株式会社シスポ（京都府京都市、取締役：山中裕樹、梶谷正博、中井貴士）が提供する、医療機関向けセミセルフレジ「OWEN（オーエン）」が、「シグナビ」にて紹介されたことをお知らせいたします。 紹介ページは以下よりご覧いただけます。▼セミセルフレジOWEN｜株式会社シスポ - シグニ株式会社 https://service.cygni.co.jp/lp/owen-syspo-apm/

掲載の背景：「動物病院」に向けた、業務効率化のシステムとして

「シグナビ」は、全国の90％以上の動物病院が登録する顧客基盤を活用し、各種サービスを提供する企業と動物病院を繋ぐためのプラットフォームです。動物病院の現場では、煩雑な金銭授受や日々発生するレジ締めの違算金など、「お会計にまつわる業務負担」が課題となっています。こうした課題を解消する選択肢の1つとして、今回OWENが紹介されたことは大変光栄です。 シスポは今後も、動物病院の皆様が安心して導入でき、長く愛用いただける製品づくりを通じて、現場の課題解決をサポートしてまいります。 **▼ 紹介ページはこちらからチェック**https://service.cygni.co.jp/lp/owen-syspo-apm/ **▼資料請求・お問い合わせ**・資料「よく分かるセミセルフレジOWEN」をダウンロード：https://owen-syspo.com/dl_01/・お問い合わせ・デモで相談：https://owen-syspo.com/contact/

****シグニ株式会社が運営する、企業と動物病院を繋ぐためのプラットフォームです。動物病院および動物医療業界向けのサービス提供者を支援し、業界全体の効率化を目指しています。・公式サイト：https://service.cygni.co.jp/・運営企業情報：シグニ株式会社（東京都江東区東陽3丁目7番13号 ヒューリック木場ビル）・企業サイト：https://www.cygni.co.jp/

**＜セミセルフレジ『OWEN』について＞**患者様の会計をスムーズにし、医療機関様の業務負担・ストレスの軽減を可能にするセミセルフレジです。両面タッチパネルで患者様へのご案内もしやすく、クレジットカードや電子マネー、QR決済も利用でき利便性にも優れた商品です。ユーザー様には、リモートによるスピーディなサポートも実施しています。・公式サイト：https://owen-syspo.com/

**＜シスポについて＞**・所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1京都山科ビル5F・代表者：取締役・山中裕樹、梶谷正博、中井貴士・設立：2015年10月1日・事業内容：医療用情報システムの開発・販売及び保守、情報機器の販売及び保守、システムソリューションの受託開発、保守資産の運用など・電話：075-600-2828・企業サイト：https://sys-po.co.jp/