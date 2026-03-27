ＳＢＳ東芝ロジスティクス／「神戸営業所 神戸倉庫」開所式を開催 －重要顧客の倉庫機能を集約－
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社（社長：金澤 寧、本社：東京都新宿区）は、川崎重工業株式会社様の倉庫拠点となる「神戸営業所 神戸倉庫」（兵庫県神戸市長田区）を開設しました。７月の本稼働に先立ち、３月17日、同社関係者を招き開所式を執り行いました。
◆
神戸営業所 神戸倉庫は、当社の重要顧客である川崎重工業株式会社様のエネルギーおよび舶用推進関連製品の物流管理拠点として新設されました。これまで同社の播磨工場や神戸工場にて分散していた倉庫機能を同倉庫へ集約し、より効率的な物流体制を構築します。
開所式にあたって当社社長の金澤は「このたび、皆さまのご協力により、神戸営業所 神戸倉庫を無事に開設できましたことを大変嬉しく思います。今後は“無事故・無災害”を最優先に、安全で確実な倉庫運営に取り組むとともに、当社で培った倉庫オペレーションや輸送のノウハウを生かし、お客様の重要な物流拠点としてご期待に応えられるよう尽力してまいります。」とコメントしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345364/images/bodyimage1】
当社は、今後もお客様にとって最適な物流サービス、ソリューションを提供できるよう努めてまいります。
以 上
■ご参考
＜姫路ロジセンター 神戸営業所 神戸倉庫概要＞
名 称 神戸営業所 神戸倉庫
所 在 地 兵庫県神戸市長田区駒ヶ林南町１－４６
構造・規模 鉄筋コンクリート・ 鉄骨造 地上４階建（２階・３階部分）
倉庫面積 14,847.12m2
バース 15台
ドックレベラー １基
垂直搬送機 ２基
貨物用エレベーター １基
床荷重 1.5t/m2
※４階建て倉庫の２・３階を賃借
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,238 億円（2025 年 12 月期、連結）
従業員数：2,855 名（2025 年 12 月末、連結）
関連会社：国内にＳＢＳロジスター(株)、海外は中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
◆
神戸営業所 神戸倉庫は、当社の重要顧客である川崎重工業株式会社様のエネルギーおよび舶用推進関連製品の物流管理拠点として新設されました。これまで同社の播磨工場や神戸工場にて分散していた倉庫機能を同倉庫へ集約し、より効率的な物流体制を構築します。
開所式にあたって当社社長の金澤は「このたび、皆さまのご協力により、神戸営業所 神戸倉庫を無事に開設できましたことを大変嬉しく思います。今後は“無事故・無災害”を最優先に、安全で確実な倉庫運営に取り組むとともに、当社で培った倉庫オペレーションや輸送のノウハウを生かし、お客様の重要な物流拠点としてご期待に応えられるよう尽力してまいります。」とコメントしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345364/images/bodyimage1】
当社は、今後もお客様にとって最適な物流サービス、ソリューションを提供できるよう努めてまいります。
以 上
■ご参考
＜姫路ロジセンター 神戸営業所 神戸倉庫概要＞
名 称 神戸営業所 神戸倉庫
所 在 地 兵庫県神戸市長田区駒ヶ林南町１－４６
構造・規模 鉄筋コンクリート・ 鉄骨造 地上４階建（２階・３階部分）
倉庫面積 14,847.12m2
バース 15台
ドックレベラー １基
垂直搬送機 ２基
貨物用エレベーター １基
床荷重 1.5t/m2
※４階建て倉庫の２・３階を賃借
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,238 億円（2025 年 12 月期、連結）
従業員数：2,855 名（2025 年 12 月末、連結）
関連会社：国内にＳＢＳロジスター(株)、海外は中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ