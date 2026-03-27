昨年9月から小誌「月刊ホテレス」が主催し、ホテル業界の動向や課題解決を模索する「HOTERESウェビナー」を開催しています。

第6回目の今回は「宿泊施設の業務効率化ソリューション」と称して全国の宿泊施設のマーケティングご担当者、マネジメント層の方々を対象にウェビナーを開催いたします。









【開催概要】

日時 ： 3月30日(月)セミナー17：00～18：30

参加者 ： セミナー100名

セミナー参加費： 無料

対象 ： 宿泊施設のマーケティングご担当者、マネジメント層

申し込み ： https://survey.directengine.jp/vGmKFvByeU/WsQXqusigq

※当日視聴用のURLは「開催当日の午前中」にご登録者様にお送りいたします。









【予定プログラム】

KEY-1 17：00～17：05 はじめに

小社 執行役員 地方創生プロジェクト担当 林田 研二





KEY-2 17：05～17：30 基調講演

「2026年ホテル経営の分水嶺：AI×DXで生き残る戦略―データが示す"勝ち組"の条件」

小社 執行役員 HOTERES編集部 編集長 義田 真平

【講演概要】

2025年訪日客4,268万人突破も、上位5都府県が71％独占し地方は1％の壁に直面。一方、人手不足5割超・ADR高止まりで価格競争は限界へ。観光庁は地方誘客に750億円投入、DX市場は670億円規模に成長予測。SBI・みずほの大量削減が示すAI労働転換下で、星野リゾート・西武プリンス等の先進事例から、PMS/CRM/AI連携による収益最大化と「価格ではなく設計で勝つ」ブランド戦略を解説します。





KEY-3 17：35～18：10 基調講演

「宿泊施設の業務効率化ソリューション」

シャープ株式会社 通信事業本部 モバイルソリューション事業統轄部

モバイルビジネス推進部 小西 潤氏

【講演概要】

深刻な人手不足と需要回復が進む宿泊業界。オペレーション効率化とゲスト満足度向上を同時に実現するIT活用がいま注目されています。本ウェビナーでは、シャープの客室インフォメーション「Inforia」を事例に、客室情報のデジタル化やルームオーダー、AI活用による業務改善の可能性を解説。ホテルの現場を変える最新DXの実像に迫ります。





KEY-4 18：10～18：30 【導入事例】or Q&A セッション

【現在皆様からのご質問を募集中！】DX化や現場オペレーションの課題、施設のお悩みなど、当社執行役員 本誌編集長・義田、執行役員 地域創生担当・林田と、シャープ株式会社通信事業本部 モバイルソリューション事業統轄部 モバイルビジネス推進部・小西氏にお聞きたいことがありましたら、お気軽にご質問くださいませ。





※タイトル、内容、登壇者は変更になる場合がございます。ご了承ください。





申し込み： https://survey.directengine.jp/vGmKFvByeU/WsQXqusigq

※当日視聴用のURLは「開催当日の午前中」にご登録者様にお送りいたします。