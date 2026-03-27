航空機用除氷制御弁の世界市場2026年、グローバル市場規模（電動式防氷制御弁、空気圧式防氷制御弁、油圧式防氷制御弁）・分析レポートを発表
2026年3月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「航空機用除氷制御弁の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、航空機用除氷制御弁のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、航空機用除氷制御弁市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は4630万ドルと評価されており、2031年には5770万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.2%であり、比較的緩やかながら安定した成長が見込まれています。また、本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に及ぼす影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
航空機用除氷制御弁は、航空機の防氷装置に使用される重要な部品であり、翼、尾翼、そのほかの重要表面に供給される防氷液の流れを制御する役割を担います。航空機表面に氷や雪が付着すると、空力性能の低下や安全性の悪化につながるため、これらの弁は安全運航を支える中核部品といえます。防氷液の流量を適切に調整することで、機体表面の氷雪を効果的に除去し、寒冷かつ着氷の恐れがある環境下でも航空機が安全に運用できるようにします。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせることで、市場の全体像を多面的に把握しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を分類し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。加えて、市場競争の状況、需給の変化、需要を左右する主要要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績の整理と将来予測の両面から市場を捉えている点が特徴です。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を把握すること、防氷制御弁市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の今後の成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を明らかにすることにあります。こうした情報は、企業が製品開発、設備投資、販路拡大、地域戦略を検討するうえで重要な判断材料となります。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてHoneywell、Parker、Ice Shield、NMG、ITT Aerospace Controls、MESIT group、Aero Fluid、Goodrich、Meggitt、Bendixなどを取り上げています。さらに、Valcor、ACE Thermal Systemsも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地理的展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。こうした比較により、市場内での各社の位置づけや競争力の違いが明確になります。
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市場セグメント分析
市場は種類別に、電動式防氷制御弁、空気圧式防氷制御弁、油圧式防氷制御弁に分類されています。駆動方式の違いは、応答性、設計要件、搭載機体との適合性に影響するため、製品選定における重要な要素となります。また、用途別では民間航空機向けと軍用航空機向けに区分されています。用途ごとの運用条件や信頼性要求の違いを把握することで、企業は有望な細分市場を見極めやすくなります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「航空機用除氷制御弁の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、航空機用除氷制御弁のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、航空機用除氷制御弁市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は4630万ドルと評価されており、2031年には5770万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.2%であり、比較的緩やかながら安定した成長が見込まれています。また、本調査では、米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に及ぼす影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
航空機用除氷制御弁は、航空機の防氷装置に使用される重要な部品であり、翼、尾翼、そのほかの重要表面に供給される防氷液の流れを制御する役割を担います。航空機表面に氷や雪が付着すると、空力性能の低下や安全性の悪化につながるため、これらの弁は安全運航を支える中核部品といえます。防氷液の流量を適切に調整することで、機体表面の氷雪を効果的に除去し、寒冷かつ着氷の恐れがある環境下でも航空機が安全に運用できるようにします。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせることで、市場の全体像を多面的に把握しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を分類し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。加えて、市場競争の状況、需給の変化、需要を左右する主要要因についても詳しく検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績の整理と将来予測の両面から市場を捉えている点が特徴です。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を把握すること、防氷制御弁市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の今後の成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を明らかにすることにあります。こうした情報は、企業が製品開発、設備投資、販路拡大、地域戦略を検討するうえで重要な判断材料となります。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてHoneywell、Parker、Ice Shield、NMG、ITT Aerospace Controls、MESIT group、Aero Fluid、Goodrich、Meggitt、Bendixなどを取り上げています。さらに、Valcor、ACE Thermal Systemsも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地理的展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。こうした比較により、市場内での各社の位置づけや競争力の違いが明確になります。
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市場セグメント分析
市場は種類別に、電動式防氷制御弁、空気圧式防氷制御弁、油圧式防氷制御弁に分類されています。駆動方式の違いは、応答性、設計要件、搭載機体との適合性に影響するため、製品選定における重要な要素となります。また、用途別では民間航空機向けと軍用航空機向けに区分されています。用途ごとの運用条件や信頼性要求の違いを把握することで、企業は有望な細分市場を見極めやすくなります。