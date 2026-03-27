学びのメディア『日本の資格・検定』は、株式会社Wanokuniが発表した「AI Search Cited Award 2026 上期」において、「ビジネス・公的資格取得カテゴリ」第1位を獲得したことをお知らせいたします。





学びのメディア『日本の資格・検定』は、株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口 功司）が運営する国内最大級の資格・検定情報サイトです。

「AI Search Cited Award」とは

「AI Search Cited Award」は、株式会社Wanokuniが業界・カテゴリーごとに「AIが最も信頼し引用するメディア」を独自に調査し、表彰するアワードです。

同社が主要なAI検索エンジン（ChatGPTやGeminiなど）に対して大規模な検証を実施し、回答の「情報源」として引用・提示された割合を客観的にスコア化。AIから安定して参照されるサイトほど上位にランクインする厳格な評価指標となっています。





「ビジネス・公的資格取得カテゴリ」で1位を獲得した背景

『日本の資格・検定』は、ビジネス系資格や公的資格の情報を比較する「ビジネス・公的資格取得カテゴリ」において第1位を獲得いたしました。





当カテゴリは「おすすめのビジネス資格は？」「取って良かった資格ランキングを教えて」といったユーザーのリアルな悩みが検索ニーズの中心と考えられます。資格検定の公式情報サイトや通信教育サービスがAIの引用元として上位を占めやすい構図の中、当メディアが1位を獲得できたのは、日頃からの正確な情報発信（信頼性）に加え、独自の比較記事やランキング、読者の声といったメディアならではのコンテンツ（独自性）が、AIから「最もユーザーに役立つ情報源」として高く評価された結果であると考えております。





今後も『日本の資格・検定』は、資格取得やスキルアップを目指す皆様にとって真に価値のある学びの情報提供に努めてまいります。





学びのメディア『日本の資格・検定』とは

学びのメディア『日本の資格・検定』は日本最大級の資格・検定情報サイトです。約1,300にのぼる資格・検定の情報や、資格・検定にまつわるキャンペーンなど、資格・検定につながる様々なコンテンツをお届けしています。

資格・検定の情報だけでなく、学びやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツも配信。皆さんの資格・検定との出合いから、学習・受験、合格を応援します。





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▼会社概要

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定』の運営

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