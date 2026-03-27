【完売御礼】主要テレビ番組の反響で注文殺到創業115年超の老舗が挑む形状記憶傘「weer Lite」が、再販決定
創業115年超の老舗レイングッズメーカー、株式会社丸十コーポレーション(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：林 拓)は、日傘新ライン「weer Lite」の
weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘 および
weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men
を販売したところ、主要テレビ番組での紹介をきっかけに大きな反響をいただき、初回入荷分が完売いたしました。
MV用 長方形
3月26日のテレビ放映直後よりアクセスが集中し、放映翌日午前中に初回入荷分が完売いたしました。
多くのお客様より再販のご要望をいただき、この度、4月1日(水)より再販開始を決定いたしました。
「weer Lite」は、日常使いしやすい価格帯と機能性の両立を目指した新ラインです。
今回完売となった weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘 および weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men は、折りたたみ傘の“たたみにくさ”に着目し、形状記憶仕様により、よりスムーズに整えやすい点が特長です。
また、日々の持ち歩きやすさを意識した設計に加え、晴雨兼用で使える利便性も兼ね備えており、通勤・通学・外出時の快適性を高める1本としてご好評をいただいております。
今後も株式会社丸十コーポレーションは、創業115年超のレイングッズメーカーとして、使う人の暮らしに寄り添う商品開発を続けてまいります。
形状記憶機能紹介
■再販概要
商品名：
・weer Lite 形状記憶 自動開閉日傘
・weer Lite 形状記憶 自動開閉雨傘 for men
再販開始日：
2026年4月1日(水)
販売先：
・楽天市場「weer公式オンラインストア」
https://www.rakuten.co.jp/weer-online-store/
・Amazon「weer公式ストア」
https://www.amazon.co.jp/stores/page/B63483C1-FA3C-4687-94C5-AF853F891753?ingress=0&lp_context_asin=B0F7Y3Y1CZ&visitId=6ae03b06-1f08-428c-9656-897741708857&ref_=ast_bln
・weer公式オンラインショップ
https://www.weer-japan.com/
■商品特長
・形状記憶仕様で、折りたたみ後に整えやすい
・自動開閉で、通勤・通学時にも使いやすい
・晴雨兼用で、日傘としても雨傘としても活躍
・日常使いしやすい軽量・コンパクト設計
・創業115年超の老舗メーカーによる品質管理
■ブランドについて
weerは、天気に寄り添うプロダクトを提案するレインブランドです。
その新ラインである weer Lite は、より多くの方に手に取っていただきやすいエントリーモデルとして展開しています。
ロゴ
■株式会社丸十コーポレーションについて
株式会社丸十コーポレーションは、1911年に大阪・南久宝寺町で小間物問屋として創業しました。
時代の変化とともに取り扱い商品を進化させ、戦後はビニール製品やレイングッズへと事業領域を広げ、現在ではレインウェア・傘を中心とする天候関連商品の専門メーカーとして歩んでいます。
創業当初から一貫しているのは、「暮らしに寄り添う道具を誠実につくる」という姿勢です。
日常の中で何気なく使われるものだからこそ、壊れにくく、扱いやすく、価格と品質のバランスが取れていること。
そして、見えない部分まで手を抜かないこと。
長年のOEM生産で培ってきた設計力と品質基準、生産現場との連携体制、日系検品会社による第三者検品体制。
これらはすべて、株式会社丸十コーポレーションが積み重ねてきたものづくりの土台です。
伝統を守るだけではなく、その時代の暮らしに合う形へと変化させ続けること。
株式会社丸十コーポレーションは、天候とともにある日常を支える企業として、これからも“価値で選ばれるスタンダード”を追求していきます。
■会社概要
商号 ： 株式会社丸十コーポレーション
代表者 ： 代表取締役社長 林 拓
所在地 ： 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-6-13
創業 ： 1911年(明治44年)
設立 ： 1966年(昭和41年)1月12日
資本金 ： 5,000万円
事業内容： レイングッズ製造輸入販売
レインウェア・傘を中心とする天気に関する商品全般
URL ： https://maruju-corp.co.jp/
https://www.weer-japan.com/