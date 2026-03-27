2026 年 3 月 27 日

「男子ラグビーワールドカップ2027 オーストラリア大会」 オフィシャルサプライヤーに就任

強い精神性と強靭な身体づくりが求められるラグビーへの協賛を通して、 あらゆる方のこころとからだの健康をサポート

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、2027年10月1日から11月13日までオーストラリアで開催される「男子ラグビーワールドカップ2027 オーストラリア大会」のオフィシャルサプライヤーに就任したことをお知らせします。

このトロフィーはラグビーワールドカップ第一回大会（1987年）から使用され、優勝国に授与されるウェブ・エリス・カップ（Webb Ellis Cup）です。



当社は「健康にアイデアを」をスローガンに掲げ、これまで牛乳やヨーグルトなどの食品を通して、あらゆる方の「こころとからだの健康」さらには「日々の生活充実」に貢献するための取り組みを続けてきました。

今回、規律、情熱、相手を尊重するノーサイドの精神といった「強い精神性」、生身で全力でぶつかりあうための「強靭な身体」が求められる競技であるラグビーの主旨に賛同し、協賛を決定しました。対象カテゴリーである牛乳・ヨーグルトには、乳が持つ自然由来の栄養成分が含まれており、赤ちゃんからお年寄りまで、あらゆる人の身体づくりや体調管理に適した食品です。そのため、選手やスタッフといった大会関係者へのサポートだけでなく、大会を通して多くの人に「乳の価値」をお届けするきっかけづくりを行ってまいります。

■ラグビーワールドカップ2027最高責任者：クリス・スタンリー氏のコメント

男子ラグビーワールドカップ2027のパートナーファミリーに明治を迎えることができ、大変嬉しく思います。明治は、私たちが掲げる「24参加国の選手たち、この世界的なラグビーの祭典に参加し、全力を尽くす何百万人ものファン、スタッフ、ボランティアまで、全ての人々が最高のパフォーマンスを発揮できるように支援する」という使命を果たす上でなくてはならないパートナーです。私たちは、明治と共に、ウェルビーイングをサポートし、忘れられない大会体験をお届けできることを楽しみにしています。

■株式会社 明治 代表取締役社長：八尾 文二郎のコメント

世界的なスポーツイベントである男子ラグビーワールドカップ2027にオフィシャルサプライヤーとして参画できることを大変光栄に思います。明治は、創業の精神の一つに「栄養報国」を掲げ、「食品の提供を通じて人々の健康に貢献する」という考えを100年以上にわたって受け継いできました。

「強い精神性」や「強靭な身体」が求められるラグビーは、「こころとからだの健康」を象徴するスポーツであり、ラグビーのさらなる発展に貢献できることは当社の理念実現においても重要だと捉えています。今回の大会に関わる選手が本番で全力をだしきること、ラグビーに興味がある全ての方が大会を楽しむことをサポートすべく、明治は取り組んでまいります。

■契約カテゴリーについて

牛乳・ヨーグルト

※対象商品：牛乳（低脂肪乳・加工乳含む）/乳飲料/ヨーグルト/プロバイオ

※上記カテゴリー内、宅配商品も対象

■「男子ラグビーワールドカップ2027 オーストラリア大会」について

男子ラグビーワールドカップ2027は、4年に一回開催される、世界最強の国々が競い合う、ラグビーユニオンの最高峰大会です。世界トップ24チームによる拡大フォーマットで競う今回の大会は、ラグビーをより身近で関連性のあるインクルーシブなスポーツにすることで、ラグビーのファンと参加者を世界的に増やし、若者たちに新たなインスピレーションを与えることを目指します。

今回の大会で得られた収益はすべて、ワールドラグビーのグローバルな成長構想、加盟134協会、6つの地域協会を支援するため、ラグビー界への再投資に充てられます。

開催期間 ：2027年10月1日（金）～11月13日（土）

開催地 ：オーストラリア全7都市

参加チーム数：24チーム

試合形式 ：合計52試合

［予選プール］4チーム×6プール（計36試合）

［決勝トーナメント］ベスト16、準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝（計16試合）

公式サイト：https://www.rugbyworldcup.com/2027/ja/about