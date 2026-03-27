創業115年超の老舗レイングッズメーカー、株式会社丸十コーポレーション(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：林 拓)は、日傘新ライン「weer Lite」の

weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘 および

weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men

を販売したところ、主要テレビ番組での紹介をきっかけに大きな反響をいただき、初回入荷分が完売いたしました。





MV用 長方形





3月26日のテレビ放映直後よりアクセスが集中し、放映翌日午前中に初回入荷分が完売いたしました。

多くのお客様より再販のご要望をいただき、この度、4月1日(水)より再販開始を決定いたしました。





「weer Lite」は、日常使いしやすい価格帯と機能性の両立を目指した新ラインです。

今回完売となった weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘 および weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men は、折りたたみ傘の“たたみにくさ”に着目し、形状記憶仕様により、よりスムーズに整えやすい点が特長です。





また、日々の持ち歩きやすさを意識した設計に加え、晴雨兼用で使える利便性も兼ね備えており、通勤・通学・外出時の快適性を高める1本としてご好評をいただいております。





今後も株式会社丸十コーポレーションは、創業115年超のレイングッズメーカーとして、使う人の暮らしに寄り添う商品開発を続けてまいります。





形状記憶機能紹介





■再販概要

商品名：

・weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘

・weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men

再販開始日：

2026年4月1日(水)

販売先：

・楽天市場「weer公式オンラインストア」

https://www.rakuten.co.jp/weer-online-store/

・Amazon「weer公式ストア」

https://www.amazon.co.jp/stores/page/B63483C1-FA3C-4687-94C5-AF853F891753?ingress=0&lp_context_asin=B0F7Y3Y1CZ&visitId=6ae03b06-1f08-428c-9656-897741708857&ref_=ast_bln

・weer公式オンラインショップ

https://www.weer-japan.com/









■商品特長

・形状記憶仕様で、折りたたみ後に整えやすい

・自動開閉で、通勤・通学時にも使いやすい

・晴雨兼用で、日傘としても雨傘としても活躍

・日常使いしやすい軽量・コンパクト設計

・創業115年超の老舗メーカーによる品質管理









■ブランドについて

weerは、天気に寄り添うプロダクトを提案するレインブランドです。

その新ラインである weer Lite は、より多くの方に手に取っていただきやすいエントリーモデルとして展開しています。





ロゴ





■株式会社丸十コーポレーションについて

株式会社丸十コーポレーションは、1911年に大阪・南久宝寺町で小間物問屋として創業しました。

時代の変化とともに取り扱い商品を進化させ、戦後はビニール製品やレイングッズへと事業領域を広げ、現在ではレインウェア・傘を中心とする天候関連商品の専門メーカーとして歩んでいます。

創業当初から一貫しているのは、「暮らしに寄り添う道具を誠実につくる」という姿勢です。

日常の中で何気なく使われるものだからこそ、壊れにくく、扱いやすく、価格と品質のバランスが取れていること。

そして、見えない部分まで手を抜かないこと。

長年のOEM生産で培ってきた設計力と品質基準、生産現場との連携体制、日系検品会社による第三者検品体制。

これらはすべて、株式会社丸十コーポレーションが積み重ねてきたものづくりの土台です。

伝統を守るだけではなく、その時代の暮らしに合う形へと変化させ続けること。

株式会社丸十コーポレーションは、天候とともにある日常を支える企業として、これからも“価値で選ばれるスタンダード”を追求していきます。









■会社概要

商号 ： 株式会社丸十コーポレーション

代表者 ： 代表取締役社長 林 拓

所在地 ： 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-6-13

創業 ： 1911年(明治44年)

設立 ： 1966年(昭和41年)1月12日

資本金 ： 5,000万円

事業内容： レイングッズ製造輸入販売

レインウェア・傘を中心とする天気に関する商品全般

URL ： https://maruju-corp.co.jp/

https://www.weer-japan.com/