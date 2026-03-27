パーソナルヘルスレコード（PHR）管理アプリ「SaluDi（サルディ）」が神奈川県の「ME-BYO BRAND」に認定

沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：木村元彦）は、当社のパーソナルヘルスレコード（PHR）管理アプリ「SaluDi（サルディ）」が3月27日、神奈川県の「ME-BYO BRAND」に認定されましたのでお知らせいたします。

「ME-BYO BRAND」の概要「ME-BYO BRAND」は、神奈川県が県民の未病改善の促進及び未病産業の市場拡大を目的として、未病の見える化や改善につながる優れた商品・サービスを認定する制度です。生活習慣、生活機能、メンタルヘルス・ストレス、認知機能の領域において、未病の見える化などの社会的課題の解決に向けて、県民の意識・行動変容につながると評価されたものが認定されます。



























































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