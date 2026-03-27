立ち仕事の足の疲れ・姿勢ケアに『RunwayCureSole』がInstagramフォロワー1,000人突破｜抽選で10名様にプレゼントキャンペーン開催
株式会社FLOReは、レディースフットケアブランド「RunwayCureSole(ランウェイキュアソール)」のInstagram公式アカウントにて、フォロワー1,000人突破を記念したプレゼントキャンペーンを開催いたします。
・日頃のご愛顧への感謝を込めて、抽選で10名様に人気商品をプレゼントいたします。
・いいね・フォロー・保存で応募可能な、誰でも気軽に参加できるキャンペーンです。
Instagramフォロワー1000人突破ありがとうキャンペーン
近年、姿勢や足元ケアへの関心が高まる中、「RunwayCureSole」は“体を整える前に、足元から整える”という新しいアプローチを提案してきました。
Instagramを通じて多くのユーザーに支持され、このたびフォロワー数1,000人を突破いたしました。
これまでの感謝を込めるとともに、より多くの方に商品を体感いただく機会として、本キャンペーンを実施いたします。
ランウェイキュアソール履くだけカラダ整う
応募期間： 2026年3月26日(木)～2026年4月9日(木)
当選人数： 抽選で10名様
応募方法： (1) Instagram公式アカウント(@runway_curesole)をフォロー
(2) 対象投稿に「いいね」
(3) 投稿を保存
さらに、ストーリーズでシェアすると当選確率がアップします
ランウェイキュアソールInstagram
URL： https://www.instagram.com/runway_curesole/
足裏スリーアーチ矯正構造
■ 商品概要
商品名： RunwayCureSole(ランウェイキュアソール)
内容 ： 足元から体のバランスを整えるインソール
URL ： https://fshop.jp/lp?u=rcs_inst01
■ 商品の特徴
・履くだけで“整う”を実感できる、足元ケアアイテム
・足裏から全身バランスにアプローチし、姿勢をサポート
・立ち仕事・デスクワーク・移動時など、日常のあらゆるシーンで活躍
・無理なく続けられる設計で、日常生活に自然にフィット
ランウェイキュアソール装着後