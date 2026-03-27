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パーソナルヘルスレコード（PHR）管理アプリ「SaluDi（サルディ）」が神奈川県の「ME-BYO BRAND」に認定
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：木村元彦）は、当社のパーソナルヘルスレコード（PHR）管理アプリ「SaluDi（サルディ）」が3月27日、神奈川県の「ME-BYO BRAND」に認定されましたのでお知らせいたします。
「ME-BYO BRAND」の概要
「ME-BYO BRAND」は、神奈川県が県民の未病改善の促進及び未病産業の市場拡大を目的として、未病の見える化や改善につながる優れた商品・サービスを認定する制度です。生活習慣、生活機能、メンタルヘルス・ストレス、認知機能の領域において、未病の見える化などの社会的課題の解決に向けて、県民の意識・行動変容につながると評価されたものが認定されます。
認定商品「SaluDi（サルディ）」について
「SaluDi」は、患者さんご自身が収集・管理した医療・健康に関するデータ（PHR）を記録・管理できるスマートフォン向けアプリです。血圧、体重、体温などのバイタルデータや、歩数、食事内容、お薬の服用情報といった日々の記録を、スマートウォッチや各種測定機器と連携してスムーズに入力・管理することができます。
記録されたデータはグラフや表でわかりやすく「見える化」されるため、ご自身の体調の変化を簡単に確認していただくことができます。さらに、ご家族やかかりつけ医をはじめとする医療関係者とデータを共有する機能や、オンライン診療の予約・連携機能も備えており、糖尿病をはじめとする生活習慣病の自己管理や療養指導をサポートします。
今回の認定は、SaluDiが既に医療機関で活用されている実績や、自治体での住民の健康維持増進施策などでも活用されていることが、神奈川の未病政策に貢献するものと評価いただいた結果と考えております。
SaluDiのリンク https://www.sawai.co.jp/saludi/
沢井製薬について
沢井製薬株式会社は、約800品目を取り扱うジェネリック医薬品企業です。「なによりも患者さんのために」という企業理念のもと、ジェネリック医薬品を安定的に患者さんのもとへお届けするため、全国6工場のネットワーク力で生産体制の強化に取り組んでいます。独自の製剤化技術「SAWAI HARMOTECH(R)」を有する等、高品質で付加価値の高い医薬品の開発も積極的に行っています。近年は未病予防・新規治療分野にも力をいれており、SaluDiは未病予防分野において、医療・行政と連携した実績は個人の健康管理にとどまらず、社会的な健康インフラとしても活用が広がっています。当社は「SaluDi」のさらなる普及を通じて、健康データの見える化と医療関係者との連携を推進し、皆様の暮らしや健康に貢献できるようサポートしてまいります。
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp