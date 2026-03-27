こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
神奈川県「 ME-BYO BRAND 」に認知症ご本人中心の情報共有プラットフォーム「ワタシテ」が認定
認知症のあるご本人を中心に家族や医療・介護関係者が情報を共有するプラットフォーム「ワタシテ」。未病改善と健康寿命延伸に資するサービスとして神奈川県の「ME-BYO BRAND認定制度」に認定。
スギホールディングス株式会社の子会社であるノックオンザドア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 林 泰臣）は、同社が提供する認知症ご本人中心の情報共有プラットフォーム「ワタシテ」が、神奈川県の「ME-BYO BRAND認定制度」において認定されたことをお知らせします。
本制度は、未病の改善等に寄与する優れた商品・サービスを神奈川県が認定する制度です。今回の認定に伴い、2026年4月8日に神奈川県庁にて認定証授与式が開催される予定です。
◼︎ ME-BYO BRAND 認定制度」について
神奈川県では、健康と病気の間の状態を「未病（ME-BYO）」と捉え、生活習慣の改善やICTの活用などを通じた未病の改善を推進しています。
「ME-BYO BRAND認定制度」は、未病の改善等に資する優れた商品・サービスを神奈川県が認定し、その価値を広く社会に発信することを目的とした制度です。
今回、ノックオンザドア株式会社が提供する「ワタシテ」が、未病改善の取り組みに資するサービスとして認定されました。
▶︎神奈川県＜ME-BYO BRAND＞サイト：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f531787/p1078097.html
◼︎ 認知症ご本人中心の情報共有プラットフォーム「ワタシテ」
「ワタシテ」は、認知症ご本人の価値観や生活背景、日々の出来事や体調・症状等の記録を、家族や地
域で関わる方々と共有・活用できる、ご本人中心の情報共有プラットフォームです。
ご本人の「その人らしさ」を表す情報を可視化することで、周囲の人がその人らしさをより深く理解し、
ご本人の意思を尊重した関わりや、ご本人を中心とした支え合いの基盤づくりにつながることが期待さ
れます。
◼︎ワタシテの主な機能
「その人らしさ」を支える情報の蓄積・共有
日々の記録（生活・体調・症状）の可視化
ご家族や、ご本人と関わる方々との円滑な情報共有
ご本人中心の支援、コミュニケーションの促進
サービス名：認知症向けプラットフォーム「ワタシテ」
料金：基本無料
提供開始： 2026 年 1 月 14 日
提供主体：ノックオンザドア株式会社（東京都千代田区）
◼︎代表者コメント
「ワタシテ」は、認知症のあるご本人が地域の中で自分らしく暮らし続けられることを目指し、ご本人を中心に、周囲の方々がその人らしさを理解しながら支え合うための情報共有プラットフォームとして開発したサービスです。
今回の認定を契機として、神奈川県が推進する未病改善の取り組みに貢献するとともに、認知症のある方も安心して地域で暮らせる社会の実現に向けて、さらなる価値提供に取り組んでまいります。
◼︎認定証授与式について
日時：2026年4月8日（水）
認定証授与式：14:00〜14:50
展示・体験会：15:00〜16:00
会場：神奈川県庁
◼︎ノックオンザドア株式会社について
ノックオンザドア株式会社は、医療・ヘルスケア領域におけるデジタルサービスの企画・開発を通じて、患者やその家族、医療・介護関係者をつなぐ新しいコミュニケーションの形を提案しています。
所在地：東京都千代田区鍛冶町一丁目7番6号 ヒルトップ神田ビル
代表：代表取締役社長 林 泰臣
本件に関するお問合わせ先
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町１丁目７−６
電話番号： 03-6820-0931
お問い合わせフォーム：https://knockonthedoor.jp/contact/
関連リンク
「ワタシテ」ホームページ（ご本人・ご家族向け）
https://watashite.site/
「ワタシテ」ホームページ（介護事業者様向け）
https://watashite.site/care/
スギホールディングス株式会社の子会社であるノックオンザドア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 林 泰臣）は、同社が提供する認知症ご本人中心の情報共有プラットフォーム「ワタシテ」が、神奈川県の「ME-BYO BRAND認定制度」において認定されたことをお知らせします。
◼︎ ME-BYO BRAND 認定制度」について
神奈川県では、健康と病気の間の状態を「未病（ME-BYO）」と捉え、生活習慣の改善やICTの活用などを通じた未病の改善を推進しています。
「ME-BYO BRAND認定制度」は、未病の改善等に資する優れた商品・サービスを神奈川県が認定し、その価値を広く社会に発信することを目的とした制度です。
今回、ノックオンザドア株式会社が提供する「ワタシテ」が、未病改善の取り組みに資するサービスとして認定されました。
▶︎神奈川県＜ME-BYO BRAND＞サイト：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f531787/p1078097.html
◼︎ 認知症ご本人中心の情報共有プラットフォーム「ワタシテ」
「ワタシテ」は、認知症ご本人の価値観や生活背景、日々の出来事や体調・症状等の記録を、家族や地
域で関わる方々と共有・活用できる、ご本人中心の情報共有プラットフォームです。
ご本人の「その人らしさ」を表す情報を可視化することで、周囲の人がその人らしさをより深く理解し、
ご本人の意思を尊重した関わりや、ご本人を中心とした支え合いの基盤づくりにつながることが期待さ
れます。
◼︎ワタシテの主な機能
「その人らしさ」を支える情報の蓄積・共有
日々の記録（生活・体調・症状）の可視化
ご家族や、ご本人と関わる方々との円滑な情報共有
ご本人中心の支援、コミュニケーションの促進
サービス名：認知症向けプラットフォーム「ワタシテ」
料金：基本無料
提供開始： 2026 年 1 月 14 日
提供主体：ノックオンザドア株式会社（東京都千代田区）
◼︎代表者コメント
「ワタシテ」は、認知症のあるご本人が地域の中で自分らしく暮らし続けられることを目指し、ご本人を中心に、周囲の方々がその人らしさを理解しながら支え合うための情報共有プラットフォームとして開発したサービスです。
今回の認定を契機として、神奈川県が推進する未病改善の取り組みに貢献するとともに、認知症のある方も安心して地域で暮らせる社会の実現に向けて、さらなる価値提供に取り組んでまいります。
◼︎認定証授与式について
日時：2026年4月8日（水）
認定証授与式：14:00〜14:50
展示・体験会：15:00〜16:00
会場：神奈川県庁
◼︎ノックオンザドア株式会社について
ノックオンザドア株式会社は、医療・ヘルスケア領域におけるデジタルサービスの企画・開発を通じて、患者やその家族、医療・介護関係者をつなぐ新しいコミュニケーションの形を提案しています。
所在地：東京都千代田区鍛冶町一丁目7番6号 ヒルトップ神田ビル
代表：代表取締役社長 林 泰臣
URL：https://knockonthedoor.jp/
▼ご利用方法・ダウンロード
ご本人、ご家族向けアプリ
ダウンロード → https://watashite.onelink.me/C2OD/ahx9z0tm
▼ご利用方法・ダウンロード
ご本人、ご家族向けアプリ
ダウンロード → https://watashite.onelink.me/C2OD/ahx9z0tm
本件に関するお問合わせ先
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町１丁目７−６
電話番号： 03-6820-0931
お問い合わせフォーム：https://knockonthedoor.jp/contact/
関連リンク
「ワタシテ」ホームページ（ご本人・ご家族向け）
https://watashite.site/
「ワタシテ」ホームページ（介護事業者様向け）
https://watashite.site/care/