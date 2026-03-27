Xinhua Silk Road：コンセンサスから行動へ、グローバル・サウスが国際的なグリーン資本の流れを牽引

北京, 2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 2026年グローバルサウス金融フォーラム（Global South Financiers Forum）が水曜日に開幕し、30以上の国・地域の政府関係者、銀行関係者、ビジネスリーダー、国際機関の代表が、より包摂的で持続可能な金融協力の強化に向けた連携を図るために集結しました。



Photo shows a scene of the opening ceremony of the 2026 Global South Financiers Forum. (Xinhua/Wang Jiru)



グローバルサウス諸国では現在、より強力な金融協力が求められており、その推進にはグローバルサウスの強みと知恵を結集することが必要であると、参加者たちは考えています。

Central Bank of AzerbaijanのShahin Mahmudzada総裁も同様の見解を示し、気候変動がさらに緊迫化する中、金融の発展とグリーン転換のための健全なエコシステムを構築することの重要性を強調しました。

State Administration of Foreign ExchangeのLi Hongyan副局長は、現在、世界のグリーン転換は気候変動への受動的な対応から、エネルギー自給や経済効率の向上を目指す能動的な戦略へと移行していると指摘しました。

Agricultural Bank of China（ABC）のWang Zhiheng総裁は、こうした状況下で、グリーンで持続可能な開発は、人類共通の発展において解決すべき課題であり、グローバルサウスはグリーン投資における重要な拠点になりつつあると述べました。

Li氏はまた、世界のグリーン産業チェーンの再編が進む中、中国をはじめとするグローバルサウス諸国には、ハイレベルな金融開放とグリーン金融連携の深化を通じて、ウィン・ウィンの協力関係を築く機会が与えられている、と付け加えました。

People's Bank of ChinaのLu Lei副総裁は、質の高いグリーン金融の発展を共同で推進し、世界の資本の流れをグリーン・低炭素セクターへと導くため、中国の金融機関は一帯一路のパートナー国においてグリーン・低炭素投資を行うよう奨励されていると述べました。

Export-Import Bank of ChinaのYang Dongning副総裁は、グリーンはグローバルサウスの質の高い発展を象徴する色であり、中国の企業家や金融機関は、グローバル・サウスのグリーンな発展に一連の持続可能なソリューションと知見を共同で提供していると述べました。

「グローバルサウスを照らす（Illuminating Global South）」をテーマに、Fenjiu Groupをプレミア・パートナー、Agricultural Bank of China（ABC）を戦略パートナー、Zeekr NEVsを指定車両とした本フォーラムでは、フォーラム評議会の設立、二言語版「Global South Finance」ジャーナルの創刊、北京の国家金融情報センターにおけるサステナビリティ・ソリューション展示（Sustainability Solutions Showcase）の開始が行われました。

原文リンク：https://en.imsilkroad.com/p/349911.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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