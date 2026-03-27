株式会社FLOReは、レディースフットケアブランド「RunwayCureSole(ランウェイキュアソール)」のInstagram公式アカウントにて、フォロワー1,000人突破を記念したプレゼントキャンペーンを開催いたします。

・日頃のご愛顧への感謝を込めて、抽選で10名様に人気商品をプレゼントいたします。

・いいね・フォロー・保存で応募可能な、誰でも気軽に参加できるキャンペーンです。





Instagramフォロワー1000人突破ありがとうキャンペーン





近年、姿勢や足元ケアへの関心が高まる中、「RunwayCureSole」は“体を整える前に、足元から整える”という新しいアプローチを提案してきました。

Instagramを通じて多くのユーザーに支持され、このたびフォロワー数1,000人を突破いたしました。

これまでの感謝を込めるとともに、より多くの方に商品を体感いただく機会として、本キャンペーンを実施いたします。





ランウェイキュアソール履くだけカラダ整う





応募期間： 2026年3月26日(木)～2026年4月9日(木)

当選人数： 抽選で10名様

応募方法： (1) Instagram公式アカウント(@runway_curesole)をフォロー

(2) 対象投稿に「いいね」

(3) 投稿を保存

さらに、ストーリーズでシェアすると当選確率がアップします





ランウェイキュアソールInstagram





URL： https://www.instagram.com/runway_curesole/





足裏スリーアーチ矯正構造





■ 商品概要

商品名： RunwayCureSole(ランウェイキュアソール)

内容 ： 足元から体のバランスを整えるインソール

URL ： https://fshop.jp/lp?u=rcs_inst01









■ 商品の特徴

・履くだけで“整う”を実感できる、足元ケアアイテム

・足裏から全身バランスにアプローチし、姿勢をサポート

・立ち仕事・デスクワーク・移動時など、日常のあらゆるシーンで活躍

・無理なく続けられる設計で、日常生活に自然にフィット





ランウェイキュアソール装着後