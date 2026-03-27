株式会社スマートゲート、株式会社ワークフェアとの業務提携のお知らせ
株式会社スマートゲート（本社：東京都豊島区、代表取締役：後藤 康宏 以下「当社」）は、株式会社ワークフェア（本社：静岡県三島市、代表取締役：中山 猛 以下「ワークフェア」）と連携し、AIを活用した校正・データ入力・デジタル制作業務を通じて、障がいのある方々を継続的に活躍できるクリエイターとして育成・輩出する取り組みを開始いたします。
本取り組みでは、AIを活用し業務工程を細分化・標準化することで、ミスが起きにくく、安定した品質で業務を遂行できる環境を構築します。
従来、IT業務は個人のスキルに依存する側面がありましたが、本取り組みではAIによるチェック・補助機能を活用することで、作業の再現性と品質の均一化を実現します。
これにより、障がいのある方々が無理なく継続的に業務に取り組めるだけでなく、企業にとっても安心して業務を依頼できる体制を構築します。
近年、企業におけるデジタル業務（校正・データ入力、スキャン等）の需要は拡大を続けています。一方で、障がいのある方々の就労は、業務の切り出しや継続的な案件確保の難しさから、十分な機会が提供されていない状況が続いています。
こうした背景を踏まえ、本取り組みでは、企業の業務ニーズと障がい者の就労機会を結びつける新たな業務モデルの構築を目指します。
具体的には、障がい者就労支援施設において以下の業務を実施いたします。
・AIを活用した校正・校閲業務
・紙資料のスキャンおよびデータ化
・データ入力・データチェック業務
当社が業務設計および品質管理を担い、ワークフェアと連携しながら継続的な業務提供とスキル育成を両立してまいります。
今後は、企業が安心して業務を依頼できる体制を構築するとともに、障がいのある方々が継続的に活躍できる環境を整備し、持続可能なクリエイター育成モデルとして展開してまいります。
■株式会社スマートゲートについて
社名：株式会社スマートゲート
ホームページ：https://smartgate.jp/
本社：東京都豊島区南池袋2-30-11 池袋第一生命ビルディング4階
代表：代表取締役 後藤康宏
設立：2011年7月
ビジョン：日本を代表するクリエイティブテックカンパニーになる
＜所属団体＞
一般社団法人 日本書籍出版協会
一般社団法人 EO TOKYO
一般社団法人 デジタル出版者連盟
■株式会社ワークフェアについて
社名：株式会社ワークフェア
ホームページ：https://www.workfair.co.jp/
本社：静岡県三島市寿町3-48 アキタ第2寿ビル 2F
事業概要：障がい者就労支援事業
代表：代表取締役 中山 猛
設立：2012年6月
＜所属団体＞
一般社団法人全国介護事業者連盟
三島市障がいとくらしを支える協議会
三島商工会議所
一般社団法人三島田方法人会
配信元企業：株式会社スマートゲート
本取り組みでは、AIを活用し業務工程を細分化・標準化することで、ミスが起きにくく、安定した品質で業務を遂行できる環境を構築します。
従来、IT業務は個人のスキルに依存する側面がありましたが、本取り組みではAIによるチェック・補助機能を活用することで、作業の再現性と品質の均一化を実現します。
これにより、障がいのある方々が無理なく継続的に業務に取り組めるだけでなく、企業にとっても安心して業務を依頼できる体制を構築します。
近年、企業におけるデジタル業務（校正・データ入力、スキャン等）の需要は拡大を続けています。一方で、障がいのある方々の就労は、業務の切り出しや継続的な案件確保の難しさから、十分な機会が提供されていない状況が続いています。
こうした背景を踏まえ、本取り組みでは、企業の業務ニーズと障がい者の就労機会を結びつける新たな業務モデルの構築を目指します。
具体的には、障がい者就労支援施設において以下の業務を実施いたします。
・AIを活用した校正・校閲業務
・紙資料のスキャンおよびデータ化
・データ入力・データチェック業務
当社が業務設計および品質管理を担い、ワークフェアと連携しながら継続的な業務提供とスキル育成を両立してまいります。
今後は、企業が安心して業務を依頼できる体制を構築するとともに、障がいのある方々が継続的に活躍できる環境を整備し、持続可能なクリエイター育成モデルとして展開してまいります。
■株式会社スマートゲートについて
社名：株式会社スマートゲート
ホームページ：https://smartgate.jp/
本社：東京都豊島区南池袋2-30-11 池袋第一生命ビルディング4階
代表：代表取締役 後藤康宏
設立：2011年7月
ビジョン：日本を代表するクリエイティブテックカンパニーになる
＜所属団体＞
一般社団法人 日本書籍出版協会
一般社団法人 EO TOKYO
一般社団法人 デジタル出版者連盟
■株式会社ワークフェアについて
社名：株式会社ワークフェア
ホームページ：https://www.workfair.co.jp/
本社：静岡県三島市寿町3-48 アキタ第2寿ビル 2F
事業概要：障がい者就労支援事業
代表：代表取締役 中山 猛
設立：2012年6月
＜所属団体＞
一般社団法人全国介護事業者連盟
三島市障がいとくらしを支える協議会
三島商工会議所
一般社団法人三島田方法人会
配信元企業：株式会社スマートゲート
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