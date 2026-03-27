CCTV+：満開の桜が各地から観光客を中国東部の都市へ引き寄せる

北京、2026年3月26日 /PRNewswire/ -- 3日間にわたる中西桜文化観光シーズンが金曜日、中国東部の浙江省平湖市にある中西桜横丁で開幕し、満開を迎えた数万本の桜がイベントに見事な彩りを添えています。





「毎年、桜を見るためにここに来ています。ここの花は格別に見事に咲いていると感じます」と、ある観光客は語りました。

この観光地での花見シーズンは4月中旬まで続く予定です。

桜だけでなく、この景勝地には現在、チューリップ、ムラサキハナナ、アジサイ、ピンク・ミューリーグラスなどが咲き誇っています。このエリアには四季折々の花が植えられており、一年を通じて楽しめる園芸スポットとなっています。

今年の開花シーズンに合わせて会場ではフェアが開催されており、100を超える露店が立ち並び、花をテーマにした料理、文化・創作商品、無形文化遺産体験などが観光客に提供されています。

「今回は、桜クッキー、ビスケット、緑豆ケーキなど、桜をテーマにしたベーカリー製品を導入しました。今朝持ち込んだ商品はほぼ完売し、現在新しい納入分が届くのを待っているところです」と、ある店主は語りました。

文化と観光の融合を促進するため、平湖経済開発区は昨年、嶺英閣文化創意館（Lingyingge Cultural and Creative Gallery）を設立し、今年で1周年を迎えます。

このギャラリーには、40種類以上の文化・創作土産品と100種類以上の産業観光商品が展示されており、地元の文化や伝統を、観光客が持ち帰ることのできる形ある商品や土産品へと変えています。

土曜日には、経済開発区内のファッション・デザイン・センターが正式にオープンし、ダウンジャケット、バッグ、ベビーカーなどが初めて一般公開されました。

日曜日の夜には、音楽授賞式や700機のドローンによるライトショーを含む、桜文化観光シーズンの盛大なセレモニーが開催され、平湖市の魅力をさらに際立ちました。

「この桜文化観光シーズンを活用することで、単に美しい景色を提供するだけでなく、思い出に残る体験や商品を観光客に持ち帰ってもらうことを目指しています。私たちの目標は、来訪者の流れを継続的なエンゲージメントに変え、絵画のような風景を活気ある文化経済へと変えていくことです」と、平湖経済開発区管理委員会の副主任であるChen Zehao氏は述べました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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