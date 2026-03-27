長期休館を経て、ついに堺市博物館が再オープン！長らくのご理解とご協力に感謝しまして、開館特別イベントを開催します。誰でも楽しめる体験プログラムから、学芸員による解説まで盛りだくさん。再始動した博物館へ、ぜひお越しください。



堺市博物館



日時：令和8年4月1日（水）～4月5日（日）

開館時間：午前9時30分～午後5時15分（入館は午後4時30分まで）

場所

堺市博物館・堺市茶室「伸庵」（堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内）

新規展示

○明治５年仁徳天皇陵古墳前方部埋葬施設出土資料レプリカ ＜要観覧料＞

内容：令和7年度に堺市博物館で初公開した「金銅装刀子」、「甲冑金具」及び「包紙」のレプリカを、所蔵者である國學院大學博物館の協力を得て製作し、展示。

場所：堺市博物館展示場古代コーナー

日時：４月１日～ サンクス・イベント終了後も継続して展示









○常設展近世コーナー ＜要観覧料＞

内容：常設展近世コーナーの展示を刷新。 近世における堺の歴史を都市と農村の両側面から紹介します。

場所：堺市博物館展示場近世コーナー

日時：4月1日～ サンクス・イベント終了後も継続して展示





イベント一覧 ＜予約不要・参加無料＞

○ふとん太鼓新作映像の見どころトーク

内容：博物館の再開館にあたり、ふとん太鼓に関する新作映像を制作しました。映像の見どころについて、ハニワ部長やハニワこうてい（八尾市立しおんじやま古墳学習館）とトークします。

場所：堺市博物館休憩コーナー

日時：4月1日～3日 午前10時～10時15分、午後1時～1時15分

※4月1日・3日「ハニワ部長」、 2日「ハニワこうてい」が出演します。





○百舌鳥古墳群シアター新作映像の見どころトーク

内容：百舌鳥古墳群シアターに新作映像「堺・時空遊覧」が登場します。映像の見どころについて、ハニワ部長やハニワこうていとトークします。

場所：堺市博物館休憩コーナー

日時：4月1日～3日 午前10時15分～30分、午後1時15分～30分

※4月1日・3日「ハニワ部長」、 2日「ハニワこうてい」が出演します。





○近世コーナー展示解説 ＜要観覧料＞

内容：展示を刷新した常設展近世コーナーの展示解説を担当学芸員が行います。

場所：堺市博物館展示場

日時：4月1日～5日 午前11時30分～正午





○企画展「昭和の記憶」の展示解説 ＜要観覧料＞

内容： 4月1日～6月14日開催の企画展「昭和の記憶」の展示解説を担当学芸員が行います。

場所：堺市博物館展示場

日時：4月1日～5日 午後2時～2時30分





【体験イベント】

○古墳映像VRゴーグル体験（空飛ぶクルマで巡る！世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」VR遊覧ツアー）

内容：世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」上空の遊覧飛行が楽しめるVR体験。CGで再現した古墳時代築造当時の様子も見ることができます。

場所：堺市博物館ホール

日時：4月4日・5日 午前10時～正午、午後1時～3時30分

○ハニワ部長たちとわくわく撮影会

内容：ハニワ部長・ハニワこうてい・ザビエコくんとの撮影会を開催します。

場所：堺市博物館 館内外

日時：4月1日～5日 ①午前9時30分～10時、②午前10時30分～11時、③午後1時30分～2時

※登場キャラクターは日替わり。4月1日・3日ハニワ部長、2日ハニワこうてい（②③のみ）、4日・5日ザビエコくんが登場します。









○缶バッジやしおりを作ろう！ワークショップ

内容：缶バッジやしおり、キーホルダーを作るワークショップを開催します。

場所：堺市博物館ホール

日時：4月1日～5日 午前10時～正午、午後1時～3時

※内容は日替わり。4月1日・2日プラパンでキーホルダー、3日ラミネートでしおり、4日・5日缶バッジ。









○堺市茶室「伸庵」 呈茶利用でプレゼント

内容：呈茶利用に際して博物館の観覧券を提示いただくとオリジナル・クリアファイルを進呈します。（呈茶利用は有料、博物館観覧券の提示が必要）

場所：堺市茶室「伸庵」

日時：4月1日～5日 午前10時～午後4時

〇その他

イベントの詳細は、以下の堺市博物館ホームページをご確認ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/hakubutsukan/play/event/opening_events.html



サンクス・イベントHP

