AIファクトリー、顧客満足度向上を実現する総合ソリューション「AI ContactPro on IDX」で実現する次世代カスタマーサポート -2026年夏、新機能リリースを予定-
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIでータ社）が提供するカスタマーサポートのDXを推進するAIプラットフォーム「AI ContactPro on IDX」は、AIによる業務効率化と品質向上により、顧客満足度の大幅な改善を実現します。
さらに、2026年秋を目処に新たに、音声認識連機能のリリースを予定しており、次世代カスタマーサポートの実現に向けた取り組みを加速させています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345345/images/bodyimage1】
▼顧客満足度を実現する総合ソリューション「AI ContactPro on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/contact/
■カスタマーサポート業界の構造的課題への包括的解決
現代のカスタマーサポート業界は、人手不足・属人化・多チャネル対応・品質のバラつきなど、複合的で構造的な課題に直面しています。これらの課題は相互に関連し合い、単発的な対策では根本解決に至らないのが現実でした。顧客の期待値は年々高まる一方で、企業側のリソース制約は厳しさを増し、従来型のアプローチでは限界に達していました。真の顧客満足度向上には、業務プロセス全体を革新する包括的なソリューションが求められていました。
■AI ContactPro on IDXによる全方位的革新と実績
AI ContactPro on IDXの全機能を活用することで、従来のカスタマーサポートを次世代レベルに進化。AIによる業務効率化と品質向上により、顧客満足度の大幅な改善を実現しています。
■具体的な成果・総合効果
＜課題内容＞ ＜AI ContactPro on IDXによる解決効果＞
・長い応答時間 ⇒ AI支援により平均応答時間を大幅短縮、待ち時間ストレスを解消
・品質のバラつき ⇒ 全オペレーターがベテランレベルの対応を実現、均一品質を提供
・顧客体験の低下 ⇒ 迅速かつ正確な対応により、CXを劇的に向上
・人材不足・教育コスト ⇒ 新人オペレーターの教育期間を大幅短縮し、即戦力化を支援
・経営判断の遅れ ⇒ 顧客の声の定期分析でデータドリブンな経営インサイトを創出
■今後の展開 -新機能リリース・パートナー連携を予定
「AI ContactPro on IDX」は、2026年秋を目処にさらなる機能拡充を予定しており、より多くの業種・規模の企業様が導入しやすい環境を整備してまいります。また、業界特有の課題解決に向けた新たな協業・業務提携についても現在検討を進めており、近日中に詳細を発表予定です。
■次世代カスタマーサポートの実現
「AI ContactPro on IDX」は、単なる業務効率化ツールを超え、カスタマーサポート業務のDXを推進する革新的なAIプラットフォームです。顧客満足度向上・コスト削減・品質安定化を同時実現し、企業の持続的な競争力向上に貢献します。
これまでの課題を根本から解決し、カスタマーサポートを企業の競争優位の源泉へと変革。真の顧客中心経営を実現する基盤として、多くの企業様にご活用いただけることを確信しています。
▼▼▼▼動画で見る▼▼▼▼
コールセンターAI, AI ContactPro on IDX コールセンター業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”
https://youtu.be/IyqU3xkNDhs
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
さらに、2026年秋を目処に新たに、音声認識連機能のリリースを予定しており、次世代カスタマーサポートの実現に向けた取り組みを加速させています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345345/images/bodyimage1】
▼顧客満足度を実現する総合ソリューション「AI ContactPro on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/contact/
■カスタマーサポート業界の構造的課題への包括的解決
現代のカスタマーサポート業界は、人手不足・属人化・多チャネル対応・品質のバラつきなど、複合的で構造的な課題に直面しています。これらの課題は相互に関連し合い、単発的な対策では根本解決に至らないのが現実でした。顧客の期待値は年々高まる一方で、企業側のリソース制約は厳しさを増し、従来型のアプローチでは限界に達していました。真の顧客満足度向上には、業務プロセス全体を革新する包括的なソリューションが求められていました。
■AI ContactPro on IDXによる全方位的革新と実績
AI ContactPro on IDXの全機能を活用することで、従来のカスタマーサポートを次世代レベルに進化。AIによる業務効率化と品質向上により、顧客満足度の大幅な改善を実現しています。
■具体的な成果・総合効果
＜課題内容＞ ＜AI ContactPro on IDXによる解決効果＞
・長い応答時間 ⇒ AI支援により平均応答時間を大幅短縮、待ち時間ストレスを解消
・品質のバラつき ⇒ 全オペレーターがベテランレベルの対応を実現、均一品質を提供
・顧客体験の低下 ⇒ 迅速かつ正確な対応により、CXを劇的に向上
・人材不足・教育コスト ⇒ 新人オペレーターの教育期間を大幅短縮し、即戦力化を支援
・経営判断の遅れ ⇒ 顧客の声の定期分析でデータドリブンな経営インサイトを創出
■今後の展開 -新機能リリース・パートナー連携を予定
「AI ContactPro on IDX」は、2026年秋を目処にさらなる機能拡充を予定しており、より多くの業種・規模の企業様が導入しやすい環境を整備してまいります。また、業界特有の課題解決に向けた新たな協業・業務提携についても現在検討を進めており、近日中に詳細を発表予定です。
■次世代カスタマーサポートの実現
「AI ContactPro on IDX」は、単なる業務効率化ツールを超え、カスタマーサポート業務のDXを推進する革新的なAIプラットフォームです。顧客満足度向上・コスト削減・品質安定化を同時実現し、企業の持続的な競争力向上に貢献します。
これまでの課題を根本から解決し、カスタマーサポートを企業の競争優位の源泉へと変革。真の顧客中心経営を実現する基盤として、多くの企業様にご活用いただけることを確信しています。
▼▼▼▼動画で見る▼▼▼▼
コールセンターAI, AI ContactPro on IDX コールセンター業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”
https://youtu.be/IyqU3xkNDhs
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社