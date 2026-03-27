“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、自然派のプライベートブランド「BIO-RAL（ビオラル）」から、素材や優しい味わいにこだわった「子ども菓子シリーズ」を新発売いたしました。 当社が運営しているナチュラルスーパーマーケット「ビオラル」は、多くの子育て中のお客様にご来店いただいています。その中で、「子どもの口に入るものは、とことんこだわりたい」「おやつは安心できるものをあげたい」などといったお声が寄せられています。そういったニーズにお応えするべく、食品添加物に配慮し国産素材や優しい味わいにとことんこだわったお菓子15種類を新発売いたしました。定番のボーロやソフトせんべい、ビスケットやカルシウムたっぷりな小魚とアーモンドなどを展開しております。 3月14日（土）にオープンしましたビオラル池袋IT tower TOKYO店から新発売し、順次販売店舗を拡大中です。ぜひビオラルやライフのビオラルコーナーにお立ち寄りくださいませ。

■商品概要：BIO-RAL こども菓子シリーズ

4連菓子シリーズ

「国産素材でつくったたまごボーロ」230円（税込248.40円） →国産たまごの卵黄部分のみを使用した優しい口どけのボーロ。「国産小麦でつくったかぼちゃスティック」228円（税込246.24円） →国産小麦・粗糖でつくった生地に国産かぼちゃのパウダーを練り込んだビスケット。「国産米でつくったうす焼きせんべい」230円（税込248.40円） →国産米の生地にしおのみで味付けしたシンプルなうす焼きせんべい。「国産素材でつくった小魚せんべい」230円（税込248.40円） →国産いわしのいりこと、煮干しの粉末をふんだんに使用した、魚の旨みたっぷりのせんべい。「国産小魚とアーモンド」240円（税込259.20円） →国産かたくちいわしとアーモンドを使用したカルシウムたっぷりの商品。

ビスケット・クッキー

「国産小麦でつくったどうぶつビスケット」178円（税込192.24円） →国産小麦・国産米のこめ油・国産てんさい糖使用。どうぶつの形がかわいいビスケット。「国産小麦と牛乳でつくった英字ビスケット」178円（税込192.24円） →国産小麦・生乳使用。並べて楽しむ英字のビスケット。「ともだちビスケット」278円（税込300.24円） →北海道産小麦・鹿児島県種子島産粗糖使用。素材のおいしさそのままの素焼きビスケット。「３じのビスケット」278円（税込300.24円） →北海道産小麦を使用し、サクッと焼き上げた生地を国産米のこめ油で揚げたビスケット。「国産小麦と大豆でつくったクッキー」178円（税込192.24円） →国産小麦・大豆使用。ザクザク感のあるクッキー。

ソフトせんべい

「国産米でつくったふわふわソフトせんべい」298円（税込321.84円） →国産うるち米・北海道産てんさい糖使用。にぎりやすいスティックタイプ。ふんわり口どけの良いせんべい。「国産米でつくったふわふわソフトせんべい むらさきいも」298円（税込321.84円） →国産うるち米・北海道産てんさい糖・九州産むらさき芋使用。ふんわり口どけの良いせんべい。

ポップコーン・やさいボーロ・グミ

「2種類のおやさいボーロ～かぼちゃとむらさきいも～」278円（税込300.24円） →国産馬鈴薯でんぷん・国産かぼちゃ粉末・国産紫芋粉末使用の2種類のボーロ。「しおだけで味付けしたポップコーン」138円（税込149.04円） →遺伝子組み換え混入防止管理済みのとうもろこし・国産米のこめ油を使用。シンプルにしおだけで味付けしたポップコーン。「国産果実でつくった2種類のグミ～シャインマスカットとみかん～」198円（税込213.84円） →島根県産シャインマスカットのピューレ・愛媛県産温州みかんの果汁100％使用。着色料不使用。

■大人にもおすすめ！

食品添加物に配慮し、シンプルで素朴な優しい味わいに仕上げています。お子様だけでなく、大人の方にもぜひご一緒にお召し上がりいただきたいおやつです。

■かわいらしいパッケージ

「お子様に楽しみながらおいしくお菓子をお召し上がりいただきたい」という想いから、動物や野菜などかわいらしいデザインのパッケージに統一しました。個包装やジッパーがついている商品もあるので、保存にも便利です。

■開発者の想い

～BIO-RALがお客様に届けたいのは、安心感と育児への応援の気持ち～

ビオラルのお客様は子育て世代の方が多く、ビオラルに設置している子ども菓子コーナーは大変ご好評をいただいております。お子様のおやつには安心できるものを求める方が多いと感じ、より安心してご購入いただける子ども菓子を提供したいと思い開発いたしました。安心できる子ども菓子とはどんな商品なのか、ニーズを把握するのに約5年かかりました。さまざまな子ども菓子を研究するなかで、食品添加物に配慮されており、なおかつカルシウムなどの不足しがちな栄養素や魚が入ったもの、ボーロなど噛む練習になるものなど、 付加価値のある商品が求められていると考えました。今回15種類を新発売いたしました。今後もお客様のご要望にお応えできるよう、子ども菓子新商品の開発を進めてまいります。（BIO-RAL商品部課長 束野 智洋）

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のスーパーマーケット』になりたいという想いと意志が込められています。