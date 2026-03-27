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乗り物のヤマハ発動機・楽器のヤマハ・うなぎパイの春華堂の3社がコラボ乗り物やモビリティをモチーフにしたお菓子「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」
磐田市や横浜市の関連施設にて4月1日（水）に発売
ヤマハ発動機株式会社（以下、当社）は、乗り物の楽しさを“味わう”新たな商品として
「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」（以下、本商品）を、4月1日（水）より発売します。本商品は、同じヤマハブランドを使用するヤマハ株式会社（以下、ヤマハ）と銘菓「うなぎパイ」を製造する菓子メーカーの有限会社 春華堂（以下、春華堂）との合同企画商品となり、同日に「GAKKI SABLE（楽器サブレ）」がヤマハから発売されます。
本商品は、当社が横浜・みなとみらいにて運営する体験型ショールーム「Yamaha E-Ride Base（ヤマハ イーライド ベース）」にて提供し、ご好評をいただいていた「モビリティサブレ」を、お客様からのご要望を受け商品化したものです。
「ヤマハ発動機の製品を美味しく楽しみながら知ってほしい！」という想いを込めたサブレのデザインには、当社製品であるオートバイ、スクーター、電動アシスト自転車、ボート、水上バイク、四輪バギー、産業用無人ヘリコプターに加え、当社ブランド名の漢字表記「山葉」にちなんだ葉っぱ柄の計8種を採用。それぞれのデザインを1枚ずつ、計8枚を1箱に詰め合わせています。
本商品の製造元は、当社と同じく静岡県に本社を構え、浜名湖名産「うなぎパイ」で知られる有限会社春華堂です。厳選された素材に、うなぎパイと同じ「うなぎ粉」と国産バターを合わせ、さっくり軽やかな食感とまろやかでどこか懐かしい味わいをお楽しみいただけます。
なお、本商品は横浜みなとみらいの「Yamaha E-Ride Base（ヤマハ イーライド ベース）」、静岡県磐田市のヤマハ発動機企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて販売いたします。
またヤマハ株式会社から、本商品と同じ素材を使用し、ピアノやギターなどの楽器をモチーフとした「GAKKI SABLE」が同日4月1日（水）より発売されます。こちらはヤマハミュージック横浜みなとみらい店（〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージウェストタワー1F）にてお求めいただけます。
■商品概要
＜NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）＞
・販売開始日：2026年4月1日（水）
・内容量：8枚（各デザイン1枚×８種、個別包装）
・価格：1,200円（税込）
・アレルギー物質（28品目中）：卵・小麦・乳成分・大豆
・販売場所：
‐Yamaha E-Ride Base, Yokohama（〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージイーストタワー1F）
‐ヤマハ発動機コミュニケーションプラザ（〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500）
＜GAKKI SABLE（楽器サブレ）＞
・販売開始日：2026年4月1日（水）
・内容量：8枚（各デザイン1枚×8種、個別包装）
・価格：1,200円（税込）
・アレルギー物質（28品目中）：卵・小麦・乳成分・大豆
・販売場所： ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2Fのライブ＆カフェ
本件に関するお問合わせ先
Yamaha E-Ride Base
045-228-8760
夏期（3月〜11月）10:00〜18:00
冬期（12月〜2月）10:00〜17:00
休館日 毎週火曜／第1・第3月曜
※第1・第3月曜が祝日の場合はその週の水曜が休館となります
関連リンク
Yamaha E-Ride Base公式WEBサイト
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/
ヤマハ発動機企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/
ヤマハミュージック横浜みなとみらい
https://retailing.jp.yamaha.com/shop/yokohama-minatomirai/live-and-cafe
有限会社春華堂HP
https://www.shunkado.co.jp/
ヤマハ発動機株式会社（以下、当社）は、乗り物の楽しさを“味わう”新たな商品として
「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」（以下、本商品）を、4月1日（水）より発売します。本商品は、同じヤマハブランドを使用するヤマハ株式会社（以下、ヤマハ）と銘菓「うなぎパイ」を製造する菓子メーカーの有限会社 春華堂（以下、春華堂）との合同企画商品となり、同日に「GAKKI SABLE（楽器サブレ）」がヤマハから発売されます。
「ヤマハ発動機の製品を美味しく楽しみながら知ってほしい！」という想いを込めたサブレのデザインには、当社製品であるオートバイ、スクーター、電動アシスト自転車、ボート、水上バイク、四輪バギー、産業用無人ヘリコプターに加え、当社ブランド名の漢字表記「山葉」にちなんだ葉っぱ柄の計8種を採用。それぞれのデザインを1枚ずつ、計8枚を1箱に詰め合わせています。
本商品の製造元は、当社と同じく静岡県に本社を構え、浜名湖名産「うなぎパイ」で知られる有限会社春華堂です。厳選された素材に、うなぎパイと同じ「うなぎ粉」と国産バターを合わせ、さっくり軽やかな食感とまろやかでどこか懐かしい味わいをお楽しみいただけます。
なお、本商品は横浜みなとみらいの「Yamaha E-Ride Base（ヤマハ イーライド ベース）」、静岡県磐田市のヤマハ発動機企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」にて販売いたします。
またヤマハ株式会社から、本商品と同じ素材を使用し、ピアノやギターなどの楽器をモチーフとした「GAKKI SABLE」が同日4月1日（水）より発売されます。こちらはヤマハミュージック横浜みなとみらい店（〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージウェストタワー1F）にてお求めいただけます。
■商品概要
＜NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）＞
・販売開始日：2026年4月1日（水）
・内容量：8枚（各デザイン1枚×８種、個別包装）
・価格：1,200円（税込）
・アレルギー物質（28品目中）：卵・小麦・乳成分・大豆
・販売場所：
‐Yamaha E-Ride Base, Yokohama（〒220-0012神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージイーストタワー1F）
‐ヤマハ発動機コミュニケーションプラザ（〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500）
＜GAKKI SABLE（楽器サブレ）＞
・販売開始日：2026年4月1日（水）
・内容量：8枚（各デザイン1枚×8種、個別包装）
・価格：1,200円（税込）
・アレルギー物質（28品目中）：卵・小麦・乳成分・大豆
・販売場所： ヤマハミュージック 横浜みなとみらい2Fのライブ＆カフェ
本件に関するお問合わせ先
Yamaha E-Ride Base
045-228-8760
夏期（3月〜11月）10:00〜18:00
冬期（12月〜2月）10:00〜17:00
休館日 毎週火曜／第1・第3月曜
※第1・第3月曜が祝日の場合はその週の水曜が休館となります
関連リンク
Yamaha E-Ride Base公式WEBサイト
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/yeb/
ヤマハ発動機企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/
ヤマハミュージック横浜みなとみらい
https://retailing.jp.yamaha.com/shop/yokohama-minatomirai/live-and-cafe
有限会社春華堂HP
https://www.shunkado.co.jp/