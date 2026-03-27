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【京都産業大学】パンのチカラで地域活性化と観光地分散化を推進！産官学連携で「西京パンめぐりマップ」を製作
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）経営学部・上元 亘ゼミは、観光地の分散化と地域活性化を目的とした「とっておきの京都プロジェクト」に参加し、京都市西京区の魅力発信をテーマに、人気ベーカリーや観光スポットを紹介する「西京パンめぐりマップ」を制作しました。
京都産業大学 経営学部 上元ゼミ（専門：サービス・マーケティング）は、企業や自治体と協働して実践的なマーケティング活動に取り組んでいます。今回、2年次のゼミ生4人は京都市が抱える“特定観光地の一極集中による混雑”という課題に対し、観光地の分散化と地域活性化を目指し西京区への回遊を促す仕組みとして「西京パンめぐりマップ」をデザインしました。
京都市は和食や伝統菓子のイメージが強い一方で、実は全国的にもパン消費量が多く、個人経営のベーカリーが数多く集積する「パンのまち」として知られています。なかでも西京区は、住宅地と自然が調和したエリア特性を背景に、地域に根ざした個性豊かなパン屋が点在しており、日常的にパンを楽しむ文化が育まれてきました。また、西京区役所が区内のカフェ・ベーカリーと連携して展開する「にしてらす」事業など、食を通じた地域魅力の発信にも積極的に取り組んでいます。
「西京パンめぐりマップ」は、掲載店へのアクセス情報に加え、西京エリアの観光スポットやレンタサイクルの情報も掲載しています。これにより、京都市が抱える課題である「京都市域全体への観光客の誘客」を促進し、特定観光地に集中する混雑の緩和を図るとともに、地域の活性化につなげます。さらに、自転車利用（サイクルツーリズム）を促進することで、エリア内の周遊性向上や環境負荷の低減にも貢献します。
この取り組みは、京都市および京都市観光協会(DMO KYOTO)が観光課題解決と地域活性化を目的としたプロジェクト、「とっておきの京都プロジェクト」ならびにNTTドコモのアセット（資産）を活用し、地域課題解決にも注力している株式会社ドコモCS関西 京都支店との産官学連携により、掲載情報の精度向上と広範囲への情報発信を実現しています。
（学生のコメント）
私たちは西京区に何度も足を運んで、個性的で素敵なパン屋さんに巡り会うことができました。そうしたパン屋さんを巡って頂くとともに、地域の魅力をぜひ感じてもらいたいと思います。
（マップ）
■フルカラーA3 2つ折り
■主な配架先（抜粋）
・阪急電鉄（京都本線・京都河原町、烏丸、大宮、西院、西京極、桂、洛西口、東向日、西向日、長岡天神）
（嵐山線・上桂、松尾大社、嵐山）
・京都駅総合観光案内所（京なび） （下京区東塩小路町京都駅ビル ２階）
・京都市観光協会 （DMO KYOTO）（中京区河原町通 二条下ル一之船入町３８４ ）
・ドコモショップ桂店（西京区桂西滝川町65）
・ドコモショップ洛西店（西京区大枝中山町2-422）
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年４月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
＜関連リンク＞
<京都産業大学 経営学部 2027年4月リニューアル>
https://www.kyoto-su.ac.jp/new_bu
<京都産業大学 公式 YouTube>
https://www.youtube.com/@KyotoSangyoUniversity
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
京都産業大学 経営学部 上元ゼミ（専門：サービス・マーケティング）は、企業や自治体と協働して実践的なマーケティング活動に取り組んでいます。今回、2年次のゼミ生4人は京都市が抱える“特定観光地の一極集中による混雑”という課題に対し、観光地の分散化と地域活性化を目指し西京区への回遊を促す仕組みとして「西京パンめぐりマップ」をデザインしました。
「西京パンめぐりマップ」は、掲載店へのアクセス情報に加え、西京エリアの観光スポットやレンタサイクルの情報も掲載しています。これにより、京都市が抱える課題である「京都市域全体への観光客の誘客」を促進し、特定観光地に集中する混雑の緩和を図るとともに、地域の活性化につなげます。さらに、自転車利用（サイクルツーリズム）を促進することで、エリア内の周遊性向上や環境負荷の低減にも貢献します。
この取り組みは、京都市および京都市観光協会(DMO KYOTO)が観光課題解決と地域活性化を目的としたプロジェクト、「とっておきの京都プロジェクト」ならびにNTTドコモのアセット（資産）を活用し、地域課題解決にも注力している株式会社ドコモCS関西 京都支店との産官学連携により、掲載情報の精度向上と広範囲への情報発信を実現しています。
（学生のコメント）
私たちは西京区に何度も足を運んで、個性的で素敵なパン屋さんに巡り会うことができました。そうしたパン屋さんを巡って頂くとともに、地域の魅力をぜひ感じてもらいたいと思います。
（マップ）
■フルカラーA3 2つ折り
■主な配架先（抜粋）
・阪急電鉄（京都本線・京都河原町、烏丸、大宮、西院、西京極、桂、洛西口、東向日、西向日、長岡天神）
（嵐山線・上桂、松尾大社、嵐山）
・京都駅総合観光案内所（京なび） （下京区東塩小路町京都駅ビル ２階）
・京都市観光協会 （DMO KYOTO）（中京区河原町通 二条下ル一之船入町３８４ ）
・ドコモショップ桂店（西京区桂西滝川町65）
・ドコモショップ洛西店（西京区大枝中山町2-422）
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住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
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