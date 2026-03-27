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日本製鉄のＧＸスチール「NSCarbolex Neutral」が使用されたオフィス家具が国に初採用
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）が提供するＧＸスチール*1「NSCarbolex® Neutral（エヌエスカーボレックス ニュートラル）」*2 を採用した株式会社オカムラ（以下、オカムラ）製の鋼製家具を環境省が調達し、このたび同省皇居外苑管理事務所に設置しました。
国の機関におけるＧＸスチールを採用した物品の調達は、公表されている限り、初めての事例になります。また、今回、環境省が調達した棚は、オカムラが日本製鉄から購入したNSCarbolex Neutral の重量とその環境価値を、ISO 22095（加工流通過程の管理：Chain of Custody）に基づくマスバランス方式によりオカムラ社内で任意の製品に配賦することで、ＧＸスチールを100％使用した鋼製家具として販売したものです*3 。これは、鋼製家具業界で初の取組みとなります。
環境省では、政府実行計画*4 等に基づき、脱炭素社会の実現のための市場形成に寄与するＧＸ製品の率先調達を進めていくこととしています。今回、同省皇居外苑管理事務所楠公レストハウスに設置する棚について、昨年１月のグリーン購入法*5 の制度改正も踏まえ、日本製鉄のＧＸスチール「NSCarbolex Neutral」を採用した鋼製家具を調達・設置しました。
日本製鉄とオカムラは、ＧＸスチール「NSCarbolex Neutral」及び社会のCO2 削減に貢献する高機能鋼材・ソリューション技術「NSCarbolex Solution（エヌエスカーボレックス ソリューション）」をオカムラに提供することを通じて、同社におけるカーボンニュートラル化実現のための協業を強化・推進することに合意しており*6、本件はこの取り組みの一環として位置付けられます。
＜皇居外苑管理事務所に設置された棚＞ ＜ＧＸスチールをお知らせするパネル＞
日本製鉄は、あらゆる産業においてCO2 削減が喫緊の課題であるなか、ＧＸスチール「NSCarbolex Neutral」及び高機能製品・ソリューション技術「NSCarbolex Solution」の提供を通じ、お客様の脱炭素化・競争力向上、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。
*1 ＧＸスチール
鉄鋼メーカーによる追加的な（GHG プロトコル スコープ1 の）直接的排出削減行動による大きな環境負荷の低減があり、排出削減行動に伴う環境価値を一定のプレミアムとして経済価値化することを前提に、削減証書とともに供給する鋼材。
※ＧＸスチールの定義の詳細は、日本鉄鋼連盟「ＧＸスチールガイドライン」を参照ください。
*2 NSCarbolex Neutral
日本製鉄が実施した追加性のある削減プロジェクトによるCO2 などのGHG（Greenhouse Gas、温室効果ガス）排出削減量を組織内でプールし、その削減量を任意の製品に配分して証明書と共に供給する鉄鋼製品であり、一般社団法人日本鉄鋼連盟が制定するガイドラインに準拠しています。
NSCarbolex Neutral を購入したお客様は、証明書に記載のGHG 排出削減量を、お客様が算定する組織レベルの排出量（GHG プロトコル スコープ3 カテゴリー1）からの控除及びお客様が算定する製品レベルでの上流排出量からの控除として報告することができると解釈しています。
*3 ＧＸスチールの使用に際してのマスバランス方式の活用は、オカムラの社内ガイドラインに基づき行われています。
*4 政府実行計画
「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」（令和7 年2 月18 日閣議決定）
*5 グリーン購入法
グリーン購入法については、原材料に鉄鋼が使用された物品にかかる共通の基準値1（プレミアム基準）として、CO2 排出削減量実績が付されていること、原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づきCO2 相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていることを設定するとともに、基準値1 による調達を積極的に推進すること等を含む政府としての基本方針が、2025 年1 月に制定されました。
*6 詳細は、2024 年11 月12 日付のプレスリリースをご参照ください。
https://www.nipponsteel.com/news/20241112_100.html
■NSCarbolex Neutral の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/neutral/
■ NSCarbolex Solution の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/solution/
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
国の機関におけるＧＸスチールを採用した物品の調達は、公表されている限り、初めての事例になります。また、今回、環境省が調達した棚は、オカムラが日本製鉄から購入したNSCarbolex Neutral の重量とその環境価値を、ISO 22095（加工流通過程の管理：Chain of Custody）に基づくマスバランス方式によりオカムラ社内で任意の製品に配賦することで、ＧＸスチールを100％使用した鋼製家具として販売したものです*3 。これは、鋼製家具業界で初の取組みとなります。
日本製鉄とオカムラは、ＧＸスチール「NSCarbolex Neutral」及び社会のCO2 削減に貢献する高機能鋼材・ソリューション技術「NSCarbolex Solution（エヌエスカーボレックス ソリューション）」をオカムラに提供することを通じて、同社におけるカーボンニュートラル化実現のための協業を強化・推進することに合意しており*6、本件はこの取り組みの一環として位置付けられます。
＜皇居外苑管理事務所に設置された棚＞ ＜ＧＸスチールをお知らせするパネル＞
日本製鉄は、あらゆる産業においてCO2 削減が喫緊の課題であるなか、ＧＸスチール「NSCarbolex Neutral」及び高機能製品・ソリューション技術「NSCarbolex Solution」の提供を通じ、お客様の脱炭素化・競争力向上、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。
*1 ＧＸスチール
鉄鋼メーカーによる追加的な（GHG プロトコル スコープ1 の）直接的排出削減行動による大きな環境負荷の低減があり、排出削減行動に伴う環境価値を一定のプレミアムとして経済価値化することを前提に、削減証書とともに供給する鋼材。
※ＧＸスチールの定義の詳細は、日本鉄鋼連盟「ＧＸスチールガイドライン」を参照ください。
*2 NSCarbolex Neutral
日本製鉄が実施した追加性のある削減プロジェクトによるCO2 などのGHG（Greenhouse Gas、温室効果ガス）排出削減量を組織内でプールし、その削減量を任意の製品に配分して証明書と共に供給する鉄鋼製品であり、一般社団法人日本鉄鋼連盟が制定するガイドラインに準拠しています。
NSCarbolex Neutral を購入したお客様は、証明書に記載のGHG 排出削減量を、お客様が算定する組織レベルの排出量（GHG プロトコル スコープ3 カテゴリー1）からの控除及びお客様が算定する製品レベルでの上流排出量からの控除として報告することができると解釈しています。
*3 ＧＸスチールの使用に際してのマスバランス方式の活用は、オカムラの社内ガイドラインに基づき行われています。
*4 政府実行計画
「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」（令和7 年2 月18 日閣議決定）
*5 グリーン購入法
グリーン購入法については、原材料に鉄鋼が使用された物品にかかる共通の基準値1（プレミアム基準）として、CO2 排出削減量実績が付されていること、原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づきCO2 相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていることを設定するとともに、基準値1 による調達を積極的に推進すること等を含む政府としての基本方針が、2025 年1 月に制定されました。
*6 詳細は、2024 年11 月12 日付のプレスリリースをご参照ください。
https://www.nipponsteel.com/news/20241112_100.html
■NSCarbolex Neutral の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/neutral/
■ NSCarbolex Solution の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/solution/
以 上
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/