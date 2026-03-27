ナイトワークからのネクストキャリアを完全サポート！ 坪嶋拓真氏の『夜職からの脱出法』が、３月23日よりPOD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、ナイトワークからのネクストキャリアを完全サポート！ 坪嶋拓真氏の『夜職からの脱出法』を３月23日（月）よりAmazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/481492707X
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GT2MXJHQ
『夜職からの脱出法』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345352/images/bodyimage1】
【内容紹介】
「夜職」という言葉に、あなたはどんなイメージを持っているだろうか。
偏見、誤解、好奇の目――。ナイトワークに従事する女性たちは、社会の中で常にレッテルと隣り合わせに生きている。
夜の世界で働いた経験は、履歴書の空白になることが多い。
だが本書は、その過去を「傷」ではなく「武器」に変える方法を示している。
そして、そんな彼女たちの“次の人生”を本気で支える転職支援サービス「昼JOB」の全貌と、その創業者・坪嶋拓真の激動の半生を描いている。
元キャバクラ嬢、風俗嬢、ガールズバー勤務……。
履歴書に書きづらい過去を「なかったこと」にするのではなく、「強み」に変える。
ナイトワークからの転職支援「昼JOB」は、単に仕事を紹介する会社ではない。
自己肯定感が低く、自分の価値を見失いがちな彼女たちと真正面から向き合い、時に厳しく、時に泥臭く伴走する。
その姿勢の裏には、著者自身の“普通になりたい”という強烈な憧れがある。
不良少年だった過去。上京。挫折。成功と失敗。
著者自身の人生もまた波乱に満ちている。
そして、何度も遠回りをしながら辿り着いた答えは、「人は何度でもやり直せる」という信念だった。
偏見と闘いながら「普通」に憧れ続けた男が辿り着いた答えとは何か。
これは、社会の片隅で生きる人を照らす、新しい人材ビジネスの物語である。
【目 次】
【はじめに】
【第１章】 ナイトワークから一般職へ 異色の転職サービス
【第２章】 転職過程で発生するたくさんの難題
【第３章】 ナイトワークという特殊な人材
【第４章】 夜職を雇う企業の裏事情
【第５章】 坪嶋拓真が何者でもなかった頃
【第６章】 起業、独立、M&A、事業買い戻し……激動の変化
【第７章】 ナイトワークの今、昼JOBの未来
【おわりに】
【著者紹介】
坪嶋拓真（つぼしま たくま）
1987年生まれ。大阪府八尾市出身。
株式会社昼JOB代表取締役。
高校を卒業後、上京。昼間は伯母が経営する劇場で舞台製作の仕事を行いながら夜はボーイズバーにて勤務。20歳の時にはBARを開業。その後、パチンコ店勤務を経て、不動産会社へ転職。入社7カ月で賃貸事業部の責任者、1年半で本社人事責任者に昇進した。人事担当時代にナイトワーク経験の女性を採用、彼女が入社1年目で大きな売上を上げたことで、夜職経験者に着目し、社内ベンチャーとして夜職→昼職専門の人材紹介サービス「昼job」を立ち上げる。数年後、同サービスを法人化、独立して代表取締役に就任した。2020年、M&Aにより上場企業のグループ会社に名を連ねるも、より自由度の高い経営を求めて事業を買い戻し、企業名を「昼JOB」に変更して再独立。現在も夜職経験者への世間の偏見と立ち向かうために日々奮闘中。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/481492707X
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GT2MXJHQ
『夜職からの脱出法』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345352/images/bodyimage1】
【内容紹介】
「夜職」という言葉に、あなたはどんなイメージを持っているだろうか。
偏見、誤解、好奇の目――。ナイトワークに従事する女性たちは、社会の中で常にレッテルと隣り合わせに生きている。
夜の世界で働いた経験は、履歴書の空白になることが多い。
だが本書は、その過去を「傷」ではなく「武器」に変える方法を示している。
そして、そんな彼女たちの“次の人生”を本気で支える転職支援サービス「昼JOB」の全貌と、その創業者・坪嶋拓真の激動の半生を描いている。
元キャバクラ嬢、風俗嬢、ガールズバー勤務……。
履歴書に書きづらい過去を「なかったこと」にするのではなく、「強み」に変える。
ナイトワークからの転職支援「昼JOB」は、単に仕事を紹介する会社ではない。
自己肯定感が低く、自分の価値を見失いがちな彼女たちと真正面から向き合い、時に厳しく、時に泥臭く伴走する。
その姿勢の裏には、著者自身の“普通になりたい”という強烈な憧れがある。
不良少年だった過去。上京。挫折。成功と失敗。
著者自身の人生もまた波乱に満ちている。
そして、何度も遠回りをしながら辿り着いた答えは、「人は何度でもやり直せる」という信念だった。
偏見と闘いながら「普通」に憧れ続けた男が辿り着いた答えとは何か。
これは、社会の片隅で生きる人を照らす、新しい人材ビジネスの物語である。
【目 次】
【はじめに】
【第１章】 ナイトワークから一般職へ 異色の転職サービス
【第２章】 転職過程で発生するたくさんの難題
【第３章】 ナイトワークという特殊な人材
【第４章】 夜職を雇う企業の裏事情
【第５章】 坪嶋拓真が何者でもなかった頃
【第６章】 起業、独立、M&A、事業買い戻し……激動の変化
【第７章】 ナイトワークの今、昼JOBの未来
【おわりに】
【著者紹介】
坪嶋拓真（つぼしま たくま）
1987年生まれ。大阪府八尾市出身。
株式会社昼JOB代表取締役。
高校を卒業後、上京。昼間は伯母が経営する劇場で舞台製作の仕事を行いながら夜はボーイズバーにて勤務。20歳の時にはBARを開業。その後、パチンコ店勤務を経て、不動産会社へ転職。入社7カ月で賃貸事業部の責任者、1年半で本社人事責任者に昇進した。人事担当時代にナイトワーク経験の女性を採用、彼女が入社1年目で大きな売上を上げたことで、夜職経験者に着目し、社内ベンチャーとして夜職→昼職専門の人材紹介サービス「昼job」を立ち上げる。数年後、同サービスを法人化、独立して代表取締役に就任した。2020年、M&Aにより上場企業のグループ会社に名を連ねるも、より自由度の高い経営を求めて事業を買い戻し、企業名を「昼JOB」に変更して再独立。現在も夜職経験者への世間の偏見と立ち向かうために日々奮闘中。