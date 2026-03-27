グリコール市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月19に「グリコール市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。グリコールに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
グリコール市場の概要
グリコール市場に関する当社の調査レポートによると、グリコール市場規模は 2035 年に約 567億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の グリコール市場規模は約 385億米ドルとなっています。グリコールに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、グリコール市場シェアの拡大は、主要な原材料としてエチレングリコールを必要とするポリエステル繊維およびPETパッケージへの需要増加によるものです。急速に拡大する世界の繊維産業、ファストファッションや手頃な価格帯の魅力的なブランドに対する傾向の高まり、そして家庭用家具・カーペット・産業用繊維におけるポリエステルの高い使用率が、市場の成長を牽引しています。
グリコールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/glycol-market/115738
グリコールに関する市場調査によると、世界的な自動車・輸送部門の拡大や電気自動車の販売増加に加え、食品添加物、注射剤やシロップ向けの医薬品溶媒、さらにはスキンケア・化粧品における保湿剤としてのプロピレングリコールおよびブチレングリコールの需要拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、原油や天然ガスといった原材料価格の変動に対する懸念の高まりが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345270/images/bodyimage1】
グリコール市場セグメンテーションの傾向分析
グリコール市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、グリコールの市場調査は、製品別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
グリコール市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-115738
製品別に基づいて、グリコール市場はエチレングリコール（EG）、プロピレングリコール（PG）、その他のグリコール類（例：ブチレングリコール）に分割されています。このうち、エチレングリコール部門は、ポリエステル繊維やPET樹脂の製造において使用量が極めて多いため、予測期間を通じて60%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。世界的な繊維産業の急速な拡大に伴い、ポリエステル繊維への需要が増大しており、これがエチレングリコールの消費を牽引しています。さらに、PET製飲料ボトルや食品包装材への需要の高まりに加え、現代の自動車における不凍液やエンジンクーラントへのニーズの拡大も、同部門の成長を後押ししています。
グリコールの地域市場の見通し
グリコール市場の概要
グリコール市場に関する当社の調査レポートによると、グリコール市場規模は 2035 年に約 567億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の グリコール市場規模は約 385億米ドルとなっています。グリコールに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、グリコール市場シェアの拡大は、主要な原材料としてエチレングリコールを必要とするポリエステル繊維およびPETパッケージへの需要増加によるものです。急速に拡大する世界の繊維産業、ファストファッションや手頃な価格帯の魅力的なブランドに対する傾向の高まり、そして家庭用家具・カーペット・産業用繊維におけるポリエステルの高い使用率が、市場の成長を牽引しています。
グリコールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/glycol-market/115738
グリコールに関する市場調査によると、世界的な自動車・輸送部門の拡大や電気自動車の販売増加に加え、食品添加物、注射剤やシロップ向けの医薬品溶媒、さらにはスキンケア・化粧品における保湿剤としてのプロピレングリコールおよびブチレングリコールの需要拡大に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、原油や天然ガスといった原材料価格の変動に対する懸念の高まりが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
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グリコール市場セグメンテーションの傾向分析
グリコール市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、グリコールの市場調査は、製品別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
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製品別に基づいて、グリコール市場はエチレングリコール（EG）、プロピレングリコール（PG）、その他のグリコール類（例：ブチレングリコール）に分割されています。このうち、エチレングリコール部門は、ポリエステル繊維やPET樹脂の製造において使用量が極めて多いため、予測期間を通じて60%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。世界的な繊維産業の急速な拡大に伴い、ポリエステル繊維への需要が増大しており、これがエチレングリコールの消費を牽引しています。さらに、PET製飲料ボトルや食品包装材への需要の高まりに加え、現代の自動車における不凍液やエンジンクーラントへのニーズの拡大も、同部門の成長を後押ししています。
グリコールの地域市場の見通し