、大自然に囲まれた環境で思いきり外遊びを楽しめるよう、5月2日（土）から6日（水・休）は通常よりも営業時間を延長します。地上約2～15mの高さにあるジップスライドなどスリル満点のアクティビティが体験できる「フォレストアドベンチャー・神戸六甲山」や池の上に設置された水上アスレチック「ワンダーアメンボー」、さらには併設のバーベキュー場でのアウトドアクッキングをお楽しみください。

なお、今年は5月2日（土）から6日（水・休）に混雑が予想されます。お越しの際には、入場券とグリーニアまでの公共交通機関の往復乗車券がお得な価格でセットになった電車クーポンを是非ご利用ください。





GWのおすすめポイント

1．「チビドランド（Chibidoland）」オープン＋「yahhoy（ヤッホイ）」エリアのアスレチック4ポイントがリニューアル

3月20日（金・祝）に未就学のお子様が楽しめる新アスレチックエリア「Chibidoland（チビドランド）」を人気動画クリエイター「フィッシャーズ」監修のもとオープン。全面に人工芝を敷くことで安全性を高め、計12ポイントのアスレチックを設置しました。また保護者がお子様を間近で見守れる日除け付きの休憩小屋も併設して快適性も向上。併せて、同じくフィッシャーズ監修のバラエティアスレチック「yahhoy（ヤッホイ）」エリアでもアスレチック4ポイントをリニューアルしました。





2．フォレストアドベンチャーおよびロングジップスライド

ハーネス（安全器具）を装着して挑む空中系の予約制アスレチックで、木々の上に設置された37ポイントの空中系アスレチック。また当日先着受付制で体験可能な往復約457mを滑り降りる2ポイントの空中アスレチックはスリル満点で大人も楽しめます。フォレストアドベンチャーは森の中のエリアのため、日差しの影響も受けにくく、大自然を感じながら、快適にアスレチックが体験できます。





【営業期間】2026年11月15日（日）まで

【営業時間】10：00～17：00

【料金】

フォレストアドベンチャー 大人小人一律 2,000円

ロングジップスライド 大人小人一律 1,000円

※別途、六甲山アスレチックパークGREENIA入場料（GREENIAチケット）が必要

※土日祝扱い日は上記料金に＋500円

【参加条件】

小学1年生以上

身長110cm以上かつ体重100kg未満

【定員】各回約15名ごとにご案内

【予約】 https://www.rokkosan.com/greenia/forest/

※ロングジップスライドのご予約は当日先着受付制です。





3．水上アスレチック

ワンダーアメンボーは池の上に建つ34ポイントの水上アスレチック。難易度高めのポイントはパスして迂回することも可能なのでお子様から大人まで安心して楽しめます。

アスレチックに挑戦するなら、着替えとタオルを持って行くのがオススメ。もし水に落ちても、シャワー室が完備されているので、思いきり遊んだ後もさっぱり快適に過ごせます。

【営業期間】2026年11月15日（日）まで

【営業時間】六甲山アスレチックパークGREENIAの営業時間に準ずる。

【料金】六甲山アスレチックパークGREENIA入場料（GREENIAチケット）で体験可

【参加条件】

小学生1年生以上

身長110cm以上かつ体重100kg未満





4．バーベキュー場

グリーニア場内にあるバーベキュー場では手軽にアウトドアクッキングが楽しめます。お肉や野菜が盛り合わせになったセットメニュー、人気の窯焼きピザ、デザートにはダッチオーブンで作る焼きリンゴがおすすめです。バーベキュー場の座席は、屋根付きエリア、木漏れ日エリアのほかにワンちゃんエリア（屋根なし）もあり、愛犬と一緒に利用いただくことも可能です。アスレチックで運動した後は、家族やグループでバーベキューをお楽しみいただけます。

【営業期間】2026年11月15日（日）まで

【営業時間】10：00～16：00（14：00受付終了）

【料金・予約】

https://www.rokkosan.com/greenia/bbq/





5．電車クーポン

＜六甲山アスレチッククーポン（阪神版・阪急版）＞

電車＋神戸市バス＋六甲ケーブル＋六甲山上バスの乗車とGREENIA入場券がセットになったお得なクーポンです。

【販売期間】2026年4月11日（土）～11月15日（日）

【有効期間】2026年4月11日（土）～11月15日（日）

【料金】

阪神版：大人 5,000円、小児 2,900円

阪急版：大人 5,100円、小児 2,950円

【発売場所】

阪神版：阪神電車 大阪梅田・尼崎・甲子園・御影・神戸三宮の各駅長室、阪神電車サービスセンター（神戸三宮）

阪急版：阪急電車 ごあんないカウンター、阪急ツーリストセンター大阪・梅田、阪急京都観光案内所・河原町

【有効区間】

阪神版：阪神全駅（神戸高速線を除く。）から阪神御影駅までの往復乗車及び下記の共通区間

阪急版：阪急全駅（神戸高速線を除く。）から阪急六甲駅までの往復乗車及び下記の共通区間

◆共通区間

【神戸市バス】16系統 阪神御影又は阪急六甲 ～ 六甲ケーブル下の往復乗車

【六甲ケーブル】六甲ケーブル下駅 ～ 六甲山上駅の往復乗車

【六甲山上バス】六甲ケ-ブル山上駅 ～ 六甲山アスレチックパークGREENIA乗り降り自由

※阪急版に限り、神戸市バス26・106系統 阪急六甲 ～ 六甲ケーブル下の往復乗車が可能。

【クーポンのセット内容】

有効区間の乗車券＋「六甲山アスレチックパークGREENIA」入場券





≪六甲山アスレチックパークGREENIA営業概要≫





■施設名 六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）

■所在地 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98

■営業期間 2026年3月20日（金・祝）～11月15日（日） ※冬季は六甲山スノーパークとして営業

■営業時間 10：00～17：00 ※16：30 最終受付

■休場日

木曜日、6月16日（火）、6月17日（水）、6月19日（金）

※ただし、3月26日（木）、4月2日（木）、4月30日（木）および7月23日（木）～8月27日（木）は営業

■利用料金 ※表記価格は全て、税込価格です。









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/8f74241e5b98d5944426b4b3bd2f71901ab42481.pdf





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