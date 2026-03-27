ＪＡ全農は、３月２８日（土）からアメリカ・オグデンで開催する「世界男子カーリング選手権大会2026」に出場するカーリング男子日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援します。

「ニッポンの食」を手に笑顔のカーリング男子日本代表の

皆さん （写真提供：ＪＣＡ）

全農は、選手の皆さんが海外でも普段どおりのパフォーマンスを発揮できるよう、選手の皆さんの希望を踏まえてニッポンの食を提供しました。主な提供商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に精米やフリーズドライのみそ汁、ご飯のおともや全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどです。

日本代表チーム「ＳＣ軽井沢クラブ」は２年連続の出場となります。昨年の大会では９位という結果でしたが、今大会も「ニッポンの食」をパワーに変え、メダル獲得を目指して戦います。

食材を受け取った胗澤李空選手からは「どの国に行っても『いつもの味』を楽しむことができ、体と心のケアになっています！今回 もみそ汁とお米のパワーで全力で頑張ります！」とコメントを寄せてくださいました。

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

【胗澤李空選手コメント】

どの国に行っても「いつもの味」を楽しむことができ、体と心のケアになっています！今回もみそ汁とお米のパワーで全力で頑張ります！

【山口剛史選手コメント】

この度は、美味しい食材をいただき本当にありがとうございます！スキップを任されるようになってから、身体だけでなく頭の疲労もよく感じるようになりました。そんな時、食べ慣れた日本食をいただくと、心も体もすっとリフレッシュできます。いただいたパワーで最後まで集中力を持続させ、いい作戦を選んでいきたいと思います。ファイヤーします！

【山本遵選手コメント】

日本のお米パワーで、各国との熾烈な戦いの中でも全力でプレーできています！

【小泉聡選手コメント】

多大なるサポートをいただき、心より感謝申し上げます。過酷な連戦が続く世界選手権において、大好きな干し芋をはじめとする日本の食は、私のコンディションを支える最強の味方です。 このエネルギーを力に変え、最後まで戦い抜きます。

【臼井槙吾選手コメント】

いつもサポートありがとうございます。全農さんの食材サポートが、日々のコンディション づくりを支えてくれて、世界選手権という大舞台でのパフォーマンスにつながります。

全農は日本代表選手の皆さんが海外遠征する際、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年度より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまでカーリング日本代表や卓球日本代表選手の皆さんをサポートしてきました。全農はこれからも「ニッポンの食」を通じてカーリング競技を応援します。

【大会概要】

（１）大 会 名 称：世界男子カーリング選手権大会2026

（２）日 程：令和８年３月２８日（土）～４月５日（日）

（３）開 催 地 ：アメリカ・オグデン

（４）出 場 選 手 ：ＳＣ軽井沢クラブ （臼井選手のみ「KiT CURLING CLUB」）

小泉聡選手（リード）、山本遵選手（セカンド）、山口剛史選手（サードスキップ）、

胗澤李空選手（フォース）、臼井槙吾選手（フィフス）

（５）詳 細：LGT World Men's Curling Championship 2026 - World Curling （英語）

以 上