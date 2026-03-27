亀の井ホテル 玄界灘 2026年7月1日（水）オールインクルーシブホテルへ









亀の井ホテル 玄界灘（所在地：福岡県北九州市）は、2026年7月1日（水）より、宿泊費に夕・朝食やアルコールを含むドリンク、各種アクティビティなど滞在中の利用料金が含まれる「オールインクルーシブ*ホテル」へ生まれ変わります。玄界灘を一望するオーシャンビューレストランのリニューアルをはじめ、ラウンジの新設や館内のアクティビティ充実により、滞在そのものを満喫できる新たなホテルステイを提案します。現在、新スタイルでの宿泊予約を受け付け中です。

当ホテルは玄界灘を望むロケーションに位置し、オーシャンビューの客室や海を一望できる天然温泉を備えた景観が自慢の温泉ホテルです。館内で完結する滞在価値を提供したいという思いから、食事・飲料・アクティビティを楽しめる環境をご用意。チェックイン後すぐに利用できるラウンジでウェルカムドリンクや軽食をはじめ、到着から出発までお楽しみいただけます。

2階のオーシャンビューレストランは、改装により落ち着きのある空間へと生まれ変わり、海を眺めながらゆとりあるひとときをお過ごしいただけます。食事形式は従来の会席料理からオーダービュッフェへ刷新し、サラダや前菜はビュッフェボードで提供しながら、メイン料理はライブキッチンで注文ごとに仕上げるスタイルを採用いたします。目の前で調理される臨場感と出来たての美味しさを両立し、玄界灘の海の幸をはじめ、九州産の食材が主役の特別なメニューを何度でもご堪能ください。

1階ロビーにはバーカウンターを設置したラウンジを新設いたします。ソフトドリンクやアルコールを含むウェルカムドリンクに加え、おつまみや軽食などをご用意。お好きな時間に思い思いのひとときをお過ごしください。また、アクティビティスペースでは、卓球、ダーツ、ビリヤードを新たに導入。既存のカラオケも含め滞在中の過ごし方の幅をさらに広げます。さらに、海を望む天然温泉も引き続きご利用いただけ、非日常の癒やしと開放感をお楽しみいただけます。

現在オールインクルーシブ化を記念した宿泊プランを販売中。食事・ドリンク・アクティビティを含めた新しい滞在体験をいち早くご体感いただける特別プランとしてご用意しております。

※宿泊予約はこちらから

宿泊・お食事・アクティビティなどがすべて含まれるオールインクルーシブ体系の導入により、当ホテルはこれまで以上に滞在価値を高めてまいります。今後のさらなる進化にご期待ください。

*オールインクルーシブ：宿泊代、夕食・朝食の食事代、ラウンジでのドリンク代、アクティビティ代などを包括的に含む宿泊料金体系

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滞在をより充実したものに。オールインクルーシブの魅力と過ごし方

■チェックイン前後はラウンジにて

1 階ロビーにはラウンジを新設いたします。ソフトドリンクやアルコールを含むウェルカムドリンクに加え、おつまみや軽食をご用意。到着後すぐにくつろぎの時間をお過ごしいただけます。眼前に広がる景観とともに、ゆったりとしたひとときをお楽しみください。

利用時間： 7:00 ～ 10:00 ※ アルコール提供は 14:00 ～ 22:00 まで。





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■チェックイン後も館内で完結する多彩な過ごし方を。

チェックイン後は海を望む天然温泉をご堪能ください。さらに館内では、卓球やダーツ、ビリヤードなどのアクティビティをご用意しており、ご家族やご友人と思い思いの時間をお過ごしいただけます。これらすべてが宿泊料金に含まれているため追加料金を気にすることなく、滞在そのものを満喫できる点がオールインクルーシブの魅力です。

利用時間： 8:00 ～ 22:00 （最終受付 21:30 ）





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■夕食はライブキッチンで楽しむオーダービュッフェ

夕食はオーシャンビューのレストランにてオーダービュッフェ形式でご提供いたします。サラダや前菜はビュッフェボードから自由にお取りいただき、メイン料理はライブキッチンでご注文ごとに仕上げます。目の前で調理される臨場感と出来たての味わいを楽しみながら、お好きな料理をお好きなだけお召し上がりいただけます。アルコールを含むドリンクも追加料金なくご利用いただけます。





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■オールインクルーシブなら夕食後もまだまだ夜を楽しめる！

夕食後はラウンジや館内のカラオケもご利用いただけます。21:00からは亀の井ホテル名物！宿泊者限定の「地獄めぐり 夜鳴き担々麺」の夜食をお楽しみください。就寝前は温泉で一日の疲れを癒やし、心身ともにリラックスいただけます。





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■翌朝はゆったり楽しむ朝食時間

朝食は、洋食を中心としたメニューを取り揃え、オーダービュッフェスタイルでご提供いたします。朝の光に包まれたレストランで、海を眺めながらゆったりとした時間を過ごし、一日の始まりを心地よくお迎えいただけます。





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【亀の井ホテル 玄界灘】＊7月1日（水）より亀の井ホテル 玄界灘 オールインクルーシブホテル





玄界灘を望む岬に位置しオーシャンビューの客室を備えた景観が自慢の温泉ホテル。館内のレストランや温泉からも海を一望でき、滞在のあらゆるシーンで雄大な景観を楽しめる。開放感あふれる温泉では、時間帯ごとに移ろう海の表情とともに、ゆったりとしたひとときを提供。朝日や夕日など自然が織りなす絶景を満喫できるほか、周辺観光の拠点としても利用しやすい立地が魅力。

住所：〒808-0123 福岡県北九州市若松区大字有毛2829

TEL：093-741-1335／FAX：093-741-1337

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

総客室数：50室

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/genkainada/

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2025年12月25日には「亀の井ホテル 草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは40棟に拡大。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp