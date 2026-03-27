常温亜鉛めっき「ローバル」を製造・販売するローバル株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役：田中 孝篤)は、タイ・チョンブリ県のピントン3工業団地に新たな生産・供給拠点「ROVAL (THAILAND) CO., LTD.」を設立し、2026年3月20日、現地にて開所式を執り行いました。日本、中国に次ぐ第3のグローバル拠点として、今後、本格稼働に向けた準備を進めてまいります。





タイ工場(全景写真)





■設立の背景と狙い

近年、サプライチェーンの不安定化やBCP(事業継続計画)の重要性が世界的に高まっています。ローバルは、いかなる状況下でもお客様へ安定した品質の製品を届け続けるため、事業継続性の強化と供給網の多元化を目的に、タイへの進出を決定いたしました。タイ拠点の設立により、原材料調達先の多様化も図り、地政学リスクに対するサプライチェーンの耐性を高めてまいります。

タイ工場は、東南アジア、インド、中東市場への戦略的なハブとして機能します。タイ最大の貿易港であるレムチャバン港に近接する好立地を活かし、輸送コストの削減と納期短縮を実現。グローバル統一品質の現地生産を通じて、インフラ整備が進む各地域でのさらなるシェア拡大を目指します。









■開所式の様子

2026年3月20日に執り行われた開所式には、タイ政府関係者をはじめ、取引先金融機関、仕入れ先各社など、多方面から多くの来賓にご出席いただきました。

式典の中で代表取締役の田中は、「昨今の地政学的リスクの高まりを受け、サプライチェーンの多元化は当社にとって喫緊の経営課題です。タイ拠点の設立は、成長が期待される東南アジア市場への展開と、日本のお客様への安定供給体制の強化、その両方を実現するための決断です。変化を恐れず、ローバルグループ全体の力を高めてまいりますます。」と、新拠点への期待と決意を述べました。





ローバル田中社長のスピーチ

集合写真の様子





■新拠点の概要

名称 ：ROVAL (THAILAND) CO., LTD.

所在地 ：219/55 Moo.6 Pinthong Industrial Estate 3,

T.Bowin, A.Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

敷地面積：約8,000平米(約5ライ)

主な事業：ジンクリッチペイント(高濃度亜鉛末塗料)の製造、

および関連化学品等の販売

稼働開始：本格稼働に向け準備中









■将来の展望

本拠点は、当社の海外戦略において重要な役割を担います。今後はタイ国内のみならず、周辺諸国への供給能力を順次拡大し、現地のニーズに即した製品提供と迅速なデリバリー体制を構築してまいります。世界各地の社会インフラの長寿命化に貢献し、持続可能な社会の実現を支える防錆技術を提供し続けます。









■会社概要

商号 ： ローバル株式会社

代表者 ： 代表取締役 田中 孝篤

本社所在地： 大阪市中央区北浜1-1-21 第二中井ビル6F

創業 ： 1955年(昭和30年)7月15日

設立 ： 1961年(昭和36年)1月6日

事業内容 ： ジンクリッチペイント(高濃度亜鉛末塗料)の製造、

および関連化学品等の販売

URL ： https://www.roval.co.jp/