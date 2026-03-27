野村総合研究所、AIエージェント活用へ向けて 業界・タスク特化型LLMの構築手法を高精度化・効率化 ～GENIAC第3期成果として、金融実務で商用大規模モデルを上回る精度を確認～

野村総合研究所、AIエージェント活用へ向けて 業界・タスク特化型LLMの構築手法を高精度化・効率化 ～GENIAC第3期成果として、金融実務で商用大規模モデルを上回る精度を確認～